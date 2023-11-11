Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Giorgi Abuashvili выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Грозав Георге-Теодор не смог попасть в створ ударом издали

84' Жаир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Жаир не смог попасть в створ ударом издали

79' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Диоманде Исмаэль пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

74' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Пициан Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Мейхерс Барт получил желтую карточку от судьи

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Матч возобновлен

65' Dorinel Oancea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Lucian Dumitriu получил желтую карточку от судьи

64' Безумный фол. Lucian Dumitriu грубо играет против соперника. Пострадал Dorinel Oancea

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Безумный фол. Георге Валентин грубо играет против соперника. Пострадал Lucian Dumitriu

61' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Попа Даньел наказан за толчок Lucian Dumitriu

60' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Георге Валентин

56' Муси Александру Мариан не смог попасть в створ ударом издали

56' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Дукуре Кевин Гробры выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Пициан Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

48' Seniko Doua получил желтую карточку от судьи

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника