Тур: 14. Стадион: Planet Pure Stadium. Зрители: 3848
2:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаDario Grujic
0:1
13' ГолAugustine Boakye
32' Желтая карточкаДиалло Байла
40' Желтая карточкаТиджани Самсон
0:2
64' ПенальтиБалло Тьерно
1:2
69' ГолNamory Cisse
1:3
78' ГолБалло Тьерно
2:3
85' ГолДиаби Ядали
89' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
90'+7
Ход матча
4'
13'
32'
40'
64'
0:2
69'
1:2
78'
1:3
85'
2:3
89'
11
Диалло
Байла
20
Шмид
Жонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диалло БайлаЗащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
-
-
-
15 Namory Cisse
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Вольфсбергер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.14
|Namory Cisse
|2
|0.14
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.14
|Диаби Ядали
|1
|0.07
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|6 (1)
|0.43
|Augustine Boakye
|5
|0.36
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.29
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.14
|Забитцер Томас
|1
|0.07
|Ридер Флориан
|1
|0.07
|Омич Эрвин
|1
|0.07
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|2
|1
|Dario Grujic
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Torben Rhein
|3
|0
|Маак Маттиас
|2
|0
|Domenik Schierl
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Daniel Tiefenbach
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Мольтенис Борис
|2
|0
|Диалло Байла
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Бобциен Бен
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Алтунашвили Сандро
|5
|0
|Augustine Boakye
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Mohamed Bamba
|3
|0
|Манфред Шмид
|1
|1
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Тиджани Самсон
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
5
Аустрия Лустенау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
3
8
Аустрия Лустенау
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
4
36%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
13%
1
9%
1-15
5
21%
1
9%
16-30
5
21%
2
18%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
3
13%
4
36%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
4
67%
2
17%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
44%
2
10%
46-60
2
22%
5
25%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Пропущено
30
23
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
5
17%
6
26%
61-75
7
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Вольфсбергер
Точный счет
0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
61
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
43
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
104
311
77
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6