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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Штутгарт
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 123
Штутгарт 11.4% (14)
X 23.6% (29)
Боруссия Д 65% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Штутгарт
Ничья
Боруссия Д
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
8
Мийо
Энцо
6
Штиллер
Анджело
16
Каразор
Атакан
27
Фюрих
Крис
26
Ундав
Дениз
18
Левелинг
Джейми
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
8
Нмеча
Феликс
6
Эзкан
Салих
20
Забитцер
Марсель
27
Адейеми
Карим
14
Фюллькруг
Никлас
19
Брандт
Юлиан
Штутгарт
4-4-2
Боруссия Д
4-3-3

История личных встреч

Штутгарт
Боруссия Д

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
66.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед

29 матчей

13.8%
24.1%
62.1%
4 победы 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

Б
3:3
Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.36

Среднее время на гол

61
66

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

2.71
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

60
54

Голов в среднем за матч

2.07
1.86

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

43
48

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 14 (1) 1.4
Ундав Дениз 4 0.4
Фюрих Крис 3 0.3
Мвумпа Силас 3 0.3
Мийо Энцо 2 0.2
Загаду Дан-Аксель 1 0.1
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Руо Антони 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 4 0.4
Ройс Марко 3 0.3
Мален Дониэлл 3 0.3
Фюллькруг Никлас 2 0.2
Хуммельс Матс 2 0.2
Рюэрсон Юлиан 2 0.2
Джан Эмре 1 (1) 0.1
Забитцер Марсель 1 0.1
Шлоттербек Нико 1 0.1
Мукоко Юссуфа 1 0.1
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ундав Дениз 2 0
Антон Вальдемар 2 0
Руо Антони 2 0
Ито Хироки 1 0
Каразор Атакан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 3 1
Хуммельс Матс 3 0
Джан Эмре 3 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Аллер Себастьян 1 0
Вольф Мариус 1 0
Эзкан Салих 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Адейеми Карим 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
4
Штутгарт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
9
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Боруссия Д
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
5%
1
9%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
4
36%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
5
56%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

28
20
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
4%
4
20%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
2
7%
5
25%
46-60
7
25%
3
15%
61-75
9
32%
5
25%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6

Результаты матчей

Штутгарт
Боруссия Д

Точный счет

5:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

5:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
5
2
3
3.5
1
5
2
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
2
3
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
2
1.5
5
5
6
4
2.5
4
6
2
8
3.5
2
8
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 38 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 7 0 3 27 - 13 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 3 1 20 - 15 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
12.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
13.
Хайденхайм
 Заявка 10 3 1 6 15 - 22 10
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 15 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги "Штутгарт" принимает дортмундскую "Боруссию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Штутгарт - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 7 минут.

    Главный судья: Стилер Тобиас

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 123
Штутгарт 11.4% (14)
X 23.6% (29)
Боруссия Д 65% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штутгарт
Ничья
Боруссия Д
2.55
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3.85
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3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Штутгарт - Боруссия Д

Исход игры
Штутгарт
11.4% (14)
Ничья
23.6% (29)
Боруссия Д
65% (80)
Тотал 2.5
Больше
77.88% (88)
Меньше
22.12% (25)
Обе команды забьют
Да
90.27% (102)
Нет
9.73% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
39.8% (49)
1:1 Ничья
11.4% (14)
2:2 Ничья
9.8% (12)
2:3 Боруссия Д
8.1% (10)
2:1 Штутгарт
5.7% (7)
1:3 Боруссия Д
4.9% (6)
0:2 Боруссия Д
3.3% (4)
0:1 Боруссия Д
3.3% (4)
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