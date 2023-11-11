Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Хорошую попытку сделал Хорнби Фрэйзер . Удар в створ, но вратарь начеку

87' СК Дармштадт пытается что-то создать.

84' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

84' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

82' Каси Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Мюллер Янник из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

81' СК Дармштадт контролирует мяч.

80' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

79' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

78' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

77' Матч возобновлен

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

75' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

74' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хорнби Фрэйзер получил желтую карточку от судьи

72' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

72' Кор Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Christoph Klarer получил желтую карточку от судьи

69' Назначен штрафной. Пострадал Груда Брайан , его свалил Christoph Klarer.

68' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Майнц

62' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Рефери не любит споров - именно за это Кор Доминик сейчас получил желтую

58' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' СК Дармштадт пытается что-то создать.

57' Рефери не любит споров - именно за это Центнер Робин сейчас получил желтую

56' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' СК Дармштадт пытается что-то создать.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Онисиво Карим получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Онисиво Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Судья свистит. Christoph Klarer атаковал сзади соперника. Это Чхэ-Сон Ли II заработал своей команде штрафной

53' Удар от ворот произведет Майнц

53' Вильхельмссон Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' СК Дармштадт пытается что-то создать.

52' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

51' Онисиво Карим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

48' Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' СК Дармштадт начинает контратаку

47' Скарке Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Онисиво Карим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника