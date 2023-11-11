Тур: 14. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
1:0
Второй тайм: 52'
0'
10' Желтая карточкаДаббаг Одай
35' Желтая карточкаУолш Сэнди
47' Красная карточкаМарк Дамьен
1:0
49' ПенальтиХайреманс Джеффри
Ход матча
10'
35'
47'
49'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
38 Антонио БиллНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|3
|0.21
|Хайреманс Джеффри
|2 (1)
|0.14
|Лаубербах Лион
|2
|0.14
|Сторм Никола
|1
|0.07
|Флюке Патрик
|1
|0.07
|Мрабти Керим
|1
|0.07
|Rafik Belghali
|1
|0.07
|Бейтс Дэвид
|1
|0.07
|Маледе Йонас
|0
|0
|Фулон Дам
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.29
|Даббаг Одай
|3
|0.21
|Драгснес Ветле
|2
|0.14
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.14
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Андреу Стелиос
|1
|0.07
|Nikola Stulic
|1
|0.07
|Зоргане Адем
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|3
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бейтс Дэвид
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Конате Мори
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Куке Гетан
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|5
|1
|Марк Дамьен
|3
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Мехелен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
4
9
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Спортинг Шарлеруа
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
6
46%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
6
60%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
5
56%
76-90
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
6
50%
6
43%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
3
16%
6
27%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0
Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2
Спортинг Шарлеруа
(14 матчей)
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 поражений
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Мехелен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
211
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|5.
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|6.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|7.
|13
|5
|4
|4
|26 - 15
|19
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|2
|8
|18 - 30
|14
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|13.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 19
|13
|14.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|14.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5