Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Carlos Jatoba выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Морган Зив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Крешич Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Robert Ion выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Robert Ion не смог попасть в створ ударом издали

82' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Luis Phelipe уходит с поля и его заменяет Robert Ion

80' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Айети Арлинд получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Айети Арлинд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Alin Roman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

76' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Хорошую попытку сделал Luis Phelipe . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

73' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

70' Рефери не любит споров - именно за это Leontin Grozavu сейчас получил желтую

68' Катанец Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Luis Phelipe пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

68' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

67' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Авуну Дюрель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

64' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Г О О О О Л - Харрисон Шейон забивает с левой ноги!

62' Rares Ispas создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Alin Roman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

54' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

50' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Отеле Филип . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Крешич Антон нанес удар головой, но Силвиу Лунг спокойно отбил мяч.

48' Тахцидис Панайотис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

47' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.