Тур: 11. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Брых Феликс
1:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
23' ГолВегхорст Ваут
25' Undefined phrase: football_event_Акпогума Кевин
44' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
1:1
53' ГолДемирович Эрмедин
56' Желтая карточкаПрёмель Гриша
Ход матча
23'
0:1
25'
44'
53'
56'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
25 Количество передач 23
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
22
Фогт
Кевин
9
Бебу
Ила
16
Стах
Антон
20
Беккер
Финн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
9 Бебу ИлаЗащитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Защитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
17 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Хоффенхайм
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
26 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
0.93
Среднее время на гол
90
96
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.92
Среднее время на гол
50
46
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.42
1.38
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
63
65
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|6
|0.55
|Титц Филлип
|3
|0.27
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.18
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.18
|Варгас Рубен
|1
|0.09
|Михель Свен
|1 (1)
|0.09
|Педерсен Мадс
|1
|0.09
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.09
|Удуохаи Феликс
|1
|0.09
|Энгельс Арне
|1
|0.09
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейер Максимилиан
|6
|0.55
|Крамарич Андрей
|4 (3)
|0.36
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.27
|Сков Роберт
|2
|0.18
|Прёмель Гриша
|2
|0.18
|Бюльтер Мариус
|1
|0.09
|Гриллич Флориан
|1
|0.09
|Кадержабек Павел
|1
|0.09
|Брукс Джон
|1
|0.09
|Кабак Озан
|1
|0.09
|Стах Антон
|1
|0.09
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Педерсен Мадс
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Гоувелеув Джеффри
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дорш Никлас
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|Дамен Финн
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Гриллич Флориан
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хоффенхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
0
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хоффенхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
6
3
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хоффенхайм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
2
18%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
19
23
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
5%
4
17%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
7
37%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Пропущено
22
18
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
23%
2
11%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1
Результаты матчей
Аугсбург
Хоффенхайм
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
2:3
4 раза 40%
1:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
73
37
55
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|11
|9
|2
|0
|41 - 9
|29
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 10
|28
|3.
|1:1 Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 14
|22
|4.
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 16
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 9
|20
|6.
|1:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 20
|19
|7.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 19
|14
|9.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|23 - 23
|13
|11.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 23
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 20
|10
|13.
|2:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 25
|10
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 24
|8
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 32
|8
|16.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 24
|7
|17.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|11 - 22
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|26 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 5
|15
|3.
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 8
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|2:3 Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 12
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|1:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 8
|16
|2.
|3:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|14 - 14
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|10.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 18
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|18.
|2:3 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
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|Бавария
|Кейн Гарри
|17 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|14 (1)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (6)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|8 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|8 (1)
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 2
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|5
|Дармштадт
|Кларер Кристоф
|5
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Аугсбург
20.5% (24)
Ничья
32.5% (38)
Хоффенхайм
47% (55)
Тотал 2.5
Больше
64.04% (73)
Меньше
35.96% (41)
Обе команды забьют
Да
87.72% (100)
Нет
12.28% (14)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
33.3% (39)
1:1 Ничья
23.9% (28)
2:1 Аугсбург
12.8% (15)
2:2 Ничья
8.5% (10)
1:0 Аугсбург
6% (7)
2:3 Хоффенхайм
5.1% (6)
0:1 Хоффенхайм
4.3% (5)
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