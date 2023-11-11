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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Бохум
0:0
Первый тайм: 13'
Кёльн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 113
Бохум 54.9% (62)
X 36.3% (41)
Кёльн 8.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бохум
Ничья
Кёльн
2.75
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
13
Дашнер
Лукас
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
27
Квартенг
Мориц-Брони
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
9
Вальдшмидт
Лука
13
Ут
Марк
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Бохум
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Кёльн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
ТМС
2:0
ТМК
2:1
Б2
2:3
Б2
0:2
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
3:1
ТМС
2:1
ТМС
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 4 0.4
Штёгер Кевин 3 (2) 0.3
Лосилья Антони 1 0.1
Пасьенса Гонсало 1 0.1
Шлоттербек Кевен 1 0.1
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Дашнер Лукас 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 3 (3) 0.3
Зельке Дейви 2 0.2
Вальдшмидт Лука 2 0.2
Майна Линтон 1 0.1
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 0
Штёгер Кевин 3 0
Гамбоа Кристиан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Беро Матуш 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Риман Мануэль 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Машович Эрхан 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Адамян Саркис 1 0
Зельке Дейви 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кёльн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

4
4
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Кёльн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
5
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
9%
2
9%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
7
30%
5
23%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1
Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2

Результаты матчей

Бохум
Кёльн

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бохум
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
2.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 24 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
18.
Кёльн
 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
2.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 0:0 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Шабо Юлиан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 14'
    Зельке Дейви выиграл воздушное противоборство у Шлоттербек Кевен.
  • 14'
    Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Шабо Юлиан наказан за толчок Асано Такума
  • 13'
    Ут Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Расмус Карстенсен задерживает мяч рукой
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 113
    Бохум 54.9% (62)
    X 36.3% (41)
    Кёльн 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Кёльн
    2.75
    3.75
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    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 0:0 Кёльн

    Исход игры
    Бохум
    54.9% (62)
    Ничья
    36.3% (41)
    Кёльн
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (38)
    2:1 Бохум
    27.4% (31)
    1:0 Бохум
    19.5% (22)
    1:2 Кёльн
    4.4% (5)
    0:1 Кёльн
    4.4% (5)
    2:0 Бохум
    3.5% (4)
    3:2 Бохум
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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