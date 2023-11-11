Тур: 15. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Факел
ЦСКА Москва
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|6 (2)
|0.43
|Якимов Вячеслав
|3
|0.21
|Альшин Ильнур
|1
|0.07
|Моцпан Никита
|1
|0.07
|Максимов Максим
|1
|0.07
|Долгов Александр
|1
|0.07
|Магаль Руслан
|0
|0
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (4)
|0.57
|Заболотный Антон
|6 (1)
|0.43
|Гайич Милан III
|3
|0.21
|Давила Виктор
|2
|0.14
|Мухин Максим
|2
|0.14
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.07
|Рядно Михаил
|1
|0.07
|Мойзес Роберто
|1
|0.07
|Келлвен Дуглас
|1
|0.07
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|5
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Марков Евгений
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Мастерной Владислав
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Селе Табо
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Мендель Андрей
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|6
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Мойзес Роберто
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Мухин Максим
|2
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
8
Факел
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
14
Факел
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ЦСКА Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
22
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
29%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
14
25
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
2
14%
3
12%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
21%
6
24%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
2
14%
7
28%
61-75
4
29%
3
12%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
7%
3
15%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
3
20%
2
10%
61-75
4
27%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ахмат - Факел 1:2 Сочи - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Факел 1:2
Динамо Москва - Факел 0:0 Факел - ЦСКА Москва 1:1 Факел - Сочи 2:0 Факел - Рубин 0:1 Оренбург - Факел 0:0 Урал - Факел 0:0 Крылья Советов - Факел 3:0 Факел - Оренбург 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Факел - Пари НН 2:0 Зенит - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Факел 0:2 Балтика - Факел 2:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Факел - Сочи 1:3 Ростов - Факел 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1
Результаты матчей
Факел
ЦСКА Москва
Точный счет
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Факел
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
59
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 13
|29
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
|Оренбург
|Перес Матиас
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - ЦСКА Москва
Исход игры
Факел
23.2% (43)
Ничья
17.8% (33)
ЦСКА Москва
58.9% (109)
Тотал 2.5
Больше
50.43% (59)
Меньше
49.57% (58)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
25.9% (48)
1:1 Ничья
12.4% (23)
0:1 ЦСКА Москва
9.7% (18)
0:2 ЦСКА Москва
7% (13)
2:1 Факел
2.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (3)
1:3 ЦСКА Москва
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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