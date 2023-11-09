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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Хайденхайм
Прогнозы 39
Бавария 100% (39)
X 0% (0)
Хайденхайм 0% (0)
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Бавария
Хайденхайм

История личных встреч

Бавария
Хайденхайм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
5:4

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

5
4

Среднее время на гол

18
22

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 15 (3) 1.5
Сане Лерой 8 0.8
Коман Кингсли 3 0.3
Тель Матис 3 0.3
Мусиала Джамал 2 0.2
Горецка Леон 2 0.2
Мюллер Томас 1 0.1
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.1
Де Лигт Маттейс 1 0.1
Упамекано Дайо 1 0.1
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 5 0.5
Бесте Ян-Никлас 4 0.4
Кляйндинст Тим 4 (2) 0.4
Пирингер Марвин 1 0.1
Шёппнер Ян 1 0.1
Тоеркауф Норман 0 0
Бек Адриан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Тухель 3 0
Лаймер Конрад 2 0
Де Лигт Маттейс 2 0
Мазрауи Нуссаир 2 0
Киммих Йозуа 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Коман Кингсли 1 0
Сане Лерой 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 4 0
Пирингер Марвин 3 0
Тоеркауф Норман 2 0
Бесте Ян-Никлас 2 0
Кляйндинст Тим 1 0
Майнка Патрик 1 0
Пик Флориан 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Хайденхайм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

15
7
Бавария
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

22
5
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
1
20%
31-45
4
18%
2
40%
46-60
4
18%
1
20%
61-75
6
27%
1
20%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
5
45%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
50%
1
9%
76-90

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

4
10
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

37
16
13 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
8
22%
1
6%
1-15
3
8%
3
19%
16-30
2
5%
2
13%
31-45
7
19%
4
25%
46-60
7
19%
3
19%
61-75
10
27%
3
19%
76-90

Пропущено

8
21
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
5
24%
1-15
4
50%
2
10%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0
Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3

Результаты матчей

Бавария
Хайденхайм

Точный счет

2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:4
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бавария
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
4
2
3
3.5
1
4
2
3
4.5
2
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
2.5
Больше Меньше
1
9
4
6
3.5
1
9
2
8
4.5
2
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
2.
Бавария
 Заявка 10 8 2 0 38 - 7 26
3.
Штутгарт
 Заявка 10 7 0 3 27 - 13 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 10 6 3 1 20 - 15 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 10 6 0 4 22 - 19 18
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10.
Аугсбург
 Заявка 10 3 3 4 19 - 22 12
11.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 10 3 1 6 15 - 22 10
13.
Боруссия М
 Заявка 10 2 4 4 19 - 23 10
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 Заявка 10 2 1 7 14 - 32 7
16.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 23 - 3 13
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
4.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 5 2 2 1 12 - 11 8
12.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
14.
Боруссия М
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 11 - 7 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 6 - 14 2
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Хайденхайм
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
18.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 15 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (4)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Аугсбург Педерсен Мадс 4
Майнц Кор Доминик 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Хайденхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 39
    Бавария 100% (39)
    X 0% (0)
    Хайденхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Хайденхайм
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    Прогнозы на матч Бавария - Хайденхайм

    Исход игры
    Бавария
    100% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Хайденхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (31)
    Меньше
    20.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    35.9% (14)
    Нет
    64.1% (25)
    Популярный счёт
    3:0 Бавария
    28.2% (11)
    2:0 Бавария
    17.9% (7)
    4:0 Бавария
    12.8% (5)
    3:1 Бавария
    10.3% (4)
    2:1 Бавария
    10.3% (4)
    4:1 Бавария
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