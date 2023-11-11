Тур: 14. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
4' Желтая карточкаМёхвальд Кевин
5' Желтая карточкаЭрис Жонатан
1:0
30' ГолНуху Айзек
1:1
35' ГолМерсье Ксавье
40' Желтая карточкаIlay Camara
1:2
67' ГолАбе Суто
70' Желтая карточкаДвомо Пьер
82' Желтая карточкаГейе Махтар
1:3
88' ГолRomildo
90'+6
Ход матча
5'
30'
1:0
35'
1:1
40'
67'
1:2
70'
82'
88'
1:3
21
Jan
Kral
15
Gary
Magnee
18
Amadou
Keita
33
Дефурни
Тео
19
Эрис
Жонатан
4
Klaus
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Jan KralЗащитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Amadou KeitaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
30 Горенц ЯнЗащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
19 Эрис ЖонатанЗащитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
-
27 Rikelmi
-
15 Sada Diallo
-
23 Romildo
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эйпен
РВДМ 47
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
3.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
27
38
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.29
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.14
|Пантович Милош
|2
|0.14
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.14
|Yentil van Genechten
|2
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.07
|Деом Жером
|1
|0.07
|Amadou Keita
|1
|0.07
|Палссон Виктор
|1
|0.07
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.07
|Jan Kral
|1
|0.07
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|6
|0.43
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.21
|Да Сильва Флоран
|2
|0.14
|Мерсье Ксавье
|1
|0.07
|Двомо Пьер
|1
|0.07
|Ilay Camara
|1
|0.07
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.07
|Абе Суто
|1
|0.07
|Romildo
|1
|0.07
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gary Magnee
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Amadou Keita
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Байе Брандон
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Двомо Пьер
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Abner II
|2
|0
|Сиссако Мусса
|2
|0
|Абе Суто
|2
|0
|Ilay Camara
|2
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
5
Эйпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
РВДМ 47
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
6
Эйпен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
РВДМ 47
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
86% (12)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
4
31%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
31%
2
15%
61-75
4
25%
5
38%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
4
22%
16-30
2
10%
5
28%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
24%
4
22%
76-90
Пропущено
27
24
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
11%
3
13%
1-15
3
11%
7
29%
29%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
2
7%
1
4%
46-60
7
26%
3
13%
61-75
7
26%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1
Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3
Результаты матчей
Эйпен
РВДМ 47
Точный счет
1:3
3 раза 43%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:3
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эйпен
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
410
410
212
113
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5