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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Университатя Клуж
0:0
Первый тайм: 34'
Петролул Плоешти
0'
12' Желтая карточка
Митря Богдан
20' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо

Ход матча

12'
Митря Богдан
 
20'
 
Хужа Мариан Фернандо

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Петролул Плоешти
1.98
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4.50
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Все Коэффициенты
23
Илиев
Пламен
26
Dorinel
Oancea
17
Пициан
Андрей
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Дукуре
Кевин
Гробры
98
Симон
Габриэл
28
Кымпану
Георге
10
Нистор
Дан
7
Стойка
Янис
19
Попа
Даньел
38
Зима
Лукаш
2
Хужа
Мариан
Фернандо
3
Мейхерс
Барт
27
Pedro
Justiniano
71
Seniko
Doua
44
Думитриу
Лучан
99
Муси
Александру
Мариан
6
Жефферсон
IV
8
Жаир
82
Диоманде
Исмаэль
7
Грозав
Георге-Теодор
Университатя Клуж
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Клуж
Петролул Плоешти

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

23 матча

30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.7
0.45

Среднее время на гол

52
198

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.58

Среднее время на гол

83
56

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 8 (4) 0.5
Кипчу Александру 3 0.19
Попа Даньел 3 0.19
Стойка Янис 3 0.19
Митря Богдан 2 0.13
Кымпану Георге 1 0.06
Мирон Джордже 1 0.06
Георге Валентин 1 0.06
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 5 0.31
Грозав Георге-Теодор 4 (1) 0.25
Муси Александру Мариан 3 0.19
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.19
Петрович Зоран 1 0.06
Хужа Мариан Фернандо 1 0.06
Тичу Валентин Константин 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Seniko Doua 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Митря Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Нистор Дан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Димитров Радослав 2 0
Илиев Пламен 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Попа Даньел 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Кымпану Георге 0 1
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Пициан Андрей 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Seniko Doua 4 0
Тичу Валентин Константин 2 1
Мейхерс Барт 3 0
Думитриу Лучан 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Ханка Серджу 2 0
Жаир 1 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Диоманде Исмаэль 1 0
Зима Лукаш 1 0
Омрани Билель 1 0
Жефферсон IV 1 0
Иробисо Кристиан Окечукву 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Florin Pirvu 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

15
12
Университатя Клуж
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

22
14

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
7
30%
3
18%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
4
18%
4
22%
61-75
4
18%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Петролул Плоешти

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 28 - 15 31
2.
ЧФР Клуж
 15 9 3 3 28 - 14 30
3.
Рапид Бухарест
 16 8 6 2 31 - 17 30
4.
Университатя Крайова
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Германнштадт
 15 5 8 2 23 - 15 23
6.
Петролул Плоешти
 0:0 16 4 10 2 19 - 16 22
7.
Фарул Констанца
 15 6 3 6 21 - 23 21
8.
Сепси
 16 5 5 6 18 - 18 20
9.
Университатя Клуж
 0:0 16 4 8 4 22 - 23 20
10.
УТА Арад
 15 4 6 5 17 - 21 18
11.
Политехника Яссы
 15 4 5 6 16 - 20 17
12.
Оцелул Галац
 15 2 11 2 12 - 12 17
13.
Волунтари
 15 4 4 7 17 - 26 16
14.
У Крайова 1948
 15 4 3 8 24 - 28 15
15.
Динамо Бухарест
 15 2 4 9 9 - 26 10
16.
Ботошани
 15 0 7 8 14 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 8 6 2 0 15 - 3 20
2.
Рапид Бухарест
 8 5 2 1 17 - 8 17
3.
Германнштадт
 8 4 3 1 15 - 8 15
4.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
ФКСБ
 7 4 2 1 11 - 6 14
6.
Сепси
 8 3 4 1 11 - 9 13
7.
Фарул Констанца
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
УТА Арад
 7 3 2 2 8 - 8 11
9.
Петролул Плоешти
 0:0 8 2 5 1 12 - 12 11
10.
Оцелул Галац
 8 1 5 2 6 - 8 8
11.
Волунтари
 7 2 1 4 8 - 13 7
12.
Политехника Яссы
 7 1 4 2 6 - 10 7
13.
У Крайова 1948
 8 2 1 5 17 - 19 7
14.
Университатя Клуж
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
15.
Динамо Бухарест
 8 1 3 4 3 - 10 6
16.
Ботошани
 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Университатя Клуж
 0:0 8 3 5 0 15 - 10 14
3.
Рапид Бухарест
 8 3 4 1 14 - 9 13
4.
Петролул Плоешти
 0:0 8 2 5 1 7 - 4 11
5.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 13 - 11 10
6.
Политехника Яссы
 8 3 1 4 10 - 10 10
7.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 8 - 13 9
8.
Оцелул Галац
 7 1 6 0 6 - 4 9
9.
Университатя Крайова
 8 2 3 3 8 - 10 9
10.
Волунтари
 8 2 3 3 9 - 13 9
11.
У Крайова 1948
 7 2 2 3 7 - 9 8
12.
Германнштадт
 7 1 5 1 8 - 7 8
13.
Сепси
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
УТА Арад
 8 1 4 3 9 - 13 7
15.
Динамо Бухарест
 7 1 1 5 6 - 16 4
16.
Ботошани
 8 0 3 5 9 - 20 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 8 (6)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (2)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 5
ФКСБ Пантя Александру 1 5
Сепси Ниняй Бранислав 6
Германнштадт Sota Mino 1 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 5
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