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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Перерыв
Ахмат
0'
4' Желтая карточка
Швец Антон
30' Желтая карточка
Ильин Владимир
34' Желтая карточка
Тикнизян Наир
34' Желтая карточка
Фузато Даниэл

Ход матча

4'
 
Швец Антон
30'
 
Ильин Владимир
34'
Тикнизян Наир
 
34'
 
Фузато Даниэл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 132
Локомотив Москва 90.2% (119)
X 6.8% (9)
Ахмат 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
71
Тикнизян
Наир
21
Митай
Марио
93
Карпукас
Артём
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
11
Миранчук
Антон
7
Дзюба
Артём
88
Шелия
Гиорги
55
Тодорович
Дарко
8
Богосавац
Мирослав
6
Челикович
Ясмин
59
Харин
Евгений
23
Швец
Антон
15
Семёнов
Андрей
16
Камило
Рейжерс
29
Ильин
Владимир
13
Конате
Мохамед
II
11
Фузато
Даниэл
Локомотив Москва
4-2-3-1
Ахмат
4-3-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Ахмат

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

31 матч

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
48.4%
9.7%
13 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.88
0.73

Среднее время на гол

102
122

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

69
82

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 4 0.27
Тикнизян Наир 4 0.27
Глушенков Максим 2 0.13
Миранчук Антон 2 0.13
Сулейманов Тимур 2 0.13
Пиняев Сергей 1 0.07
Баринов Дмитрий 1 0.07
Жемалетдинов Рифат 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Погостнов Егор 1 0.07
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 (3) 0.27
Ильин Владимир 2 0.13
Тимофеев Артём 2 0.13
Бериша Бернард 1 0.07
Ковачев Светослав 1 0.07
Тодорович Дарко 1 0.07
Камило Рейжерс 1 0.07
Олейников Иван 1 0.07
Агаларов Гамид 1 (1) 0.07
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 4 0
Тикнизян Наир 1 1
Дзюба Артём 2 0
Миранчук Антон 2 0
Ненахов Максим 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Митай Марио 1 0
Погостнов Егор 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Швец Антон 4 0
Камилов Владислав 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Харин Евгений 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Олейников Иван 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
6
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
75%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
5%
7
47%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
9
50%
31-45
6
33%
3
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Ахмат
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0
Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Ахмат

