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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Фарул Констанца
0:0
Первый тайм: 19'
Германнштадт
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Германнштадт
2.16
3.50
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5.50
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Все Коэффициенты
12
Айоани
Михай
3
Попеску
Михай
18
Артян
Андрей
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
25
Кики
Давид
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
17
Бутян
Михай
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
97
Alexandru
Daniel
Jipa
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
Фарул Констанца
Германнштадт

История личных встреч

Фарул Констанца
Германнштадт

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
4:0
С
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
0.63

Среднее время на гол

45
144

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.54
0.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

58
130

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.31
Будеску Константин 3 0.19
Вынэ Йонуц 2 0.13
Мунтяну Луис 2 0.13
Артян Андрей 2 0.13
Мазилу Адриан 1 0.06
Балута Тудор 1 0.06
Грамени Константин 1 0.06
Ривалдиньо 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Крисиума Матеус 1 0.06
Сали Энес 1 0.06
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.38
Балауре Сильвиу 5 0.31
Янку Габриэль 2 0.13
Негуц Кристиан 1 0.06
Ороиан Александру 1 0.06
Petru Dragos 1 0.06
Alexandru Daniel Jipa 1 0.06
Гэман Валеричэ 1 0.06
Бейян Флориан 1 0.06
Петреску Петришор 1 0.06
Альхассан Баба 1 0.06
Sota Mino 1 0.06

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 5 0
Кики Давид 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Артян Андрей 3 0
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Маринс Густаво 2 0
Неделку Драгош 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 4 1
Балауре Сильвиу 3 0
Негуц Кристиан 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Ciprian Biceanu 2 0
Альхассан Баба 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Бейян Флориан 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

4
15
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Германнштадт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
6
40%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
4
50%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
4
19%
9
41%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
6
26%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Германнштадт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Германнштадт

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Германнштадт
 0:0 16 5 9 2 23 - 15 24
5.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Фарул Констанца
 0:0 16 6 4 6 21 - 23 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 16 4 6 6 19 - 23 18
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 0:0 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 0:0 9 3 4 2 13 - 10 13
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
5.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 0:0 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
Германнштадт
 0:0 8 1 6 1 8 - 7 9
12.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Германнштадт Sota Mino 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 5
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