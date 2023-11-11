  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
ДАК
1:1
Конец матча
Ружомберок
0'
23' Желтая карточка
Димун Милан
77' Желтая карточка
Mark Csinger
0:1
82' Гол
Бодя Мартин
84' Желтая карточка
Фрюхвальд Томаш
1:1
90' Гол
Bartol Barisic
90'+6
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
21
Mark
Csinger
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
7
Чермак
Алеш
8
Димун
Милан
27
Milan
Vitalis
46
Труса
Матей
19
Fernand
Goure
24
Герц
Кристиан
34
Фрюхвальд
Томаш
4
Лютеран
Оливер
3
Масло
Ян
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
6
Мудры
Тимотей
14
Гладик
Ян
11
Лавринчик
Самуэль
17
Тучны
Адам
30
Хриен
Мартин
ДАК
4-3-3
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Ружомберок

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

36 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.1%
30.6%
33.3%
13 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
2:3
С
4:1
С
0:0
С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.36
Гаврич Желько 3 0.21
Fernand Goure 2 0.14
Труса Матей 2 0.14
Чермак Алеш 2 0.14
Крстович Никола 2 0.14
Качер Мирослав 1 0.07
Ammar Ramadan 1 0.07
Mark Csinger 1 0.07
Веселовски Доминик 1 0.07
Грушковски Конрад 1 0.07
Zoran Zahradnik 1 0.07
Bartol Barisic 1 0.07
Ниархос Иоаннис 0 0
Герц Кристиан 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.21
Домонкос Кристоф 3 0.21
Шефчик Самуэль 2 0.14
Хриен Мартин 1 0.07
Лавринчик Самуэль 1 0.07
Бобчек Томаш 1 0.07
Тучны Адам 1 0.07
Бодя Мартин 1 0.07
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0
Лютеран Оливер 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 3 0
Mark Csinger 3 0
Каша Филип 1 1
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Димун Милан 2 0
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Герц Кристиан 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Ниархос Иоаннис 1 0
Fernand Goure 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 4 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Мрва Марио 2 1
Хриен Мартин 2 0
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Малы Матуш 1 0
Фрюхвальд Томаш 1 0

Результаты матчей

ДАК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ружомберок
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7
ДАК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
6
ДАК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ружомберок
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
43%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

10
16
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
2
13%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
29%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
14
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
13%
2
14%
1-15
6
26%
1
7%
16-30
3
13%
1
7%
31-45
4
17%
5
36%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
4
17%
2
14%
76-90

Пропущено

17
22
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
5
23%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
5
29%
29%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6
Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0 Дила - ДАК 2:0 ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3

Результаты матчей

ДАК
Ружомберок

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

ДАК
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 32 - 12 32
2.
Жилина
 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
4.
Тренчин
 14 7 4 3 21 - 15 25
5.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
6.
ДАК
 14 7 3 4 23 - 17 24
7.
Дукла Банска-Бистрица
 14 6 4 4 27 - 23 22
8.
Скалица
 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 14 3 5 6 13 - 23 14
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 14 0 5 9 11 - 31 5
12.
Злате Моравце
 14 0 3 11 7 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
2.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
3.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 7 4 1 2 15 - 10 13
6.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Димун Милан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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