Тур: 16. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Колтеску Себастьян
3:3
Конец матча
0'
1:0
11' ГолХаррисон Шейон
2:0
22' ГолКатанец Матия
2:1
27' ГолАвуну Дюрель
30' Желтая карточкаОтеле Филип
35' Желтая карточкаБордеяну Михай
2:2
38' ГолАйети Арлинд
2:3
44' ГолОтеле Филип
3:3
62' ГолХаррисон Шейон
68' Желтая карточкаЦвек Ловро
70' Желтая карточкаLeontin Grozavu
90' Желтая карточкаЛунг Силвиу
90' Желтая карточкаДжуричич Лука
90'+8
Ход матча
11'
1:0
22'
2:0
27'
2:1
30'
35'
38'
2:2
44'
2:3
62'
3:3
68'
70'
90'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
21
Luis
Phelipe
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
44
Крешич
Антон
73
Мухар
Карло
40
Цвек
Ловро
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Luis PhelipeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
29 Авуну ДюрельНападающий
-
17 Отеле ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
27 Илие МатейЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Luca Mihai
-
-
Главный тренер: Мандорлини Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Политехника Яссы
ЧФР Клуж
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.4
Среднее время на гол
150
225
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
112
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|4
|0.25
|Luis Phelipe
|3
|0.19
|Харрисон Шейон
|3
|0.19
|Julian Marchioni
|2
|0.13
|Andrei Gheorghita
|2
|0.13
|Carlos Jatoba
|1
|0.06
|Катанец Матия
|1
|0.06
|Войтуш Якуб
|1
|0.06
|Буш Сержиу
|1
|0.06
|Васвари Габриэл
|1
|0.06
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|6
|0.38
|Бирлигея Даниэль
|4
|0.25
|Мухар Карло
|4
|0.25
|Авуну Дюрель
|3
|0.19
|Камора Мауру
|2
|0.13
|Тахцидис Панайотис
|2 (2)
|0.13
|Айети Арлинд
|2
|0.13
|Джуричич Лука
|2
|0.13
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.13
|Бетанкор Хефте
|1
|0.06
|Дяк Чиприан
|1
|0.06
|Маня Кристьян
|1
|0.06
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Alin Roman II
|2
|1
|Самайоа Николас
|2
|1
|Бордеяну Михай
|3
|0
|Ион Роберт
|1
|1
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Лунг Силвиу
|2
|0
|Илие Флорин
|2
|0
|Julian Marchioni
|2
|0
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|4
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
5
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ЧФР Клуж
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
15
Политехника Яссы
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
ЧФР Клуж
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
5
33%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
8%
4
27%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
6
46%
1
7%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
30
11 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
4
21%
4
13%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
5
26%
9
30%
31-45
3
16%
4
13%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
2
11%
4
13%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
13%
5
28%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
2
9%
5
28%
61-75
6
26%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0
Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 ФКСБ - ЧФР Клуж 1:0 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
17
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
44
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
511
97
214
79
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 15
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|31 - 17
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|6.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 23
|22
|7.
|16
|4
|10
|2
|19 - 16
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 23
|18
|12.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|15.
|15
|2
|4
|9
|9 - 26
|10
|16.
|15
|0
|7
|8
|14 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|8 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5