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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 28260 Главный судья: Брых Феликс
Аугсбург
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
23' Гол
Вегхорст Ваут
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Акпогума Кевин
44' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
1:1
53' Гол
Демирович Эрмедин
56' Желтая карточка
Прёмель Гриша
76' Желтая карточка
Акпогума Кевин
90'+10

Ход матча

23'
0:1
Вегхорст Ваут
(Бюльтер Мариус)
25'
 
Акпогума Кевин
44'
Удуохаи Феликс
 
53'
Демирович Эрмедин
(Варгас Рубен)
1:1
56'
 
Прёмель Гриша
70'
 
Юстван Юлиан
Бебу Ила
70'
 
Крамарич Андрей
Беккер Финн
76'
 
Акпогума Кевин
76'
Энгельс Арне
Варгас Рубен
 
76'
Иаго Лопес
Педерсен Мадс
 
82'
Мбабу Кевин
Йенсен Фредрик
 
90'
 
Конте Бамбасе
Бейер Максимилиан
90'
Бельо Дион Дрене
Демирович Эрмедин
 
90'
Михель Свен
Титц Филлип
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 267 Количество передач 564
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Аугсбург 20.5% (24)
X 32.5% (38)
Хоффенхайм 47% (55)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
9
Бебу
Ила
16
Стах
Антон
21
Бюльтер
Мариус
20
Беккер
Финн
6
Прёмель
Гриша
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Аугсбург
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-3-2-2

История личных встреч

Аугсбург
Хоффенхайм

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

26 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
2:4
Б
0:4
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:2
К
2:1
Б
0:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
0.93

Среднее время на гол

90
96

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.92

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.42
1.38

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 6 0.55
Титц Филлип 3 0.27
Бельо Дион Дрене 2 0.18
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.18
Варгас Рубен 1 0.09
Михель Свен 1 (1) 0.09
Педерсен Мадс 1 0.09
Бауэр Максимилиан 1 0.09
Удуохаи Феликс 1 0.09
Энгельс Арне 1 0.09
Йенсен Фредрик 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Иаго Лопес 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 6 0.55
Крамарич Андрей 4 (3) 0.36
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.27
Сков Роберт 2 0.18
Прёмель Гриша 2 0.18
Бюльтер Мариус 1 0.09
Гриллич Флориан 1 0.09
Кадержабек Павел 1 0.09
Брукс Джон 1 0.09
Кабак Озан 1 0.09
Стах Антон 1 0.09
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удуохаи Феликс 3 1
Педерсен Мадс 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Гоувелеув Джеффри 2 0
Михель Свен 2 0
Дорш Никлас 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гумни Роберт 1 0
Демирович Эрмедин 1 0
Дамен Финн 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпогума Кевин 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Вегхорст Ваут 3 0
Гриллич Флориан 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Брукс Джон 2 0
Кабак Озан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Хоффенхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

8
1
Аугсбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Хоффенхайм
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

6
3
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Хоффенхайм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

14
4

Голы по времени матча

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
5
33%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
30%
2
18%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

20
24
12 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
5%
4
17%
1-15
4
20%
6
25%
16-30
7
35%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
25%
4
17%
76-90

Пропущено

23
19
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
22%
2
11%
1-15
6
26%
4
21%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
2
9%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2
Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4 Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3
Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Хоффенхайм

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:3
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
2:3
4 раза 36%
1:3
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
1
1
4
2.5
4
2
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
1.5
7
4
3
8
2.5
5
6
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 42 - 9 29
2.
Байер Л
 Заявка 10 9 1 0 30 - 10 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 8 0 3 29 - 14 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 3 2 21 - 17 21
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 25 - 9 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 11 6 1 4 23 - 20 19
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 4 5 1 15 - 9 17
8.
Фрайбург
 Заявка 10 4 2 4 13 - 19 14
9.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 1 6 15 - 20 13
10.
Боруссия М
 Заявка 11 3 4 4 23 - 23 13
11.
Аугсбург
 Заявка 11 3 4 4 20 - 23 13
12.
Вердер
 Заявка 10 3 1 6 16 - 20 10
13.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 17 - 26 10
14.
Бохум
 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 24 9
15.
Дармштадт
 Заявка 11 2 2 7 14 - 32 8
16.
Майнц
 Заявка 11 1 4 6 11 - 24 7
17.
Унион Берлин
 Заявка 10 2 0 8 11 - 22 6
18.
Кёльн
 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
2.
Байер Л
 Заявка 5 5 0 0 17 - 5 15
3.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 1 1 9 - 8 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 16 - 3 11
6.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
8.
Вердер
 Заявка 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 5 3 0 2 11 - 10 9
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
11.
Аугсбург
 Заявка 6 2 3 1 13 - 12 9
12.
Боруссия М
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
13.
Дармштадт
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
14.
Кёльн
 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Майнц
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16.
Бохум
 0:0 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
17.
Хоффенхайм
 Заявка 5 1 0 4 8 - 12 3
18.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 6 5 1 0 15 - 8 16
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 15 - 4 13
3.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 0 2 9 - 6 9
5.
Штутгарт
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6.
Боруссия Д
 Заявка 5 2 2 1 12 - 9 8
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Боруссия М
 Заявка 5 1 3 1 14 - 14 6
9.
Бохум
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 17 5
10.
Аугсбург
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
11.
Фрайбург
 Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
12.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
13.
Дармштадт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 18 3
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
15.
Майнц
 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 13 2
17.
Вердер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 12 1
18.
Хайденхайм
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 17 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 15 (1)
Бавария Сане Лерой 8 (6)
РБ Лейпциг Опенда Лои 8 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Маглица Матей 2 2
Майнц Кор Доминик 5
Майнц Ван дер Берг Сепп 5
Дармштадт Кларер Кристоф 5
Дармштадт Холланд Фабиан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28260 болельщиков
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Аугсбург: 40%, Хоффенхайм: 60%.
  • 99'
    Энгельс Арне ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 98'
    Мбабу Кевин из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Михель Свен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 98'
    Аугсбург начинает контратаку
  • 98'
    Дорш Никлас из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 97'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 96'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Аугсбург 20.5% (24)
    X 32.5% (38)
    Хоффенхайм 47% (55)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Аугсбург
    20.5% (24)
    Ничья
    32.5% (38)
    Хоффенхайм
    47% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.04% (73)
    Меньше
    35.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    87.72% (100)
    Нет
    12.28% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Хоффенхайм
    33.3% (39)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    2:1 Аугсбург
    12.8% (15)
    2:2 Ничья
    8.5% (10)
    1:0 Аугсбург
    6% (7)
    2:3 Хоффенхайм
    5.1% (6)
    0:1 Хоффенхайм
    4.3% (5)
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