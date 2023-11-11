Тур: 14. Стадион: Босуил.
0'
1:0
4' ГолЯнссен Винсент
2:0
14' ПенальтиЯнссен Винсент
3:0
33' ГолЭккеленкамп Юрген
38' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
4:0
41' ГолМуйя Арбнор
49' Желтая карточкаБатай Йелле
5:0
74' ГолИленикена Джордж
78' Желтая карточкаДженепо Мусса
6:0
86' ГолБаликвиша Мишель-Анже
89' Желтая карточкаВан Ден Босх Зено
90'+3
Ход матча
4'
1:0
14'
2:0
33'
3:0
38'
41'
49'
74'
5:0
78'
86'
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
11
Хэйден
Айзак
18
Сова
Камал
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
-
10 Noah Ohio
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антверпен
Стандард
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.76
1.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
66
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|8 (1)
|0.57
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0.29
|Муйя Арбнор
|4
|0.29
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.21
|Иленикена Джордж
|3
|0.21
|Керк Джирано
|1
|0.07
|Вермирен Артур
|1
|0.07
|Батай Йелле
|1
|0.07
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Корбани Кобе
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|4
|0.29
|Канга Вилфрид
|4
|0.29
|Сова Камал
|2
|0.14
|Бокади Мервей
|1
|0.07
|Альсате Стивен
|1
|0.07
|Прайс Айзек
|1
|0.07
|Драгус Денис
|1
|0.07
|Nathan Ngoy
|1
|0.07
|Доннум Арон
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|4
|1
|Ванхесден Зиньо
|5
|0
|Хефкенс Карл
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Дженепо Мусса
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
4
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Стандард
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
7
Антверпен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Стандард
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
6
35%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
35%
4
44%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
26
16
16 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
7
27%
1
6%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
8
31%
4
25%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
15%
4
25%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
13%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
5
33%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1
Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0
Стандард
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Стандард - Мехелен 1:1 Стандард - СВ Харелбеке 5:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Андерлехт 3:2
Стандард - Брюгге 2:1 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0
Результаты матчей
Антверпен
Стандард
Точный счет
0:0
2 раза 29%
6:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
6
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
6:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
6
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
25
43
16
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
77
410
59
212
311
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|5.
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|6.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|7.
|13
|5
|4
|4
|26 - 15
|19
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 27
|15
|11.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|14 - 24
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|7.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5