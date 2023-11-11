Тур: 11. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Йолленбек Маттиас
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Дашнер
Лукас
11
Асано
Такума
24
Шабо
Юлиан
13
Ут
Марк
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Кёльн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.55
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|4
|0.4
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.3
|Лосилья Антони
|1
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.1
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.1
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Дашнер Лукас
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.3
|Зельке Дейви
|2
|0.2
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.2
|Майна Линтон
|1
|0.1
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|3
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Гамбоа Кристиан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кёльн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
4
4
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Кёльн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
9%
2
9%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
7
30%
5
23%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
4
17%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1
Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2
Результаты матчей
Бохум
Кёльн
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бохум
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 0:0 Кёльн
Исход игры
Бохум
54.9% (62)
Ничья
36.3% (41)
Кёльн
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (38)
2:1 Бохум
27.4% (31)
1:0 Бохум
19.5% (22)
1:2 Кёльн
4.4% (5)
0:1 Кёльн
4.4% (5)
2:0 Бохум
3.5% (4)
3:2 Бохум
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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