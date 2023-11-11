Тур: 14. Стадион: MOL Arena.
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДимун Милан
77' Желтая карточкаMark Csinger
0:1
82' ГолБодя Мартин
84' Желтая карточкаФрюхвальд Томаш
1:1
90' ГолBartol Barisic
90'+6
Ход матча
23'
77'
82'
0:1
84'
90'
1:1
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
3
Масло
Ян
14
Гладик
Ян
17
Тучны
Адам
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
ДАК
Ружомберок
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
36 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.36
|Гаврич Желько
|3
|0.21
|Fernand Goure
|2
|0.14
|Труса Матей
|2
|0.14
|Чермак Алеш
|2
|0.14
|Крстович Никола
|2
|0.14
|Качер Мирослав
|1
|0.07
|Ammar Ramadan
|1
|0.07
|Mark Csinger
|1
|0.07
|Веселовски Доминик
|1
|0.07
|Грушковски Конрад
|1
|0.07
|Zoran Zahradnik
|1
|0.07
|Bartol Barisic
|1
|0.07
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.21
|Домонкос Кристоф
|3
|0.21
|Шефчик Самуэль
|2
|0.14
|Хриен Мартин
|1
|0.07
|Лавринчик Самуэль
|1
|0.07
|Бобчек Томаш
|1
|0.07
|Тучны Адам
|1
|0.07
|Бодя Мартин
|1
|0.07
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Лютеран Оливер
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Каша Филип
|1
|1
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Димун Милан
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Ниархос Иоаннис
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|4
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Хриен Мартин
|2
|0
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Фрюхвальд Томаш
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
6
ДАК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ружомберок
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90
Пропущено
10
16
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
2
13%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
29%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
14
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
13%
2
14%
1-15
6
26%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
5
36%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
4
17%
2
14%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6
Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3
Результаты матчей
ДАК
Ружомберок
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
ДАК
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
311
410
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|6 (3)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5