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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5024
Хартберг
1:0
Конец матча
Рапид Вена
0'
1:0
6' Гол
Ланг Кристоф
14' Желтая карточка
Прокоп Доминик
24' Желтая карточка
Ibane Bowat
66' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
73' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
76' Желтая карточка
Морманн Мартин
90' Желтая карточка
Maximilian Fillafer
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
3
Angelo
Bruckner
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
26
Морманн
Мартин
28
Освальд
Мориц
5
Кершбаум
Роман
10
Кюн
Николас
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Хартберг
4-1-4-1
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
Рапид Вена

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:2
Б
5:1
К
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
3:4
Б
2:4
Б
2:2
К
5:2
Б
3:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

1.43
1.67

Среднее время на гол

63
54

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.86

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.89
1.74

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

47
51

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 8 0.57
Ланг Кристоф 5 0.36
Афдияй Донис 4 0.29
Прокоп Доминик 2 (1) 0.14
Фризер Доминик 1 0.07
Провиденс Рубен 1 0.07
Christoph Urdl 1 0.07
Диаките Усман 1 0.07
Maximilian Fillafer 1 0.07
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 5 0.36
Грюлль Марко 3 (2) 0.21
Зайдль Маттиас 3 0.21
Фалли Маюлу 3 (1) 0.21
Кверфельд Леопольд 3 0.21
Кюн Николас 2 0.14
Гргич Лукас 2 0.14
Байич Анте 1 0.07
Ауэр Йонас 1 0.07
Морманн Мартин 1 0.07
Гэйл Тььерри 1 0.07
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 5 0
Прокоп Доминик 4 0
Mamadou Sangare 2 1
Афдияй Донис 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Энтруп Максимилиан 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Ibane Bowat 2 0
Маркус Шопп 2 0
Manuel Pfeifer 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 2 1
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Кверфельд Леопольд 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Зайдль Маттиас 2 0
Конголо Теренс 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0

Результаты матчей

Хартберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
1
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
11
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Рапид Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
42%
1
8%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
3
13%
5
20%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
6
25%
4
16%
61-75
3
13%
7
28%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
4
22%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
7
39%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1
Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0

Результаты матчей

Хартберг
Рапид Вена

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
2
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
7
7
5
9
2.5
5
9
1
13
3.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
ЛАСК
 13 7 4 2 20 - 11 25
4.
Хартберг
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
6.
Вольфсбергер
 14 5 5 4 22 - 21 20
7.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 13 3 4 6 15 - 26 13
10.
Альтах
 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 14 2 2 10 15 - 28 8
12.
Аустрия Лустенау
 14 0 3 11 7 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
4.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 6
ЛАСК Хорват Саша 6
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Ibane Bowat получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Прокоп Доминик сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Ланг Кристоф бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 1:0 Рапид Вена онлайн

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