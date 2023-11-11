  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
0:0
Первый тайм: 21'
Михаловце
0'
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Михаловце
1.70
Реклама, betcity.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
6
Рихтарех
Давид
88
Глинка
Марек
18
Депетрис
Давид
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
23
Ружински
Матуш
2
Lukas
Simko
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
51
Stanislav
Danko
27
Стайнгубел
Кристиан
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
7
Daniel
Pavuk
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2
Михаловце
4-1-4-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:3
ТМК
2:1
С
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 8 (1) 0.57
Рымаренко Мартин 4 (1) 0.29
Enzo Arevalo 4 0.29
Глинка Марек 2 0.14
Jakub Uhrincat 2 0.14
Загуменски Тимотей 1 0.07
Пишоя Марьян 1 0.07
Поважанец Якуб 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 4 (1) 0.29
Ван Кессел Гино 2 0.14
Issa Adekunle 2 0.14
Марьянович Саша 1 0.07
Daniel Pavuk 1 0.07
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 6 0
Lukas Migala 4 0
Полиевка Роберт 3 0
Рихтарех Давид 3 0
Branislav Luptak 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Joao Guimaraes 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Polydefkis Volanakis 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Lukas Simko 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
13

Упущенные победы

16
1
Дукла Банска-Бистрица
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Михаловце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

21
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
43%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

23
12
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
6
26%
1
8%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Пропущено

23
26
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
5
19%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
5
22%
4
15%
31-45
7
30%
2
8%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
17%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1
ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:4
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
6
1
1.5
1
5
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 32 - 12 32
2.
Жилина
 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Тренчин
 14 7 4 3 21 - 15 25
4.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 14 7 3 4 32 - 19 24
6.
ДАК
 0:0 14 7 3 4 22 - 16 24
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 14 5 5 4 24 - 22 20
8.
Скалица
 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 0:0 14 3 5 6 12 - 22 14
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 0:0 14 0 6 8 10 - 28 6
12.
Злате Моравце
 0:0 14 0 4 10 7 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
2.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 5 2 0 18 - 7 17
3.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 0:0 7 4 1 2 14 - 9 13
6.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Ружомберок
 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 7 1 3 3 7 - 13 6
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Злате Моравце
 0:0 7 0 3 4 4 - 11 3
12.
Михаловце
 0:0 7 0 3 4 5 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 2 1 4 14 - 12 7
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 0:0 7 0 3 4 5 - 13 3
11.
Ружомберок
 0:0 7 0 3 4 5 - 16 3
12.
Злате Моравце
 0:0 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Михаловце
1.70
Реклама, betcity.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 0:0 Михаловце онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 