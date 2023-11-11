Тур: 14. Стадион: Вион.
0:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаЧонка Матуш
0:1
55' ГолRene Paraj
0:2
58' ГолБлагут Патрик
63' Желтая карточкаБайо Махмуду
90' Желтая карточкаСуля Самуэл
90'+4
Ход матча
6'
55'
0:1
58'
0:2
63'
90'
22
Суля
Самуэл
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
10
Калу
Нсумох
45
Балай
Филип
15
Rene
Paraj
90
Mark
Assinor
14
Matej
Gresak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
-
-
11 Jakub Svec
-
-
23 Patrik Dulay
-
37 Samuel Hodur
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
-
14 Matej GresakНападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
-
28 Данко АдамВратарь
- Нападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Злате Моравце
Железярне Подбрезова
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.55
Среднее время на гол
80
165
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.63
Среднее время на гол
58
144
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.37
0.58
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
65
155
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.29
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.07
|Гоно Мирослав
|1
|0.07
|Наги Рихард
|1
|0.07
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.43
|Ковачик Петер
|5
|0.36
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.36
|Благут Патрик
|4
|0.29
|Christophe Kabongo
|3
|0.21
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.21
|Lekan Okunola
|2
|0.14
|Sanusi Ridwan
|2
|0.14
|Кузма Марек
|1
|0.07
|Rene Paraj
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.07
|Бакаля Микулаш
|1
|0.07
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|3
|0
|Балай Филип
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Дуга Денис
|2
|0
|Наги Рихард
|2
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Суля Самуэл
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Майдан Владимир
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Злате Моравце
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Железярне Подбрезова
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
20
Злате Моравце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Железярне Подбрезова
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
25
Голы по времени матча
Забито
4
16
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
8
50%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
3
20
3 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
2
67%
2
10%
1-15
1
33%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
7
36
4 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 1
3
43%
2
6%
1-15
1
14%
4
11%
16-30
0
0%
8
22%
31-45
1
14%
6
17%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
2
29%
12
33%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 9
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
8
33%
3
18%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0 Бани Яс - Злате Моравце 0:1 Дьёр - Злате Моравце 1:2 Вашаш - Злате Моравце 1:0 Татран Ладке - Злате Моравце 0:3
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Железярне Подбрезова
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
131
212
104
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|6 (3)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5