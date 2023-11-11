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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Дармштадт
0:0
Второй тайм: 73'
Майнц
0'
35' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
57' Желтая карточка
Центнер Робин
60' Желтая карточка
Кор Доминик
69' Желтая карточка
Кларер Кристоф
73' Желтая карточка
Хорнби Фрэйзер

Ход матча

35'
 
Ван дер Берг Сепп
57'
 
Центнер Робин
60'
 
Кор Доминик
61'
Хорнби Фрэйзер
Пфайффер Лука
 
66'
 
Груда Брайан
Ажорк Людовик
69'
Кларер Кристоф
 
72'
 
Каси Антони
Мвене Филлипп
73'
Хорнби Фрэйзер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 294 Количество передач 165
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 115
Дармштадт 21.7% (25)
X 52.2% (60)
Майнц 26.1% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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1
Шуэн
Марсель
4
Циммерман
Кристоф
20
Мюллер
Янник
14
Кларер
Кристоф
26
Бадер
Маттиас
27
Скарке
Тим
28
Франич
Бартол
6
Мелем
Марвин
15
Нюрнбергер
Фабиан
24
Пфайффер
Лука
29
Вильхельмссон
Оскар
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
31
Кор
Доминик
5
Лайч
Максим
21
Да
Коста
Данни
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
14
Краусс
Том
9
Онисиво
Карим
7
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Ажорк
Людовик
Дармштадт
3-5-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелем Марвин 3 0.27
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.27
Скарке Тим 3 0.27
Бадер Маттиас 1 0.09
Нюрнбергер Фабиан 1 0.09
Вильхельмссон Оскар 1 0.09
Маглица Матей 1 0.09
Кларер Кристоф 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Пфайффер Лука 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.18
Каси Антони 2 0.18
Баррейро Леандро 2 0.18
Груда Брайан 1 0.09
Ажорк Людовик 1 0.09
Баркок Аймен 1 0.09
Краусс Том 1 0.09
Онисиво Карим 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Холланд Фабиан 3 1
Кларер Кристоф 4 0
Мелем Марвин 3 0
Скарке Тим 3 0
Мюллер Янник 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Торстен Либеркнехт 2 0
Гьясула Клаус 0 1
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Франич Бартол 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 5 0
Кор Доминик 4 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Каси Антони 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

2
3
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Майнц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

19
9
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
23%
1
9%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

33
24
11 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
6%
5
21%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
4
12%
1
4%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
9
27%
2
8%
61-75
7
21%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3
Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3

