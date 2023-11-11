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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 2086 Главный судья: Феснич Оратиу
Фарул Констанца
1:1
Конец матча
Германнштадт
0'
1:0
27' Гол
Артян Андрей
44' Желтая карточка
Попеску Михай
66' Желтая карточка
Будеску Константин
76' Желтая карточка
Балута Тудор
77' Желтая карточка
Бейян Флориан
87' Желтая карточка
Артян Андрей
88' Желтая карточка
Альхассан Баба
1:1
90' Гол
Альхассан Баба
90' Красная карточка
Георге Хаджи
90'+7
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
3
Попеску
Михай
99
Дюссо
Дамьен
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
25
Кики
Давид
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
25
Кабуз
Каталин
2
Медина
Паоло
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
17
Бутян
Михай
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
97
Alexandru
Daniel
Jipa
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
Фарул Констанца
Германнштадт

История личных встреч

Фарул Констанца
Германнштадт

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
4:0
С
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
0.63

Среднее время на гол

45
144

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.8

Среднее время на гол

72
112

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.54
0.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

58
130

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 5 (4) 0.31
Будеску Константин 3 0.19
Артян Андрей 3 0.19
Вынэ Йонуц 2 0.13
Мунтяну Луис 2 0.13
Мазилу Адриан 1 0.06
Балута Тудор 1 0.06
Грамени Константин 1 0.06
Ривалдиньо 1 0.06
Кырнац Николае 1 0.06
Крисиума Матеус 1 0.06
Сали Энес 1 0.06
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 6 (2) 0.38
Балауре Сильвиу 5 0.31
Янку Габриэль 2 0.13
Альхассан Баба 2 0.13
Негуц Кристиан 1 0.06
Ороиан Александру 1 0.06
Petru Dragos 1 0.06
Alexandru Daniel Jipa 1 0.06
Гэман Валеричэ 1 0.06
Бейян Флориан 1 0.06
Петреску Петришор 1 0.06
Sota Mino 1 0.06

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 6 0
Артян Андрей 4 0
Кики Давид 2 1
Георге Хаджи 2 1
Ларие Йонуц 3 0
Будеску Константин 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Неделку Драгош 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 4 1
Балауре Сильвиу 3 0
Негуц Кристиан 3 0
Ороиан Александру 3 0
Альхассан Баба 3 0
Petru Dragos 3 0
Бейян Флориан 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Янку Габриэль 1 0
Летица Карло 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Паращив Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Германнштадт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5
Фарул Констанца
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Германнштадт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

4
15
Фарул Констанца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Германнштадт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
7%
1
13%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
4
44%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
6
40%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
4
50%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
5%
3
13%
1-15
5
23%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
4
18%
9
39%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
5
23%
5
22%
76-90

Пропущено

24
17
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
5
29%
29%
16-30
6
25%
5
29%
29%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
5
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2
Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Германнштадт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 3:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Германнштадт 2:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Германнштадт

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 16 9 4 3 31 - 17 31
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Германнштадт
 16 5 9 2 24 - 16 24
5.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Фарул Констанца
 16 6 4 6 22 - 24 22
7.
Петролул Плоешти
 16 4 10 2 19 - 16 22
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 16 4 6 6 19 - 23 18
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Политехника Яссы
 8 1 5 2 9 - 13 8
12.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
ЧФР Клуж
 8 3 2 3 16 - 14 11
5.
Петролул Плоешти
 8 2 5 1 7 - 4 11
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
Германнштадт
 8 1 6 1 9 - 8 9
12.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
ЧФР Клуж Отеле Филип 6 (4)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Фарул Констанца Попеску Михай 6
Германнштадт Sota Mino 1 4
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