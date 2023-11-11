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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
3:1
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
21' Гол
Депетрис Давид
2:0
25' Гол
Рымаренко Мартин
52' Желтая карточка
Polydefkis Volanakis
3:0
74' Гол
Рымаренко Мартин
3:1
81' Гол
Matus Marcin
88' Желтая карточка
Пишоя Марьян
90'+4
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
6
Рихтарех
Давид
88
Глинка
Марек
18
Депетрис
Давид
11
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
23
Ружински
Матуш
2
Lukas
Simko
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
66
Беднар
Мартин
51
Stanislav
Danko
27
Стайнгубел
Кристиан
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
7
Daniel
Pavuk
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2
Михаловце
4-1-4-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:3
ТМК
2:1
С
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 8 (1) 0.57
Рымаренко Мартин 6 (1) 0.43
Enzo Arevalo 4 0.29
Глинка Марек 2 0.14
Jakub Uhrincat 2 0.14
Загуменски Тимотей 1 0.07
Пишоя Марьян 1 0.07
Депетрис Давид 1 0.07
Поважанец Якуб 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0
Lubomir Willweber 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 5 (1) 0.36
Ван Кессел Гино 2 0.14
Issa Adekunle 2 0.14
Марьянович Саша 1 0.07
Daniel Pavuk 1 0.07
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Яношик Лукаш 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 6 0
Lukas Migala 4 0
Полиевка Роберт 3 0
Рихтарех Давид 3 0
Branislav Luptak 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Пишоя Марьян 1 0
Joao Guimaraes 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 4 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Беднар Мартин 1 0
Карасюк Роман 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Lukas Simko 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
13

Упущенные победы

16
1
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Михаловце
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

21
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
30%
1
14%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
36%
3
20%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

26
13
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
6
23%
1
8%
1-15
7
27%
2
15%
16-30
2
8%
4
31%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
4
15%
2
15%
76-90

Пропущено

24
29
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
13%
5
17%
1-15
2
8%
8
28%
16-30
5
21%
4
14%
31-45
7
29%
29%
2
7%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
5
21%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1
ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:4
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
1
6
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
8
6
1.5
2
12
4
10
2.5
1
13
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 32 - 12 32
2.
Жилина
 14 9 2 3 32 - 19 29
3.
Железярне Подбрезова
 14 8 2 4 34 - 19 26
4.
Тренчин
 14 7 4 3 21 - 15 25
5.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
6.
ДАК
 14 7 3 4 23 - 17 24
7.
Дукла Банска-Бистрица
 14 6 4 4 27 - 23 22
8.
Скалица
 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 14 3 5 6 13 - 23 14
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 14 0 5 9 11 - 31 5
12.
Злате Моравце
 14 0 3 11 7 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
2.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
3.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Тренчин
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
ДАК
 7 4 1 2 15 - 10 13
6.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
7.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 7 2 2 3 10 - 14 8
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Жилина
 7 3 2 2 8 - 5 11
5.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
7.
Железярне Подбрезова
 7 3 0 4 16 - 12 9
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 7 0 3 4 6 - 17 3
11.
Михаловце
 7 0 2 5 6 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (6)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (4)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Polydefkis Volanakis получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 3:1 Михаловце онлайн

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