Тур: 16. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Андрей Флорин
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаМитря Богдан
20' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
48' Желтая карточкаSeniko Doua
61' Красная карточкаГеорге Валентин
64' Желтая карточкаДумитриу Лучан
68' Желтая карточкаМейхерс Барт
86' Желтая карточкаDorinel Oancea
90'+7
Ход матча
12'
48'
61'
64'
68'
86'
Владение мячом
23
Илиев
Пламен
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Ману ЭлвисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Seniko DouaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
10 Роман МихайНападающий
-
-
14 David Vraciu
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
23 матча
30.4%
21.7%
47.9%
7 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.7
0.45
Среднее время на гол
52
198
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.58
Среднее время на гол
83
56
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
66
86
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|8 (4)
|0.5
|Кипчу Александру
|3
|0.19
|Попа Даньел
|3
|0.19
|Стойка Янис
|3
|0.19
|Митря Богдан
|2
|0.13
|Кымпану Георге
|1
|0.06
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Георге Валентин
|1
|0.06
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|5
|0.31
|Грозав Георге-Теодор
|4 (1)
|0.25
|Муси Александру Мариан
|3
|0.19
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.19
|Петрович Зоран
|1
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Вэтэжелу Богдан
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Георге Валентин
|0
|1
|Кымпану Георге
|0
|1
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seniko Doua
|5
|0
|Папп Пол
|4
|0
|Мейхерс Барт
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Тичу Валентин Константин
|2
|1
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Ханка Серджу
|2
|0
|Жаир
|1
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Жефферсон IV
|1
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Florin Pirvu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
15
12
Университатя Клуж
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Петролул Плоешти
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
22
14
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
13%
2
17%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 8
4
17%
3
18%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
7
30%
3
18%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
4
18%
4
22%
61-75
4
18%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3
Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Прогресул Печица - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:2 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 4:3 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Ботошани - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Петролул Плоешти - Осиек 1:1 Петролул Плоешти - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
511
610
313
313
115
115
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|8 (6)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 5
|ФКСБ
|Пантя Александру
|1 5
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|5