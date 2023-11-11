Тур: 11. Стадион: Воновия Рурштадион. Зрители: 26000 Главный судья: Йолленбек Маттиас
0'
1:0
25' ГолДашнер Лукас
33' Желтая карточкаХофманн Филипп
40' Желтая карточкаМашович Эрхан
1:1
54' ГолЗельке Дейви
77' Желтая карточкаДашнер Лукас
89' Желтая карточкаТилманн Ян
90' Желтая карточкаБернардо Фернандес
90'+7
Ход матча
25'
1:0
33'
40'
54'
1:1
58'
77'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
368 Количество передач 361
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Дашнер
Лукас
11
Асано
Такума
24
Шабо
Юлиан
13
Ут
Марк
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Тиде НикласВратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Кёльн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Среднее время на гол
45
81
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.55
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|4
|0.36
|Штёгер Кевин
|3 (2)
|0.27
|Дашнер Лукас
|1
|0.09
|Лосилья Антони
|1
|0.09
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.09
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.09
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|3
|0.27
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.27
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.18
|Майна Линтон
|1
|0.09
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Адамян Саркис
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|3
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Гамбоа Кристиан
|3
|0
|Бернардо Фернандес
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Дашнер Лукас
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кёльн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кёльн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
4
4
Бохум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Кёльн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
5
36%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
4
44%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
24
23
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
7
29%
29%
5
22%
31-45
5
21%
1
4%
46-60
2
8%
6
26%
61-75
4
17%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3
РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0
Кёльн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кёльн - Аугсбург 1:1 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 Кёльн - Боруссия М 3:1
Байер Л - Кёльн 3:0 Кёльн - Штутгарт 0:2 Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2
Результаты матчей
Бохум
Кёльн
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бохум
Кёльн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 25
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 1:1 Кёльн
Исход игры
Бохум
54.9% (62)
Ничья
36.3% (41)
Кёльн
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.94% (44)
Меньше
61.06% (69)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (38)
2:1 Бохум
27.4% (31)
1:0 Бохум
19.5% (22)
1:2 Кёльн
4.4% (5)
0:1 Кёльн
4.4% (5)
2:0 Бохум
3.5% (4)
3:2 Бохум
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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