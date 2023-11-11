Тур: 14. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
3:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолДепетрис Давид
2:0
25' ГолРымаренко Мартин
52' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
3:0
74' ГолРымаренко Мартин
3:1
81' ГолMatus Marcin
88' Желтая карточкаПишоя Марьян
90'+4
Ход матча
21'
25'
74'
81'
3:1
88'
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
-
29 Enzo Arevalo
-
Главный тренер: Mario Auxt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|8 (1)
|0.57
|Рымаренко Мартин
|6 (1)
|0.43
|Enzo Arevalo
|4
|0.29
|Глинка Марек
|2
|0.14
|Jakub Uhrincat
|2
|0.14
|Загуменски Тимотей
|1
|0.07
|Пишоя Марьян
|1
|0.07
|Депетрис Давид
|1
|0.07
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
|Lubomir Willweber
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|5 (1)
|0.36
|Ван Кессел Гино
|2
|0.14
|Issa Adekunle
|2
|0.14
|Марьянович Саша
|1
|0.07
|Daniel Pavuk
|1
|0.07
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Яношик Лукаш
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|6
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Полиевка Роберт
|3
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|4
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Карасюк Роман
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
7
Дукла Банска-Бистрица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Михаловце
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
13
Упущенные победы
16
1
Дукла Банска-Бистрица
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Михаловце
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
21
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
30%
1
14%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
5
33%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
36%
3
20%
76-90
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
20%
3
21%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
26
13
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
6
23%
1
8%
1-15
7
27%
2
15%
16-30
2
8%
4
31%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
4
15%
2
15%
76-90
Пропущено
24
29
10 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
13%
5
17%
1-15
2
8%
8
28%
16-30
5
21%
4
14%
31-45
7
29%
29%
2
7%
46-60
2
8%
3
10%
61-75
5
21%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4
Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1
ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:4
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
16
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
86
212
410
113
212
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|6 (3)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5