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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 26000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Бохум
1:1
Конец матча
Кёльн
0'
1:0
25' Гол
Дашнер Лукас
33' Желтая карточка
Хофманн Филипп
40' Желтая карточка
Машович Эрхан
1:1
54' Гол
Зельке Дейви
77' Желтая карточка
Дашнер Лукас
89' Желтая карточка
Тилманн Ян
90' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
90'+7

Ход матча

25'
Дашнер Лукас
1:0
33'
Хофманн Филипп
 
40'
Машович Эрхан
 
54'
1:1
Зельке Дейви
(Майна Линтон)
58'
 
Тилманн Ян
Ут Марк
69'
Антви-Аджей Кристофер
Квартенг Мориц-Брони
 
74'
 
Шмиц Бенно
Карстенсен Расмус
74'
 
Тиггес Штеффен
Вальдшмидт Лука
77'
Дашнер Лукас
 
81'
Пасьенса Гонсало
Хофманн Филипп
 
81'
Брошински Мориц
Асано Такума
 
81'
Фёрстер Филипп
Дашнер Лукас
 
88'
 
Алиду Фариде
Майна Линтон
89'
 
Тилманн Ян
90'
Бернардо Фернандес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 368 Количество передач 361
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Бохум 54.9% (62)
X 36.3% (41)
Кёльн 8.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
13
Дашнер
Лукас
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
27
Квартенг
Мориц-Брони
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
3
Хайнц
Доминик
6
Мартель
Эрик
11
Кайнц
Флориан
9
Вальдшмидт
Лука
13
Ут
Марк
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
Бохум
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Кёльн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
ТМС
2:0
ТМК
2:1
Б2
2:3
Б2
0:2
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
3:1
ТМС
2:1
ТМС
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Среднее время на гол

45
81

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.55
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 4 0.36
Штёгер Кевин 3 (2) 0.27
Дашнер Лукас 1 0.09
Лосилья Антони 1 0.09
Пасьенса Гонсало 1 0.09
Шлоттербек Кевен 1 0.09
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 3 0.27
Кайнц Флориан 3 (3) 0.27
Вальдшмидт Лука 2 0.18
Майна Линтон 1 0.09
Гусенбашич Денис 0 0
Адамян Саркис 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 0
Штёгер Кевин 3 0
Гамбоа Кристиан 3 0
Бернардо Фернандес 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Беро Матуш 2 0
Машович Эрхан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Риман Мануэль 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Дашнер Лукас 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Любичич Деян 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Адамян Саркис 1 0
Зельке Дейви 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Килиан Лука 1 0
Алиду Фариде 1 0
Тилманн Ян 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кёльн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

4
4
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Кёльн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

24
23
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
7
29%
29%
5
22%
31-45
5
21%
1
4%
46-60
2
8%
6
26%
61-75
4
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1
Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2

Результаты матчей

Бохум
Кёльн

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бохум
Кёльн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
2.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 Заявка 11 1 6 4 11 - 25 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
18.
Кёльн
 Заявка 11 1 3 7 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
2.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
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Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Бохум не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26000 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Бохум: 52%, Кёльн: 48%.
  • 96'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Риман Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 93'
      Шмиц Бенно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 93'
      Зельке Дейви выиграл воздушное противоборство у Шлоттербек Кевен.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 92'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Шанс! Пасьенса Гонсало из команды Бохум пробил головой, но мимо
    • 92'
      Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Бохум 54.9% (62)
    X 36.3% (41)
    Кёльн 8.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Кёльн

    Исход игры
    Бохум
    54.9% (62)
    Ничья
    36.3% (41)
    Кёльн
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.94% (44)
    Меньше
    61.06% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (38)
    2:1 Бохум
    27.4% (31)
    1:0 Бохум
    19.5% (22)
    1:2 Кёльн
    4.4% (5)
    0:1 Кёльн
    4.4% (5)
    2:0 Бохум
    3.5% (4)
    3:2 Бохум
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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