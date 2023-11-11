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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 3848
Аустрия Лустенау
2:3
Конец матча
Вольфсбергер
0'
4' Желтая карточка
Dario Grujic
0:1
13' Гол
Augustine Boakye
32' Желтая карточка
Диалло Байла
40' Желтая карточка
Тиджани Самсон
0:2
64' Пенальти
Балло Тьерно
1:2
69' Гол
Namory Cisse
1:3
78' Гол
Балло Тьерно
2:3
85' Гол
Диаби Ядали
89' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
90'+7
27
Domenik
Schierl
2
Мольтенис
Борис
3
Боатенг
Кеннеди
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
11
Диалло
Байла
20
Шмид
Жонатан
33
Daniel
Tiefenbach
70
Stefano
Surdanovic
8
Torben
Rhein
9
Фредериксен
Николай
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
17
Верачниг
Николас
6
Тиджани
Самсон
44
Омич
Эрвин
3
Шерцер
Йонатан
20
Augustine
Boakye
12
Mohamed
Bamba
11
Балло
Тьерно
Аустрия Лустенау
5-4-1
Вольфсбергер
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Вольфсбергер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:1
БE
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.14
Namory Cisse 2 0.14
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.14
Диаби Ядали 1 0.07
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 6 (1) 0.43
Augustine Boakye 5 0.36
Балло Тьерно 4 (1) 0.29
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.14
Забитцер Томас 1 0.07
Ридер Флориан 1 0.07
Омич Эрвин 1 0.07
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 2 1
Dario Grujic 3 0
Leo Matzler 3 0
Torben Rhein 3 0
Маак Маттиас 2 0
Domenik Schierl 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Daniel Tiefenbach 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Мольтенис Борис 2 0
Диалло Байла 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Бобциен Бен 1 0
Namory Cisse 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Алтунашвили Сандро 5 0
Augustine Boakye 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Mohamed Bamba 3 0
Манфред Шмид 1 1
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Ридер Флориан 1 0
Балло Тьерно 1 0
Тиджани Самсон 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
5
Аустрия Лустенау
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

3
8
Аустрия Лустенау
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
4
36%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
13%
1
9%
1-15
5
21%
1
9%
16-30
5
21%
2
18%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
3
13%
4
36%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
4
67%
2
17%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
11%
3
15%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
44%
2
10%
46-60
2
22%
5
25%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Пропущено

30
23
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
10%
2
9%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
5
17%
3
13%
31-45
4
13%
5
22%
46-60
5
17%
6
26%
61-75
7
23%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5 Аустрия Лустенау - Зальцбург 0:4 Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Вольфсбергер

Точный счет

0:4
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
ЛАСК
 13 7 4 2 20 - 11 25
4.
Хартберг
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
6.
Вольфсбергер
 14 5 5 4 22 - 21 20
7.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 13 3 4 6 15 - 26 13
10.
Альтах
 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 14 2 2 10 15 - 28 8
12.
Аустрия Лустенау
 14 0 3 11 7 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
4.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 6
ЛАСК Хорват Саша 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Г О О О О Л - Thierno Ballo из команды Вольфсбергер забивает с точки!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Тиджани Самсон получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Диалло Байла получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Верачниг Николас сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Augustine Boakye бьет в цель!
    • 4'
      Darijo Grujcic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аустрия Лустенау 2:3 Вольфсбергер онлайн

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