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
Крылья Советов
 Заявка 15 7 4 4 31 - 21 25
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 15 6 7 2 27 - 20 25
5.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 7 2 22 - 19 22
6.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 18 22
7.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 3 4 8 14 - 19 13
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
3.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Факел
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
10.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 0:0 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 1 5 2 12 - 13 8
8.
Ахмат
 0:0 Заявка 8 2 2 4 4 - 9 8
9.
Урал
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Бейл Гленн 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Не добавляет ни минуты арбитр к первому тайму! Отдохнём немного и вернёмся на "РЖД Арену" через 15 минут!
  • 45'
    Тем временем близится перерыв... Не припомню длинных пауз в первом тайме. Думаю, минуту-две Кукуляк добавит - не больше.
  • Офсайд
    44'
    И игроки "Локомотива" сооружают не менее острую атаку в ответ, однако заканчивается она лишь офсайдом в исполнении Пиняева...
  • Опасный момент
    43'
    Опаснейшую атаку в ответ проводит "Ахмат"! С левого фланга Камило в центре штрафной получил мяч и пробил - только лишь вернувшийся в оборону Тикнизян помешал полёту мяча в правый угол ворот Лантратова! Ух, моментище!
  • Штанга
    42'
    ДЗЮБА!!! В ту же штангу попадает Артём, в которую полчаса назад зарядил и Миранчук! С Конате в штрафной Артём боролся, выиграл единоборство и зарядил головой в левую стойку ворот Шелии после подачи от Глушенкова!
  • Угловой
    41'
    Ненахов пробил с правого фланга в очередной атаке своей команды и пробил в защитника соперника. Глушенков будет подавать.
  • 40'
    Атакующий рейд провели грозненцы по правому флангу, Камило решил пробить из-за пределов штрафной и попал в Фассона.
  • 39'
    Кстати, вновь Станислав Саламович Черчесов присутствует на матче "Локомотива", подсказывает нам режиссёр! Только вот на этот раз без шарфа "красно-зелёных".
  • Опасный момент
    38'
    А это Фассон подобрал мяч в метрах 25-30 от ворот Шелии и решился на дальний удар по центру! Выше перекладины, но неплохая попытка от бразильца.
  • 38'
    А теперь Карпукас с левого фланга опасно простреливал внешней стороной стопы - с трудом, но разбираются в моменте игроки "Ахмата"!
  • Опасный момент
    37'
    Пиняев!!! Вот это его сильная сторона! Разогнался Сергей по левому флангу от самой центральной линии и прострелил уже у самой лицевой - мяч попадает в Тодоровича и уходит на угловой!
  • 35'
    Удалось грозненцам немного отвести мяч от своих ворот. Харин на левом фланге аут заработал и исполнил, однако до Конате его вбрасывание в чужой штрафной не дошло.
  • Желтая карточка
    34'
    А здесь сцепились на левом фланге Тикнизян и Камило после единоборства. Сразу двоим Кукуляк по предупреждению выписывает.
  • 33'
    Михаил Галактионов также не покидает бровку, как и его грозненский визави. Максимально сконцентрирован на игре молодой тренер. Как минимум в один мяч уже могли обыгрывать оппонентов его подопечные. Но что имеем на табло - то имеем.
  • 32'
    Миранчук! С левого фланга теперь сильно простреливает сместившийся Антон - и снова оборона гостей поспевает за всеми прострелами и навесами от хозяев. Сейчас в обороне отметился Камило.
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    • Желтая карточка
      30'
      А вот ещё одно предупреждение у гостей! Это Ильин в обороне приобнял Ненахова и ухватил того за майку. Кукуляк такие объятия не оценил.
    • Опасный момент
      29'
      Митаааай! Хороший удар исполнил Марко с линии штрафной, Шелия выручил в правом углу своих ворот! 
    • 28'
      Недоволен таким положением дел Ромащенко, не покидает бровку поля наставник "Ахмата". Пытается он подсказать снова что-то своим подопечным.
    • 27'
      Завладели инициативой в центре поля гости. Исполнял Камило передачу на левый фланг, однако запустил сферу за боковую линию поля - неточно. 
    • 26'
      Пиняев предпринял попытку очередного прострела с правого фланга, но помешал ему Челикович, Глушенков подобрал бесхозный мяч и был вынужден развернуть атаку в обратную сторону.
    • Угловой
      25'
      Получили право на корнер хозяева после опасного удара, однако в очередной раз не удалась подача у хозяев.
    • Опасный момент
      24'
      Мощнейшая атака "Локомотива"!!! Миранчук отдал с центра на Глушенкова, Максим решил пропустить мяч, который в итоге дошёл до Пиняева - тот низом пробил по воротам Шелии, где голкипер с трудом отбивает сферу! С добивания выстрелил Тикнизян на левом фланге - угловой!
    • 23'
      Снова активнейший левый фланг Тикнизяна - исполнил Наир неточную подачу в центр штрафной "Ахмата".
    • 22'
      Теперь уже в затяжной атаке игроки "Локомотива". Сначала по левому флангу Тикнизян и Миранчук "в стеночку" хотели обыграться - не вышло. Пошёл перевод на правый фланг, где хозяева также придумать ничего не смогли.
    • 21'
      Тикнизян в атаке навесил на Пиняева на правый фланг, Сергей пытался пройти рубежи обороны гостей забегом у лицевой, но потерял мяч.
    • 21'
      Отошли на свою половину поля игроки "железнодорожников". Что дальше? 
    • 19'
      Ответную атаку грозненцы организовали, хорошая была задумка по правому флангу, но Ильин оказался в офсайде.
    • 18'
      Повезло, откровенно повезло сейчас гостям. Самую малость не хватило Миранчуку, чтобы открыть счёт сегодняшней игры.
    • Штанга
      17'
      ОПАСНЕЙШИЙ МОМЕНТ! Миранчук по центру поймал славную передачу низом от Глушенкова с правого фланга, вышел один на один с Шелией и попал в левую штангу ворот ударом низом!
    • 17'
      Поднимается Тодорович после небольшого нокаута, игра продолжается!
    • Травма, повреждение
      16'
      Миранчук отмашку сделал в борьбе с Тодоровичем в атаке, не может подняться пока Дарко на ноги. Кукуляк же высказал Антону предупреждение за этот неприятный эпизод, но ограничился лишь словами, а не действиями.
    • 15'
      Глушенков "напряг" оборону "Ахмата" прорывом по правому флангу, однако подача пошла от Максима точно в руки Шелии.
    • Судья
      14'
      Ещё и Тикнизян с Фассоном едва драку не устроили, видимо после момента с прорывом Фузато. Успокаивают их рефери Кукуляк и партнёры по команде.
    • Угловой
      13'
      Угловой следом грозненцы исполнили, но неточной оказалась подача с левого корнера - перелетел мяч всю штрафную и ушёл за боковую.
    • Опасный момент
      13'
      Опасно! Фузато ворвался в штрафную "Локо" с левого фланга и дважды простреливал на острие атаки на Конате - дважды ликвидировали опасный момент защитники хозяев, закрывая форварда!
    • 12'
      Контролируют мяч "железнодорожники" после отрезка у ворот гостей, немного отойдя к середине поля. 
    • Опасный момент
      11'
      Дзюба на правом фланге получил мяч и оставил его Глушенкову - Максим ворвался в штрафную, однако обработать подарок от партнёра не смог!
    • Дождь
      10'
      А вообще в комфортных условиях для футбола играют команды, +7 градусов тепла сегодня в Москве, что очень необычно для ноября! А осадков по прогнозам синоптиков не ожидается.  
       
