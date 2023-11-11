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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Мехелен
1:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
10' Желтая карточка
Даббаг Одай
35' Желтая карточка
Уолш Сэнди
46' Красная карточка
Марк Дамьен
1:0
48' Пенальти
Хайреманс Джеффри
90' Желтая карточка
Bilal Bafdili
90'+7
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
30
Ванлерберге
Йорди
8
Конате
Мори
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
70
Бассетте
Норман
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
15
Драгснес
Ветле
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
18
Хейманс
Дан
17
Бернье
Антуан
9
Даббаг
Одай
Мехелен
4-2-3-1
Спортинг Шарлеруа
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 3 0.21
Хайреманс Джеффри 2 (1) 0.14
Лаубербах Лион 2 0.14
Сторм Никола 1 0.07
Флюке Патрик 1 0.07
Мрабти Керим 1 0.07
Rafik Belghali 1 0.07
Бейтс Дэвид 1 0.07
Маледе Йонас 0 0
Фулон Дам 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.29
Даббаг Одай 3 0.21
Драгснес Ветле 2 0.14
Гуагон Парфэйт 2 0.14
Мбенза Исаак 1 0.07
Андреу Стелиос 1 0.07
Nikola Stulic 1 0.07
Зоргане Адем 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 3 0
Уолш Сэнди 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бейтс Дэвид 2 0
Коббо Элиас 2 0
Конате Мори 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Нгой Жульен 1 0
Куке Гетан 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Bilal Bafdili 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 5 1
Марк Дамьен 3 1
Багер Йонас 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Мбенза Исаак 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Даббаг Одай 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Мехелен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

4
9
Мехелен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Спортинг Шарлеруа
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
6
43%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
6
60%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
5
56%
76-90

Забито

13
14
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
6
46%
6
43%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
3
16%
6
26%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
3
16%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0
Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2
Спортинг Шарлеруа
(14 матчей)
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 поражений
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Тес Спорт - Спортинг Шарлеруа 0:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Мехелен
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
5.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
6.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
7.
Брюгге
 13 5 4 4 26 - 15 19
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 14 4 2 8 18 - 30 14
13.
Спортинг Шарлеруа
 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
4.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
9.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
10.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
12.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
13.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
14.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
12.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
16.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Даббаг Одай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мехелен 1:0 Спортинг Шарлеруа онлайн

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