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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Политехника Яссы
2:3
Перерыв
ЧФР Клуж
0'
1:0
11' Гол
Харрисон Шейон
2:0
22' Гол
Катанец Матия
2:1
27' Гол
Авуну Дюрель
30' Желтая карточка
Отеле Филип
35' Желтая карточка
Бордеяну Михай
2:2
39' Гол
Айети Арлинд
2:3
44' Гол
Отеле Филип

Ход матча

11'
Харрисон Шейон
(Rares Ispas)
1:0
22'
Катанец Матия
(Luis Phelipe)
2:0
27'
2:1
Авуну Дюрель
30'
 
Отеле Филип
35'
Бордеяну Михай
 
39'
2:2
Айети Арлинд
(Крешич Антон)
44'
2:3
Отеле Филип
(Мухар Карло)

Владение мячом

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Политехника Яссы
Ничья
ЧФР Клуж
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1
Лунг
Силвиу
2
Мартак
Мариус
3
Самайоа
Николас
32
Катанец
Матия
27
Rares
Ispas
7
Чобану
Андрей
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
80
Andrei
Gheorghita
17
Харрисон
Шейон
21
Luis
Phelipe
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
6
Айети
Арлинд
3
Морган
Зив
73
Мухар
Карло
77
Тахцидис
Панайотис
40
Цвек
Ловро
30
Бирлигея
Даниэль
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
Политехника Яссы
ЧФР Клуж

История личных встреч

Политехника Яссы
ЧФР Клуж

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
1:1
ДА
0:1
ДА
0:0
ДА
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.4

Среднее время на гол

150
225

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
112

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 4 0.25
Luis Phelipe 3 0.19
Julian Marchioni 2 0.13
Харрисон Шейон 2 0.13
Andrei Gheorghita 2 0.13
Carlos Jatoba 1 0.06
Катанец Матия 1 0.06
Войтуш Якуб 1 0.06
Буш Сержиу 1 0.06
Васвари Габриэл 1 0.06
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 6 0.38
Бирлигея Даниэль 4 0.25
Мухар Карло 4 0.25
Авуну Дюрель 3 0.19
Камора Мауру 2 0.13
Тахцидис Панайотис 2 (2) 0.13
Айети Арлинд 2 0.13
Джуричич Лука 2 0.13
Йебоа Эммануэль 2 0.13
Бетанкор Хефте 1 0.06
Дяк Чиприан 1 0.06
Маня Кристьян 1 0.06
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Красники Эрмал 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Мартак Мариус 4 0
Alin Roman II 2 1
Самайоа Николас 2 1
Leontin Grozavu 2 1
Бордеяну Михай 3 0
Ион Роберт 1 1
Войтуш Якуб 2 0
Илие Флорин 2 0
Julian Marchioni 2 0
Carlos Jatoba 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Катанец Матия 1 0
Лунг Силвиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 4 0
Крешич Антон 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Могос Василе 2 0
Цвек Ловро 2 0
Отеле Филип 2 0
Сава Рэзван 2 0
Морган Зив 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Фика Алин 1 0
Джуричич Лука 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Илие Матей 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
2
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
15
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
ЧФР Клуж
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

10
12
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
6
60%
1
8%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
27
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
19%
4
15%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
31%
7
26%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
2
13%
4
15%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
15%
4
27%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
6
30%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
ЧФР Клуж

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
8
7
1
14
2.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3:2 16 10 3 3 31 - 16 33
2.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Германнштадт
 15 5 8 2 23 - 15 23
6.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
7.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 21 - 23 21
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
12.
Политехника Яссы
 2:3 16 4 5 7 18 - 23 17
13.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3:2 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
13.
Политехника Яссы
 2:3 8 1 4 3 8 - 13 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
ЧФР Клуж
 3:2 8 4 1 3 16 - 13 13
4.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
5.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
6.
Политехника Яссы
 2:3 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Германнштадт Sota Mino 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 5
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    • 44'
      Мухар Карло сделал результативную передачу.
    • 44'
      ГОООООЛ - Отеле Филип ЧФР Клуж забивает ударом головой
    • 44'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Оооо... вот это был удар! Мухар Карло должен был забить с этой позиции.
    • 42'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Мухар Карло нанес удар в каркас ворот!
    • 41'
      Могос Василе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Авуну Дюрель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Авуну Дюрель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    ЧФР Клуж
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