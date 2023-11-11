Тур: 14. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
-
29 Enzo Arevalo
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|8 (1)
|0.57
|Рымаренко Мартин
|4 (1)
|0.29
|Enzo Arevalo
|4
|0.29
|Глинка Марек
|2
|0.14
|Jakub Uhrincat
|2
|0.14
|Загуменски Тимотей
|1
|0.07
|Пишоя Марьян
|1
|0.07
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.29
|Ван Кессел Гино
|2
|0.14
|Issa Adekunle
|2
|0.14
|Марьянович Саша
|1
|0.07
|Daniel Pavuk
|1
|0.07
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Полиевка Роберт
|3
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Polydefkis Volanakis
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Карасюк Роман
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
13
Упущенные победы
16
1
Дукла Банска-Бистрица
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Михаловце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
21
7
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
43%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
23
12
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
6
26%
1
8%
1-15
5
22%
2
17%
16-30
2
9%
4
33%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Пропущено
23
26
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
5
19%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
5
22%
4
15%
31-45
7
30%
2
8%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
4
17%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1
ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:4
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:4
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
61
15
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
76
211
310
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 12
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|32 - 19
|29
|3.
|14
|7
|4
|3
|21 - 15
|25
|4.
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|5.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|32 - 19
|24
|6.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|7.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|24 - 22
|20
|8.
|13
|5
|2
|6
|13 - 14
|17
|9.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|12 - 22
|14
|10.
|13
|2
|1
|10
|10 - 32
|7
|11.
|0:0
|14
|0
|6
|8
|10 - 28
|6
|12.
|0:0
|14
|0
|4
|10
|7 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|24 - 14
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|3.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|14 - 12
|7
|8.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|10.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|11.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 16
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5