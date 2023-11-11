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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Эйпен
0:0
Первый тайм: 29'
РВДМ 47
0'
4' Желтая карточка
Мёхвальд Кевин
5' Желтая карточка
Эрис Жонатан

Ход матча

4'
Мёхвальд Кевин
 
5'
 
Эрис Жонатан
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
РВДМ 47
3.80
3.60
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2.60
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Все Коэффициенты
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
19
Пантович
Милош
18
Amadou
Keita
23
Кристи-Дэвис
Исаак
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
2
Luis
Geovanny
Segovia
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
30
Мерсье
Ксавье
9
Гейе
Махтар
Эйпен
5-4-1
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
РВДМ 47

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
5:3
ТМК
5:3

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

3.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

27
38

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 3 0.21
Gary Magnee 2 (1) 0.14
Пантович Милош 2 0.14
Чарльз-Кук Риган 2 0.14
Yentil van Genechten 2 0.14
Финнбогасон Альфред 1 0.07
Деом Жером 1 0.07
Палссон Виктор 1 0.07
Мёхвальд Кевин 1 0.07
Jan Kral 1 0.07
Amadou Keita 1 0.07
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.43
Бирон Микаэль 3 (1) 0.21
Да Сильва Флоран 2 0.14
Двомо Пьер 1 0.07
Ilay Camara 1 0.07
Luis Geovanny Segovia 1 0.07
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Мёхвальд Кевин 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Amadou Keita 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрис Жонатан 3 0
Гейе Махтар 1 1
Мерсье Ксавье 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Abner II 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Двомо Пьер 2 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Ilay Camara 1 0

Результаты матчей

Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
РВДМ 47
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
6
Эйпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
3
20%
76-90

Пропущено

24
23
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
6
26%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
6
25%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3

Результаты матчей

Эйпен
РВДМ 47

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:3
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Эйпен
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
3
10
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
5.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
6.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
7.
Брюгге
 13 5 4 4 26 - 15 19
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
Эйпен
 0:0 14 4 3 7 17 - 27 15
11.
РВДМ 47
 0:0 14 3 6 5 14 - 24 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 13 3 4 6 14 - 22 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 13 3 3 7 12 - 19 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
4.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
РВДМ 47
 0:0 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Эйпен
 0:0 7 2 2 3 9 - 14 8
14.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
7.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
8.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
9.
Эйпен
 0:0 7 2 1 4 8 - 13 7
10.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 0:0 7 1 3 3 6 - 13 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Эрис Жонатан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой РВДМ 47.
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