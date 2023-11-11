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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Антверпен
6:0
Конец матча
Стандард
0'
1:0
4' Гол
Янссен Винсент
2:0
14' Пенальти
Янссен Винсент
3:0
33' Гол
Эккеленкамп Юрген
38' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
4:0
41' Гол
Муйя Арбнор
49' Желтая карточка
Батай Йелле
5:0
74' Гол
Иленикена Джордж
78' Желтая карточка
Дженепо Мусса
6:0
86' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
89' Желтая карточка
Ван Ден Босх Зено
90'+3
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
2
Де
Лат
Ричи
11
Муйя
Арбнор
48
Вермирен
Артур
24
Эккеленкамп
Юрген
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
30
Хенкинет
Лоран
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
2
Девале
Жиль
6
Кавабэ
Хаяо
11
Хэйден
Айзак
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
Антверпен
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Стандард

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
4:1
К
4:0
ПДА
3:0
ПДА
2:3
ПДА
2:5
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
К
1:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
К
2:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.76
1.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
66

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (1) 0.57
Баликвиша Мишель-Анже 4 0.29
Муйя Арбнор 4 0.29
Эккеленкамп Юрген 3 0.21
Иленикена Джордж 3 0.21
Керк Джирано 1 0.07
Вермирен Артур 1 0.07
Батай Йелле 1 0.07
Винс Сэмюэл 1 0.07
Алдервейрельд Тоби 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Корбани Кобе 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 4 0.29
Канга Вилфрид 4 0.29
Сова Камал 2 0.14
Бокади Мервей 1 0.07
Альсате Стивен 1 0.07
Прайс Айзек 1 0.07
Драгус Денис 1 0.07
Nathan Ngoy 1 0.07
Доннум Арон 0 0
Фосси Марлон 0 0
Cihan Canak 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 3 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Керк Джирано 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 4 1
Ванхесден Зиньо 5 0
Хефкенс Карл 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Канга Вилфрид 2 0
Доннум Арон 2 0
Дженепо Мусса 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Драгус Денис 1 0
Noah Ohio 1 0
Прайс Айзек 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

Антверпен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
4
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
7
Антверпен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Стандард
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
6
35%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
35%
4
44%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

26
16
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
7
27%
1
6%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
8
31%
4
25%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
33%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1
Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2
Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0

Результаты матчей

Антверпен
Стандард

Точный счет

0:0
2 раза 29%
6:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
4
3
2.5
1
6
3
4
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
4
10
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
2
12
4.5
2
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
5.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
6.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
7.
Брюгге
 13 5 4 4 26 - 15 19
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
Эйпен
 0:0 14 4 3 7 17 - 27 15
11.
РВДМ 47
 0:0 14 3 6 5 14 - 24 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 13 3 4 6 14 - 22 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 13 3 3 7 12 - 19 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
4.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
РВДМ 47
 0:0 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Эйпен
 0:0 7 2 2 3 9 - 14 8
14.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
7.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
8.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
9.
Эйпен
 0:0 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 0:0 7 1 3 3 6 - 13 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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    • 49'
      Батай Йелле получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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