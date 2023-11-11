  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Хартберг
1:0
Второй тайм: 85'
Рапид Вена
0'
1:0
6' Гол
Ланг Кристоф
14' Желтая карточка
Прокоп Доминик
24' Желтая карточка
Ibane Bowat
66' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
73' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
76' Желтая карточка
Морманн Мартин
1
Заллингер
Рафаэль
3
Angelo
Bruckner
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
26
Морманн
Мартин
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Хартберг
4-1-4-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Рапид Вена

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

1.43
1.67

Среднее время на гол

63
54

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.86

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.74

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

47
51

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 8 0.57
Ланг Кристоф 5 0.36
Афдияй Донис 4 0.29
Прокоп Доминик 2 (1) 0.14
Фризер Доминик 1 0.07
Провиденс Рубен 1 0.07
Christoph Urdl 1 0.07
Диаките Усман 1 0.07
Maximilian Fillafer 1 0.07
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 5 0.36
Грюлль Марко 3 (2) 0.21
Зайдль Маттиас 3 0.21
Фалли Маюлу 3 (1) 0.21
Кверфельд Леопольд 3 0.21
Кюн Николас 2 0.14
Гргич Лукас 2 0.14
Байич Анте 1 0.07
Ауэр Йонас 1 0.07
Морманн Мартин 1 0.07
Гэйл Тььерри 1 0.07
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 5 0
Прокоп Доминик 4 0
Mamadou Sangare 2 1
Афдияй Донис 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Энтруп Максимилиан 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Ibane Bowat 2 0
Маркус Шопп 2 0
Manuel Pfeifer 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 2 1
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Кюн Николас 1 0
Морманн Мартин 1 0
Фалли Маюлу 1 0

Результаты матчей

Хартберг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
1
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Рапид Вена
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
11
Хартберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
42%
1
8%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
9%
5
20%
1-15
2
9%
5
20%
16-30
5
22%
2
8%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
6
26%
4
16%
61-75
3
13%
7
28%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
7
41%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1
Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0

Результаты матчей

Хартберг
Рапид Вена

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:5
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:5
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4
1
5
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
7
6
5
8
2.5
5
8
1
12
3.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
ЛАСК
 13 7 4 2 20 - 11 25
4.
Хартберг
 1:0 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
6.
Вольфсбергер
 3:1 14 5 5 4 22 - 20 20
7.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
8.
Рапид Вена
 0:1 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 13 3 4 6 15 - 26 13
10.
Альтах
 1:5 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 5:1 14 2 2 10 15 - 28 8
12.
Аустрия Лустенау
 1:3 14 0 3 11 6 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Хартберг
 1:0 8 4 2 2 12 - 13 14
4.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
5.
Вольфсбергер
 3:1 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Альтах
 1:5 6 2 1 3 4 - 7 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 0:1 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 5:1 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 1:3 8 0 0 8 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 1:0 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Рапид Вена
 0:1 7 3 2 2 13 - 4 11
6.
Вольфсбергер
 3:1 7 2 4 1 11 - 10 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 1:5 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 5:1 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 1:3 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 6
ЛАСК Хорват Саша 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Ibane Bowat получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
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    Хартберг
    Ничья
    Рапид Вена
    3.40
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    3.85
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    7.60
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    Хартберг
    Рапид Вена
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