Тур: 11. Стадион: MHPArena.
Позже
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Боруссия Д
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
66.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 14 побед
29 матчей
13.8%
24.1%
62.1%
4 победы 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
13.8%
27.6%
58.6%
4 победы 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.36
Среднее время на гол
61
66
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
2.71
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
60
54
Голов в среднем за матч
2.07
1.86
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
43
48
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|14 (1)
|1.4
|Ундав Дениз
|4
|0.4
|Фюрих Крис
|3
|0.3
|Мвумпа Силас
|3
|0.3
|Мийо Энцо
|2
|0.2
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.1
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|4
|0.4
|Ройс Марко
|3
|0.3
|Мален Дониэлл
|3
|0.3
|Фюллькруг Никлас
|2
|0.2
|Хуммельс Матс
|2
|0.2
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.2
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.1
|Забитцер Марсель
|1
|0.1
|Шлоттербек Нико
|1
|0.1
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.1
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ундав Дениз
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
4
Штутгарт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
9
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Боруссия Д
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
5%
1
9%
1-15
5
26%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
4
21%
4
36%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
5
56%
1
11%
76-90
Пропущено
8
8
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
5
63%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
28
20
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
4%
4
20%
1-15
6
21%
1
5%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
2
7%
5
25%
46-60
7
25%
3
15%
61-75
9
32%
5
25%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
8%
5
33%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
3
20%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Унион Берлин - Штутгарт 0:3
Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Штутгарт - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Штутгарт 0:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3
Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6
Результаты матчей
Штутгарт
Боруссия Д
Точный счет
5:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
5:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
23
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
31
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
82
55
64
46
28
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|38 - 7
|26
|3.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|27 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 15
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|22 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 22
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|19 - 23
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|15 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штутгарт - Боруссия Д
Исход игры
Штутгарт
7.7% (3)
Ничья
23.1% (9)
Боруссия Д
69.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
89.74% (35)
Нет
10.26% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
48.7% (19)
2:3 Боруссия Д
12.8% (5)
1:1 Ничья
10.3% (4)
2:2 Ничья
10.3% (4)
2:1 Штутгарт
5.1% (2)
0:1 Боруссия Д
5.1% (2)
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