Тур: 16. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
18
Артян
Андрей
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
25
Кики
Давид
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
99 Дюссо ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кики ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
11 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Германнштадт
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
0.63
Среднее время на гол
45
144
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.54
0.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
58
130
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.31
|Будеску Константин
|3
|0.19
|Вынэ Йонуц
|2
|0.13
|Мунтяну Луис
|2
|0.13
|Артян Андрей
|2
|0.13
|Мазилу Адриан
|1
|0.06
|Балута Тудор
|1
|0.06
|Грамени Константин
|1
|0.06
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Крисиума Матеус
|1
|0.06
|Сали Энес
|1
|0.06
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.38
|Балауре Сильвиу
|5
|0.31
|Янку Габриэль
|2
|0.13
|Негуц Кристиан
|1
|0.06
|Ороиан Александру
|1
|0.06
|Petru Dragos
|1
|0.06
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.06
|Гэман Валеричэ
|1
|0.06
|Бейян Флориан
|1
|0.06
|Петреску Петришор
|1
|0.06
|Альхассан Баба
|1
|0.06
|Sota Mino
|1
|0.06
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|5
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|4
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Альхассан Баба
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Бейян Флориан
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
4
15
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Германнштадт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
6
40%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
4
50%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
4
19%
9
41%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
5
24%
4
18%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
6
26%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Германнштадт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Германнштадт
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
53
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
69
78
114
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 15
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|31 - 17
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|23 - 15
|24
|5.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|6.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|21 - 23
|22
|7.
|16
|4
|10
|2
|19 - 16
|22
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 23
|18
|12.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|15.
|15
|2
|4
|9
|9 - 26
|10
|16.
|15
|0
|7
|8
|14 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|9 - 13
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|5.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|8 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5