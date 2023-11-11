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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Эйпен
1:3
Конец матча
РВДМ 47
0'
4' Желтая карточка
Мёхвальд Кевин
5' Желтая карточка
Эрис Жонатан
1:0
30' Гол
Нуху Айзек
1:1
35' Гол
Мерсье Ксавье
40' Желтая карточка
Ilay Camara
1:2
67' Гол
Абе Суто
70' Желтая карточка
Двомо Пьер
82' Желтая карточка
Гейе Махтар
1:3
88' Гол
Romildo
90'+6
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
19
Пантович
Милош
18
Amadou
Keita
23
Кристи-Дэвис
Исаак
8
Мёхвальд
Кевин
7
Нуху
Айзек
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
2
Luis
Geovanny
Segovia
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
30
Мерсье
Ксавье
9
Гейе
Махтар
Эйпен
5-4-1
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
РВДМ 47

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
5:3
ТМК
5:3

Голы

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

3.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

27
38

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.29
Gary Magnee 2 (1) 0.14
Пантович Милош 2 0.14
Чарльз-Кук Риган 2 0.14
Yentil van Genechten 2 0.14
Финнбогасон Альфред 1 0.07
Деом Жером 1 0.07
Amadou Keita 1 0.07
Палссон Виктор 1 0.07
Мёхвальд Кевин 1 0.07
Jan Kral 1 0.07
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 6 0.43
Бирон Микаэль 3 (1) 0.21
Да Сильва Флоран 2 0.14
Мерсье Ксавье 1 0.07
Двомо Пьер 1 0.07
Ilay Camara 1 0.07
Luis Geovanny Segovia 1 0.07
Абе Суто 1 0.07
Romildo 1 0.07
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Мёхвальд Кевин 2 0
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Amadou Keita 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Байе Брандон 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Двомо Пьер 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Abner II 2 0
Сиссако Мусса 2 0
Абе Суто 2 0
Ilay Camara 2 0
Дефурни Тео 1 0
Коне Юссуф 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Rikelmi 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
5
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
РВДМ 47
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
6
Эйпен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
РВДМ 47
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
86% (12)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
31%
2
15%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
4
22%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
24%
4
22%
76-90

Пропущено

27
24
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
11%
3
13%
1-15
3
11%
7
29%
29%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
7
26%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3

Результаты матчей

Эйпен
РВДМ 47

Точный счет

1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:3
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эйпен
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
5.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
6.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
7.
Брюгге
 13 5 4 4 26 - 15 19
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Эйпен
 14 4 2 8 18 - 30 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 13 3 4 6 14 - 22 13
13.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
14.
Мехелен
 13 3 3 7 12 - 19 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
4.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
12.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Ilay Camara получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Эрис Жонатан сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Мерсье Ксавье бьет в цель!
    • 30'
      Amadou Keita сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Нуху Айзек бьет в цель!
    • 5'
      Эрис Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эйпен 1:3 РВДМ 47 онлайн

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