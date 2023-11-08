Тур: 15. Стадион: РЖД Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Локомотив Москва
Ахмат
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
31 матч
51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.9%
48.4%
9.7%
13 побед 15 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.44
Среднее время на гол
51
62
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.88
0.73
Среднее время на гол
102
122
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.29
1.1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
69
82
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|4
|0.29
|Тикнизян Наир
|4
|0.29
|Глушенков Максим
|2
|0.14
|Миранчук Антон
|2
|0.14
|Сулейманов Тимур
|2
|0.14
|Пиняев Сергей
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.07
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Погостнов Егор
|1
|0.07
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|4 (3)
|0.29
|Ильин Владимир
|2
|0.14
|Тимофеев Артём
|2
|0.14
|Бериша Бернард
|1
|0.07
|Ковачев Светослав
|1
|0.07
|Тодорович Дарко
|1
|0.07
|Камило Рейжерс
|1
|0.07
|Олейников Иван
|1
|0.07
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.07
|Харин Евгений
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|4
|0
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Дзюба Артём
|2
|0
|Миранчук Антон
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Швец Антон
|3
|0
|Богосавац Мирослав
|3
|0
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Харин Евгений
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Камило Рейжерс
|1
|0
|Ильин Владимир
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Конате Мохамед II
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
10
6
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
75%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
5%
7
47%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
2
13%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
9
50%
31-45
6
33%
3
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Ахмат
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0
Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2
Результаты матчей
Локомотив Москва
Ахмат
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
311
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 13
|29
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 20
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|22 - 19
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 18
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 20
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|22 - 25
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|14 - 13
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|6.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|8.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
|15.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
|Оренбург
|Перес Матиас
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ахмат
Исход игры
Локомотив Москва
91.1% (41)
Ничья
4.4% (2)
Ахмат
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
63.64% (28)
Нет
36.36% (16)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
51.1% (23)
2:0 Локомотив Москва
17.8% (8)
1:0 Локомотив Москва
15.6% (7)
1:1 Ничья
4.4% (2)
3:2 Локомотив Москва
4.4% (2)
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