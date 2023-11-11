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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Злате Моравце
0:0
Первый тайм: 22'
Железярне Подбрезова
0'
6' Желтая карточка
Чонка Матуш

Ход матча

6'
Чонка Матуш
 
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Железярне Подбрезова
4.40
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Все Коэффициенты
34
Кноблох
Милан
2
Майдан
Владимир
22
Суля
Самуэл
17
Слука
Бранислав
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
16
Мондек
Кароль
7
Черепаки
Роман
29
Бренкус
Адам
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
15
Rene
Paraj
34
Благут
Патрик
77
Christophe
Kabongo
90
Mark
Assinor
14
Matej
Gresak
Злате Моравце
4-2-3-1
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Злате Моравце
Железярне Подбрезова

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:0
ТМК
4:0
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
2:2
С
2:2
С
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.55

Среднее время на гол

80
165

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.55
0.63

Среднее время на гол

58
144

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.37
0.58

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

65
155

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.29
Черепаки Роман 1 (1) 0.07
Гоно Мирослав 1 0.07
Наги Рихард 1 0.07
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.43
Ковачик Петер 5 0.36
Галчик Роланд 5 (1) 0.36
Christophe Kabongo 3 0.21
Marek Kristian Bartos 3 0.21
Благут Патрик 3 0.21
Lekan Okunola 2 0.14
Sanusi Ridwan 2 0.14
Кузма Марек 1 0.07
Jozef Spyrka 1 (1) 0.07
Бакаля Микулаш 1 0.07
Rene Paraj 0 0
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 3 0
Балай Филип 3 0
Бренкус Адам 3 0
Дуга Денис 2 0
Наги Рихард 2 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Суля Самуэл 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Майдан Владимир 1 0
Слука Бранислав 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 4 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Rene Paraj 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Благут Патрик 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Sanusi Ridwan 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Злате Моравце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
20
Злате Моравце
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Железярне Подбрезова
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
25

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
50%
8
57%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Забито

3
20
3 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 6
2
67%
2
10%
1-15
1
33%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

7
34
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 1
3
43%
2
6%
1-15
1
14%
4
12%
16-30
0
0%
8
24%
31-45
1
14%
4
12%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
2
29%
12
35%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
4
18%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2

Результаты матчей

Злате Моравце
Железярне Подбрезова

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 32 - 12 32
2.
Жилина
 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Тренчин
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 14 7 3 4 32 - 19 24
6.
ДАК
 0:0 14 7 3 4 22 - 16 24
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 14 5 5 4 24 - 22 20
8.
Скалица
 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 0:0 14 3 5 6 12 - 22 14
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 0:0 14 0 6 8 10 - 28 6
12.
Злате Моравце
 0:0 14 0 4 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
2.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 5 2 0 18 - 7 17
3.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 0:0 7 4 1 2 14 - 9 13
6.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Ружомберок
 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 7 1 3 3 7 - 13 6
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Злате Моравце
 0:0 7 0 3 4 4 - 11 3
12.
Михаловце
 0:0 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 2 1 4 14 - 12 7
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 0:0 7 0 3 4 5 - 13 3
11.
Ружомберок
 0:0 7 0 3 4 5 - 16 3
12.
Злате Моравце
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Чонка Матуш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Злате Моравце
Ничья
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