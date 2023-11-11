Тур: 16. Стадион: Центральный (Овидиу). Зрители: 2086 Главный судья: Феснич Оратиу
1:1
Конец матча
0'
1:0
27' ГолАртян Андрей
44' Желтая карточкаПопеску Михай
66' Желтая карточкаБудеску Константин
76' Желтая карточкаБалута Тудор
77' Желтая карточкаБейян Флориан
87' Желтая карточкаАртян Андрей
88' Желтая карточкаАльхассан Баба
1:1
90' ГолАльхассан Баба
90' Красная карточкаГеорге Хаджи
90'+7
Ход матча
27'
44'
76'
77'
87'
88'
90'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
99
Дюссо
Дамьен
25
Кики
Давид
17
Бутян
Михай
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кики ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
11 Gustavo XXI
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Германнштадт
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
0.63
Среднее время на гол
45
144
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.8
Среднее время на гол
72
112
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.54
0.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
58
130
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|5 (4)
|0.31
|Будеску Константин
|3
|0.19
|Артян Андрей
|3
|0.19
|Вынэ Йонуц
|2
|0.13
|Мунтяну Луис
|2
|0.13
|Мазилу Адриан
|1
|0.06
|Балута Тудор
|1
|0.06
|Грамени Константин
|1
|0.06
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|Кырнац Николае
|1
|0.06
|Крисиума Матеус
|1
|0.06
|Сали Энес
|1
|0.06
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.38
|Балауре Сильвиу
|5
|0.31
|Янку Габриэль
|2
|0.13
|Альхассан Баба
|2
|0.13
|Негуц Кристиан
|1
|0.06
|Ороиан Александру
|1
|0.06
|Petru Dragos
|1
|0.06
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.06
|Гэман Валеричэ
|1
|0.06
|Бейян Флориан
|1
|0.06
|Петреску Петришор
|1
|0.06
|Sota Mino
|1
|0.06
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|6
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Георге Хаджи
|2
|1
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|4
|1
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Негуц Кристиан
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Бейян Флориан
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
4
15
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Германнштадт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
1
13%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
4
44%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
6
40%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
4
50%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
22
23
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
5%
3
13%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
4
18%
9
39%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
5
23%
5
22%
76-90
Пропущено
24
17
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
5
29%
29%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
5
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Германнштадт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Германнштадт
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
53
18
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
610
79
115
313
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|6 (4)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 4