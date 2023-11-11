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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Аугсбург
1:1
Второй тайм: 75'
Хоффенхайм
0'
0:1
23' Гол
Вегхорст Ваут
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Акпогума Кевин
44' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
1:1
53' Гол
Демирович Эрмедин
56' Желтая карточка
Прёмель Гриша

Ход матча

23'
0:1
Вегхорст Ваут
(Бюльтер Мариус)
25'
 
Акпогума Кевин
44'
Удуохаи Феликс
 
53'
Демирович Эрмедин
(Варгас Рубен)
1:1
56'
 
Прёмель Гриша
70'
 
Юстван Юлиан
Бебу Ила
70'
 
Крамарич Андрей
Беккер Финн

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 25 Количество передач 23
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 117
Аугсбург 20.5% (24)
X 32.5% (38)
Хоффенхайм 47% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аугсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
9
Бебу
Ила
16
Стах
Антон
21
Бюльтер
Мариус
20
Беккер
Финн
6
Прёмель
Гриша
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Аугсбург
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-3-2-2

История личных встреч

Аугсбург
Хоффенхайм

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

26 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:4
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:2
К
2:1
Б
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
0.93

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.92

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.42
1.38

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 6 0.55
Титц Филлип 3 0.27
Бельо Дион Дрене 2 0.18
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.18
Варгас Рубен 1 0.09
Михель Свен 1 (1) 0.09
Педерсен Мадс 1 0.09
Бауэр Максимилиан 1 0.09
Удуохаи Феликс 1 0.09
Энгельс Арне 1 0.09
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.55
Крамарич Андрей 4 (3) 0.36
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.27
Сков Роберт 2 0.18
Прёмель Гриша 2 0.18
Бюльтер Мариус 1 0.09
Гриллич Флориан 1 0.09
Кадержабек Павел 1 0.09
Брукс Джон 1 0.09
Кабак Озан 1 0.09
Стах Антон 1 0.09
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удуохаи Феликс 3 1
Педерсен Мадс 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Дамен Финн 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 4 0
Акпогума Кевин 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Кабак Озан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хоффенхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
0
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хоффенхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

6
3
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хоффенхайм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
2
18%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

19
23
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
5%
4
17%
1-15
4
21%
5
22%
16-30
7
37%
3
13%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
5
26%
4
17%
76-90

Пропущено

22
18
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
23%
2
11%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
5
23%
5
28%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
2
9%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Хоффенхайм

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
2:3
4 раза 40%
1:3
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
4
1
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
7
3
3
7
2.5
5
5
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3:2 Заявка 11 9 2 0 41 - 9 29
2.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
3.
Штутгарт
 1:1 Заявка 11 7 1 3 28 - 14 22
4.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 11 6 4 1 21 - 16 22
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 1:1 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
13.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 11 3 1 7 17 - 25 10
14.
Бохум
 Заявка 10 1 5 4 10 - 24 8
15.
Дармштадт
 0:0 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 0:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
18.
Кёльн
 Заявка 10 1 2 7 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 3:2 Заявка 6 5 1 0 26 - 5 16
2.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
3.
Штутгарт
 1:1 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 1:1 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 1:1 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 3:2 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 1:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 1:1 Заявка 5 2 3 0 12 - 8 9
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 1:1 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Дармштадт
 0:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
17.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
18.
Хайденхайм
 2:3 Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 14 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
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    Прогнозы 117
    Аугсбург 20.5% (24)
    X 32.5% (38)
    Хоффенхайм 47% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.50
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    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Аугсбург
    20.5% (24)
    Ничья
    32.5% (38)
    Хоффенхайм
    47% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    87.72% (100)
    Нет
    12.28% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Хоффенхайм
    33.3% (39)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    2:1 Аугсбург
    12.8% (15)
    2:2 Ничья
    8.5% (10)
    1:0 Аугсбург
    6% (7)
    2:3 Хоффенхайм
    5.1% (6)
    0:1 Хоффенхайм
    4.3% (5)
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