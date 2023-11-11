Тур: 16. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Андрей Флорин
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
12'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
14 David Vraciu
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.7
0.45
Среднее время на гол
52
198
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.58
Среднее время на гол
83
56
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
86
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|8 (4)
|0.5
|Кипчу Александру
|3
|0.19
|Попа Даньел
|3
|0.19
|Стойка Янис
|3
|0.19
|Митря Богдан
|2
|0.13
|Кымпану Георге
|1
|0.06
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Георге Валентин
|1
|0.06
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.31
|Грозав Георге-Теодор
|4 (1)
|0.25
|Муси Александру Мариан
|3
|0.19
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.19
|Петрович Зоран
|1
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Кымпану Георге
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Seniko Doua
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Думитриу Лучан
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
15
12
Университатя Клуж
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
7
30%
3
18%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
4
18%
4
22%
61-75
4
18%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
510
69
312
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|28 - 15
|31
|2.
|15
|9
|3
|3
|28 - 14
|30
|3.
|16
|8
|6
|2
|31 - 17
|30
|4.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|15
|5
|8
|2
|23 - 15
|23
|6.
|0:0
|16
|4
|10
|2
|19 - 16
|22
|7.
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|8.
|16
|5
|5
|6
|18 - 18
|20
|9.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|22 - 23
|20
|10.
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|12.
|15
|2
|11
|2
|12 - 12
|17
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|24 - 28
|15
|15.
|15
|2
|4
|9
|9 - 26
|10
|16.
|15
|0
|7
|8
|14 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|10.
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|17 - 19
|7
|14.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|16.
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|3.
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|4.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|8.
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|12.
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|15.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|16.
|8
|0
|3
|5
|9 - 20
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5