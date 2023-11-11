Атакующий рейд провели грозненцы по правому флангу, Камило решил пробить из-за пределов штрафной и попал в Фассона.

Ненахов пробил с правого фланга в очередной атаке своей команды и пробил в защитника соперника. Глушенков будет подавать.

ДЗЮБА!!! В ту же штангу попадает Артём, в которую полчаса назад зарядил и Миранчук! С Конате в штрафной Артём боролся, выиграл единоборство и зарядил головой в левую стойку ворот Шелии после подачи от Глушенкова!

Опаснейшую атаку в ответ проводит "Ахмат"! С левого фланга Камило в центре штрафной получил мяч и пробил - только лишь вернувшийся в оборону Тикнизян помешал полёту мяча в правый угол ворот Лантратова! Ух, моментище!

И игроки "Локомотива" сооружают не менее острую атаку в ответ, однако заканчивается она лишь офсайдом в исполнении Пиняева...

Тем временем близится перерыв... Не припомню длинных пауз в первом тайме. Думаю, минуту-две Кукуляк добавит - не больше.

Не добавляет ни минуты арбитр к первому тайму! Отдохнём немного и вернёмся на "РЖД Арену" через 15 минут!

39' Кстати, вновь Станислав Саламович Черчесов присутствует на матче "Локомотива", подсказывает нам режиссёр! Только вот на этот раз без шарфа "красно-зелёных".

38' А это Фассон подобрал мяч в метрах 25-30 от ворот Шелии и решился на дальний удар по центру! Выше перекладины, но неплохая попытка от бразильца.

38' А теперь Карпукас с левого фланга опасно простреливал внешней стороной стопы - с трудом, но разбираются в моменте игроки "Ахмата"!

37' Пиняев!!! Вот это его сильная сторона! Разогнался Сергей по левому флангу от самой центральной линии и прострелил уже у самой лицевой - мяч попадает в Тодоровича и уходит на угловой!

35' Удалось грозненцам немного отвести мяч от своих ворот. Харин на левом фланге аут заработал и исполнил, однако до Конате его вбрасывание в чужой штрафной не дошло.

34' А здесь сцепились на левом фланге Тикнизян и Камило после единоборства. Сразу двоим Кукуляк по предупреждению выписывает.

33' Михаил Галактионов также не покидает бровку, как и его грозненский визави. Максимально сконцентрирован на игре молодой тренер. Как минимум в один мяч уже могли обыгрывать оппонентов его подопечные. Но что имеем на табло - то имеем.