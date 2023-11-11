Тур: 14. Стадион: Profertil Arena Hartberg. Зрители: 5024
1:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЛанг Кристоф
14' Желтая карточкаПрокоп Доминик
24' Желтая карточкаIbane Bowat
66' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
73' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
76' Желтая карточкаМорманн Мартин
90' Желтая карточкаMaximilian Fillafer
90'+5
Ход матча
6'
1:0
14'
24'
76'
14
Компош
Пауль
26
Ланг
Кристоф
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофПолузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гэйл ТььерриНападающий
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хартберг
Рапид Вена
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
1.43
1.67
Среднее время на гол
63
54
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.86
Среднее время на гол
41
48
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.89
1.74
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
47
51
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|8
|0.57
|Ланг Кристоф
|5
|0.36
|Афдияй Донис
|4
|0.29
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.14
|Фризер Доминик
|1
|0.07
|Провиденс Рубен
|1
|0.07
|Christoph Urdl
|1
|0.07
|Диаките Усман
|1
|0.07
|Maximilian Fillafer
|1
|0.07
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.36
|Грюлль Марко
|3 (2)
|0.21
|Зайдль Маттиас
|3
|0.21
|Фалли Маюлу
|3 (1)
|0.21
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.21
|Кюн Николас
|2
|0.14
|Гргич Лукас
|2
|0.14
|Байич Анте
|1
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.07
|Морманн Мартин
|1
|0.07
|Гэйл Тььерри
|1
|0.07
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|1
|Хайль Юрген
|5
|0
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Mamadou Sangare
|2
|1
|Афдияй Донис
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Энтруп Максимилиан
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Маркус Шопп
|2
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|2
|1
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Кверфельд Леопольд
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Зайдль Маттиас
|2
|0
|Конголо Теренс
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
1
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
11
Хартберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Рапид Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
2
40%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
17%
2
15%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
5
42%
1
8%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
46%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Забито
24
25
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
3
13%
5
20%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
5
21%
2
8%
31-45
5
21%
2
8%
46-60
6
25%
4
16%
61-75
3
13%
7
28%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
4
22%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
7
39%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1
Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0 Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Юнион Гюртен - Рапид Вена 2:5 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Амштеттен - Рапид Вена 1:6 Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 Дебрецен - Рапид Вена 0:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Рапид Вена - Дебрецен 0:0 Рапид Вена - Альтах 4:0
Результаты матчей
Хартберг
Рапид Вена
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:5
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
5
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
43
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
34
33
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
77
77
59
59
113
311
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6