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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Локомотив Москва
 
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Ахмат
Прогнозы 45
Локомотив Москва 91.1% (41)
X 4.4% (2)
Ахмат 4.4% (2)
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Локомотив Москва
Ахмат

История личных встреч

Локомотив Москва
Ахмат

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

31 матч

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.3%
45.2%
22.5%
10 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.9%
48.4%
9.7%
13 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.44

Среднее время на гол

51
62

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.88
0.73

Среднее время на гол

102
122

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

69
82

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 4 0.29
Тикнизян Наир 4 0.29
Глушенков Максим 2 0.14
Миранчук Антон 2 0.14
Сулейманов Тимур 2 0.14
Пиняев Сергей 1 0.07
Баринов Дмитрий 1 0.07
Жемалетдинов Рифат 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Погостнов Егор 1 0.07
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 4 (3) 0.29
Ильин Владимир 2 0.14
Тимофеев Артём 2 0.14
Бериша Бернард 1 0.07
Ковачев Светослав 1 0.07
Тодорович Дарко 1 0.07
Камило Рейжерс 1 0.07
Олейников Иван 1 0.07
Агаларов Гамид 1 (1) 0.07
Харин Евгений 0 0
Диванович Заим 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 4 0
Тикнизян Наир 1 1
Дзюба Артём 2 0
Миранчук Антон 2 0
Ненахов Максим 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Митай Марио 1 0
Погостнов Егор 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Камилов Владислав 3 0
Швец Антон 3 0
Богосавац Мирослав 3 0
Челикович Ясмин 3 0
Харин Евгений 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 0 1
Камило Рейжерс 1 0
Ильин Владимир 1 0
Олейников Иван 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Волков Владислав II 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
6
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Ахмат
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
75%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

19
15
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
16%
2
13%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
5%
7
47%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
9
50%
31-45
6
33%
3
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2
Ахмат
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1 Ростов - Ахмат 3:0
Ахмат - Рубин 0:1 Крылья Советов - Ахмат 0:3 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Балтика - Ахмат 1:0 Ахмат - Зенит 3:3 Ахмат - Краснодар 1:1 Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Ахмат

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 6 2 26 - 19 24
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 7 2 22 - 19 22
6.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
7.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 6 3 19 - 18 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Рубин
 Заявка 14 5 4 5 13 - 20 19
10.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
11.
Ростов
 Заявка 14 4 5 5 22 - 25 17
12.
Урал
 Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
13.
Оренбург
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
12.
Урал
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
15.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 8 7
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 2 5 1 14 - 13 11
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
6.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
7.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Ростов
 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
15.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Оренбург Перес Матиас 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



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    Локомотив Москва 91.1% (41)
    X 4.4% (2)
    Ахмат 4.4% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ахмат
    3.70
    4.00
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    4.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ахмат

    Исход игры
    Локомотив Москва
    91.1% (41)
    Ничья
    4.4% (2)
    Ахмат
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (28)
    Нет
    36.36% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    51.1% (23)
    2:0 Локомотив Москва
    17.8% (8)
    1:0 Локомотив Москва
    15.6% (7)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    3:2 Локомотив Москва
    4.4% (2)
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    Локомотив Москва
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