Результаты матчей

Дармштадт
Майнц

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3:2 Заявка 11 9 2 0 41 - 9 29
2.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
3.
Штутгарт
 1:1 Заявка 11 7 1 3 28 - 14 22
4.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 11 6 4 1 21 - 16 22
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 1:1 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
13.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 11 3 1 7 17 - 25 10
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 0:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3:2 Заявка 6 5 1 0 26 - 5 16
2.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
3.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 1:1 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 3:2 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 1:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 5 2 3 0 12 - 8 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Судья сигнализирует, что Мвене Филлипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Франич Бартол
    • 63'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 63'
      Скарке Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 62'
      Да Коста Данни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Да Коста Данни наказан за толчок Нюрнбергер Фабиан
    • 61'
      Тактическая замена. Пфайффер Лука уходит с поля и его заменяет Хорнби Фрэйзер
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Майнц: 42%.
    • 60'
      Мелем Марвин наказан за толчок Ажорк Людовик
    • 60'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Рефери не любит споров - именно за это Кор Доминик сейчас получил желтую
    • 59'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Ван дер Берг Сепп.
    • 58'
      Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 57'
      Рефери не любит споров - именно за это Центнер Робин сейчас получил желтую
    • 57'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Да Коста Данни.
    • 56'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 56'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Ох, нехорошо это выглядит. Онисиво Карим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 55'
      Онисиво Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 54'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Майнц: 42%.
    • 54'
      Баррейро Леандро наказан за толчок Скарке Тим
    • 54'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Да Коста Данни из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Судья свистит. Christoph Klarer атаковал сзади соперника. Это Чхэ-Сон Ли II заработал своей команде штрафной
    • 53'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 53'
      Вильхельмссон Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 52'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 51'
      Онисиво Карим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 50'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Краусс Том из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Мелем Марвин
    • 49'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 61%, Майнц: 39%.
    • 49'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 48'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Майнц начинает контратаку
    • 48'
      Ван дер Берг Сепп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 47'
      Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Шанс! Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 47'
      Онисиво Карим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 48'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Ажорк Людовик
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Ажорк Людовик.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 61%, Майнц: 39%.
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Ажорк Людовик успешно блокирует удар.
    • 45'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Ажорк Людовик успешно блокирует удар.
    • 44'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Онисиво Карим успешно блокирует удар.
    • 44'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Циммерман Кристоф
    • 43'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 43'
      Назначен штрафной. Пострадал Бадер Маттиас, его свалил Мвене Филлипп.
    • 40'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 40'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Майнц: 42%.
    • 40'
      Вильхельмссон Оскар задерживает мяч рукой
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Ажорк Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Судья свистит. Мюллер Янник атаковал сзади соперника. Это Ажорк Людовик заработал своей команде штрафной
    • 38'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 38'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 35'
      Глупую желтую получил Ван дер Берг Сепп за то, что отбил ногой мяч после свистка
    • 35'
      Судья свистит. Ван дер Берг Сепп атаковал сзади соперника. Это Вильхельмссон Оскар заработал своей команде штрафной
    • 35'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 35'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 58%, Майнц: 42%.
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Вильхельмссон Оскар
    • 34'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 33'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
    • 31'
      Баррейро Леандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Майнц: 44%.
    • 30'
      Безумный фол. Баррейро Леандро грубо играет против соперника. Пострадал Бадер Маттиас
    • 30'
      Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Баррейро Леандро из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 28'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 28'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 28'
      Мюллер Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 27'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 26'
      Кор Доминик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 26'
      Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 59%, Майнц: 41%.
    • 25'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Назначен штрафной. Пострадал Краусс Том, его свалил Скарке Тим.
    • 24'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 21'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 21'
      Скарке Тим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Мвене Филлипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 65%, Майнц: 35%.
    • 20'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Ван дер Берг Сепп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
    • 17'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 16'
      Онисиво Карим из команды Майнц в офсайде
    • 16'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 16'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 59%, Майнц: 41%.
    • 15'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 14'
      Лайч Максим успешно блокирует удар.
    • 14'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 13'
      Баррейро Леандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 12'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Да Коста Данни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Кор Доминик из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ажорк Людовик выиграл воздушное противоборство у Франич Бартол.
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Майнц: 56%.
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 9'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
    • 7'
      Мюллер Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Мвене Филлипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 6'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 5'
      Шанс! Кор Доминик из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 5'
      Краусс Том из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 44%, Майнц: 56%.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Мелем Марвин из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Краусс Том
    • 4'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Да Коста Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 2'
      Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Майнц начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 44.3% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Дармштадт 21.7% (25)
    X 52.2% (60)
    Майнц 26.1% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дармштадт
    Ничья
    Майнц
    4.66
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    3.50
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:0 Майнц

    Исход игры
    Дармштадт
    21.7% (25)
    Ничья
    52.2% (60)
    Майнц
    26.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    88.6% (101)
    Нет
    11.4% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.3% (51)
    1:2 Майнц
    18.3% (21)
    2:1 Дармштадт
    13.9% (16)
    2:2 Ничья
    7% (8)
    1:0 Дармштадт
    6.1% (7)
    0:1 Майнц
    3.5% (4)
    2:3 Майнц
    1.7% (2)
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    Дармштадт
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