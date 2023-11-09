Тур: 11. Стадион: Альянц Арена.
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Главный тренер: Тухель Томас
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Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Хайденхайм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
5
4
Среднее время на гол
18
22
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|15 (3)
|1.5
|Сане Лерой
|8
|0.8
|Коман Кингсли
|3
|0.3
|Тель Матис
|3
|0.3
|Мусиала Джамал
|2
|0.2
|Горецка Леон
|2
|0.2
|Мюллер Томас
|1
|0.1
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.1
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.1
|Упамекано Дайо
|1
|0.1
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|5
|0.5
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.4
|Кляйндинст Тим
|4 (2)
|0.4
|Пирингер Марвин
|1
|0.1
|Шёппнер Ян
|1
|0.1
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Бек Адриан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томас Тухель
|3
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Де Лигт Маттейс
|2
|0
|Мазрауи Нуссаир
|2
|0
|Киммих Йозуа
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|4
|0
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Тоеркауф Норман
|2
|0
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Пик Флориан
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Хактаб Траоре Омар
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Хайденхайм
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
15
7
Бавария
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Хайденхайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
17
12
Голы по времени матча
Забито
22
5
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
1
20%
31-45
4
18%
2
40%
46-60
4
18%
1
20%
61-75
6
27%
1
20%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
5
45%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
50%
1
9%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
4
10
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
37
16
13 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
8
22%
1
6%
1-15
3
8%
3
19%
16-30
2
5%
2
13%
31-45
7
19%
4
25%
46-60
7
19%
3
19%
61-75
10
27%
3
19%
76-90
Пропущено
8
21
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
5
24%
1-15
4
50%
2
10%
16-30
2
25%
3
14%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
25%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0
Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1
Хайденхайм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Боруссия М - Хайденхайм 3:1 Боруссия М - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 2:5
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3
Результаты матчей
Бавария
Хайденхайм
Точный счет
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:4
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бавария
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
19
46
19
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|38 - 7
|26
|3.
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|27 - 13
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 15
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|22 - 19
|18
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|19 - 22
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|15 - 22
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|19 - 23
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 32
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|15 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (4)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|4
|Майнц
|Кор Доминик
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Хайденхайм
Исход игры
Бавария
100% (39)
Ничья
0% (0)
Хайденхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
35.9% (14)
Нет
64.1% (25)
Популярный счёт
3:0 Бавария
28.2% (11)
2:0 Бавария
17.9% (7)
4:0 Бавария
12.8% (5)
3:1 Бавария
10.3% (4)
2:1 Бавария
10.3% (4)
4:1 Бавария
7.7% (3)
5:2 Бавария
5.1% (2)
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