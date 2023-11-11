Тур: 14. Стадион: Вион.
0:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
6'
22
Суля
Самуэл
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
14
Matej
Gresak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
-
-
11 Jakub Svec
-
-
23 Patrik Dulay
-
37 Samuel Hodur
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
-
14 Matej GresakНападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
-
28 Данко АдамВратарь
- Нападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Злате Моравце
Железярне Подбрезова
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.55
Среднее время на гол
80
165
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.63
Среднее время на гол
58
144
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.37
0.58
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
65
155
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.29
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.07
|Гоно Мирослав
|1
|0.07
|Наги Рихард
|1
|0.07
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.43
|Ковачик Петер
|5
|0.36
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.36
|Christophe Kabongo
|3
|0.21
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.21
|Благут Патрик
|3
|0.21
|Lekan Okunola
|2
|0.14
|Sanusi Ridwan
|2
|0.14
|Кузма Марек
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.07
|Бакаля Микулаш
|1
|0.07
|Rene Paraj
|0
|0
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|3
|0
|Балай Филип
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Суля Самуэл
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Злате Моравце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
20
Злате Моравце
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Железярне Подбрезова
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
25
Голы по времени матча
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
8
57%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Забито
3
20
3 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
2
67%
2
10%
1-15
1
33%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
7
34
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 1
3
43%
2
6%
1-15
1
14%
4
12%
16-30
0
0%
8
24%
31-45
1
14%
4
12%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
2
29%
12
35%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
4
18%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
121
211
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 12
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|32 - 19
|29
|3.
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|5.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|32 - 19
|24
|6.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|7.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|24 - 22
|20
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 14
|17
|9.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 32
|7
|11.
|0:0
|14
|0
|6
|8
|10 - 28
|6
|12.
|0:0
|14
|0
|4
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|24 - 14
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|14 - 12
|7
|8.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|10.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|11.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5