    • 9'
      Шла подача с левого угла на ближнюю штангу ворот "Ахмата", однако никому из игроков в зелёных майках не удалось до сферы дотянуться.
    • Угловой
      8'
      Сместилась атака с правого - на левый фланг после розыгрыша корнера, там Тикнизян получил мяч и пробил низом, попав в защитника. Ещё один угловой!
    • Угловой
      7'
      Вот и "Локо" отвечает своим корнером - Пиняев по правому флангу разогнался и заработал в борьбе угловой.
    • 6'
      Не играет сегодня у грозненцев один из лидеров команды – Бернард Бериша. Его раньше международного перерыва вызвали в сборную Косово, завтра косоварам предстоит принять в отложенном матче команду Израиля. Однако восстановился основной защитник команды, лидер обороны Андрей Семёнов! Почти 10 лет карьеры Андрей проводит в Грозном.
       
    • Опасный момент
      5'
      А это Дзюба, опасно могло быть! Получил Артём мяч в центре штрафной в районе 11-метровой отметки от того же Тикнизяна, развернулся и пробил по воротам Шелии! На месте голкипер.
    • 5'
      Тикнизян на левом фланге обошёл Ильина и навесил в центр штрафной гостей - ликвидирует опасный момент защитник "Ахмата".
    • Желтая карточка
      4'
      Как же быстро загорелся "жёлтый свет" в руках арбитра - Кукуляк Швецу предупреждение выписывает за срыв атаки в центре поля уже на 4-й минуте. Разогнавшего атаку своей команды Миранчука повалил Антон.
    • 3'
      На дальнюю штангу пошла подача с правого корнера - на Конате. Однако тот лишь коснулся мяча головой и проводил его за лицевую. 
    • Угловой
      3'
      А вот и первый угловой! Правым флангом его зарабатывают гости в борьбе, Тикнизян выбивает мяч за лицевую.
    • 3'
      Тем временем держат команды мяч в центре поля на стартовых минутах, немного активнее в прессинге играет "Локомотив".
    • 2'
      Три последних матча подряд в рамках РПЛ «Локомотив» неизменно уступал грозненцам дома – начиная с августа 2020 года. Поэтому у хозяев сегодня на столь неудобного соперника должна быть дополнительная мотивация.
    • 1'
      В зелёно-красных цветах сыграют сегодня хозяева, их гости - в полностью белом комплекте формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!!!
       
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Фузато Даниэл получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Тикнизян Наир получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ильин Владимир получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Швец Антон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Ахмат

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.2% (119)
    Ничья
    6.8% (9)
    Ахмат
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (69)
    Нет
    41.03% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    43.2% (57)
    2:0 Локомотив Москва
    17.4% (23)
    1:0 Локомотив Москва
    16.7% (22)
    3:1 Локомотив Москва
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    3:0 Локомотив Москва
    1.5% (2)
    3:2 Локомотив Москва
    1.5% (2)
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    Локомотив Москва
    Ахмат
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