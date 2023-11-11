Тур: 14. Стадион: Kehrwegstadion.
Ход матча
5'
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Amadou
Keita
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Amadou KeitaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
23 Romildo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эйпен
РВДМ 47
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
3.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
27
38
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|3
|0.21
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.14
|Пантович Милош
|2
|0.14
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.14
|Yentil van Genechten
|2
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.07
|Деом Жером
|1
|0.07
|Палссон Виктор
|1
|0.07
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.07
|Jan Kral
|1
|0.07
|Amadou Keita
|1
|0.07
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.43
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.21
|Да Сильва Флоран
|2
|0.14
|Двомо Пьер
|1
|0.07
|Ilay Camara
|1
|0.07
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.07
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Amadou Keita
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Гейе Махтар
|1
|1
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Двомо Пьер
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
|Ilay Camara
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
5
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
РВДМ 47
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
6
Эйпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
РВДМ 47
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
3
20%
76-90
Пропущено
24
23
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
6
26%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
6
25%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3
Результаты матчей
Эйпен
РВДМ 47
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:3
3 раза 23%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Эйпен
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
49
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|5.
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|6.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|7.
|13
|5
|4
|4
|26 - 15
|19
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 27
|15
|11.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|14 - 24
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|7.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5