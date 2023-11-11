Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Альхассан Баба получил желтую карточку от судьи

88' Оооо... вот это был удар! Бутян Михай должен был забить с этой позиции.

88' Бутян Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Янку Габриэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Артян Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Ривалдиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

82' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Альхассан Баба из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Бейян Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Балута Тудор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

72' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Будеску Константин получает желтую карточку за толчок соперника.

66' Команда Фарул Констанца довольна результатом к этому моменту.

65' Альхассан Баба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо

61' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Германнштадт

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Янку Габриэль

59' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Германнштадт

54' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

54' Alexandru Daniel Jipa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

53' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

52' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Германнштадт

50' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

50' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.