Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Расмус Карстенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Бохум играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Бохум

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Расмус Карстенсен успешно блокирует удар.

45' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

40' Машович Эрхан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Дашнер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Патрик Остерхаге наказан за толчок Ут Марк

39' Мартель Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ут Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Дашнер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хофманн Филипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Безумный фол. Хофманн Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Расмус Карстенсен

33' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Кёльн

31' Удар от ворот произведет Кёльн

29' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

27' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Дашнер Лукас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

25' Хорошую попытку сделал Хофманн Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Бернардо Фернандес выиграл воздушное противоборство у Расмус Карстенсен.

25' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хайнц Доминик выиграл воздушное противоборство у Патрик Остерхаге.

24' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Машович Эрхан нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

23' Оооо... вот это был удар! Квартенг Мориц-Брони должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Квартенг Мориц-Брони . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Кайнц Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хорошую попытку сделал Дашнер Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Хофманн Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Кёльн

19' Патрик Остерхаге из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Расмус Карстенсен ослабляет давление, выбив мяч.

18' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Расмус Карстенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Шабо Юлиан пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн ловит мяч

15' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Вальдшмидт Лука пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

15' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Дашнер Лукас выиграл воздушное противоборство у Расмус Карстенсен.

14' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ут Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Расмус Карстенсен задерживает мяч рукой

11' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

11' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Удар от ворот произведет Бохум

10' Расмус Карстенсен из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Кёльн

7' Удар от ворот произведет Бохум

7' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Кёльн

6' Удар от ворот произведет Бохум

5' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хорошую попытку сделал Хофманн Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Асано Такума создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кёльн начинает с центра поля