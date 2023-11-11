Тур: 11. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
35' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
57' Желтая карточкаЦентнер Робин
60' Желтая карточкаКор Доминик
69' Желтая карточкаКларер Кристоф
73' Желтая карточкаХорнби Фрэйзер
Ход матча
57'
60'
69'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
294 Количество передач 165
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
31
Кор
Доминик
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovid Hajou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дармштадт
Майнц
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.27
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.27
|Скарке Тим
|3
|0.27
|Бадер Маттиас
|1
|0.09
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.09
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.09
|Маглица Матей
|1
|0.09
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.18
|Каси Антони
|2
|0.18
|Баррейро Леандро
|2
|0.18
|Груда Брайан
|1
|0.09
|Ажорк Людовик
|1
|0.09
|Баркок Аймен
|1
|0.09
|Краусс Том
|1
|0.09
|Онисиво Карим
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Торстен Либеркнехт
|2
|0
|Гьясула Клаус
|0
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Франич Бартол
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Берг Сепп
|5
|0
|Кор Доминик
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
2
3
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Майнц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
19
9
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
23%
1
9%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
33
24
11 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
6%
5
21%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
4
12%
1
4%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
9
27%
2
8%
61-75
7
21%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3
Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3
Результаты матчей
Дармштадт
Майнц
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|11
|9
|2
|0
|41 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|3.
|1:1 Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 14
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 16
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|1:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|13.
|2:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 25
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|26 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|3.
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|2:3 Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|1:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|3:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|2:3 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:0 Майнц
Исход игры
Дармштадт
21.7% (25)
Ничья
52.2% (60)
Майнц
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (51)
1:2 Майнц
18.3% (21)
2:1 Дармштадт
13.9% (16)
2:2 Ничья
7% (8)
1:0 Дармштадт
6.1% (7)
0:1 Майнц
3.5% (4)
2:3 Майнц
1.7% (2)
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