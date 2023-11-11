Тур: 11. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor. Зрители: 17810 Главный судья: Зиберт Даниэль
0'
35' Желтая карточкаВан дер Берг Сепп
57' Желтая карточкаЦентнер Робин
59' Желтая карточкаКор Доминик
69' Желтая карточкаКларер Кристоф
73' Желтая карточкаХорнби Фрэйзер
90' Желтая карточкаФранич Бартол
90'+5
Ход матча
57'
59'
69'
73'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
294 Количество передач 165
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
31
Кор
Доминик
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ovid Hajou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дармштадт
Майнц
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелем Марвин
|3
|0.27
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.27
|Скарке Тим
|3
|0.27
|Бадер Маттиас
|1
|0.09
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.09
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.09
|Маглица Матей
|1
|0.09
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.18
|Каси Антони
|2
|0.18
|Баррейро Леандро
|2
|0.18
|Груда Брайан
|1
|0.09
|Ажорк Людовик
|1
|0.09
|Баркок Аймен
|1
|0.09
|Краусс Том
|1
|0.09
|Онисиво Карим
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Мелем Марвин
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Торстен Либеркнехт
|2
|0
|Гьясула Клаус
|0
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|0
|Ван дер Берг Сепп
|5
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
Дармштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
2
3
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Майнц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
1
7%
61-75
2
14%
5
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
19
9
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
3
33%
46-60
5
26%
1
11%
61-75
5
26%
3
33%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
23%
1
9%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
33
24
11 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
6%
5
21%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
4
12%
1
4%
31-45
6
18%
5
21%
46-60
9
27%
2
8%
61-75
7
21%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2
Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3
Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3
Результаты матчей
Дармштадт
Майнц
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|42 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|29 - 14
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 17
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 26
|10
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|18.
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|15 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:0 Майнц
Исход игры
Дармштадт
21.7% (25)
Ничья
52.2% (60)
Майнц
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (51)
1:2 Майнц
18.3% (21)
2:1 Дармштадт
13.9% (16)
2:2 Ничья
7% (8)
1:0 Дармштадт
6.1% (7)
0:1 Майнц
3.5% (4)
2:3 Майнц
1.7% (2)
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