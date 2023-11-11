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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Сваровски Тироль
5:1
Второй тайм: 86'
Альтах
0'
32' Желтая карточка
Гебауэр Кристиан
1:0
33' Гол
Эртльталер Юлиус
2:0
40' Гол
Гугганиг Давид
3:0
45' Гол
Прелец Ник
58' Желтая карточка
Штандфест Йоахим
4:0
61' Гол
Скрбо Стефан
4:1
64' Гол
Gustavo VI
72' Желтая карточка
Felix Bacher
5:1
80' Гол

Ход матча

32'
 
Гебауэр Кристиан
33'
Эртльталер Юлиус
1:0
40'
Гугганиг Давид
2:0
45'
Прелец Ник
3:0
46'
 
Gustavo VI
Фадингер Лукас
46'
 
Jan Jurcec
Гебауэр Кристиан
46'
 
Инголич Сандро
Felix Strauss
58'
 
Штандфест Йоахим
61'
Скрбо Стефан
4:0
62'
 
Бишоф Ной
Нухиу Атдхи
64'
4:1
Gustavo VI
72'
Огринец Санди
Скрбо Стефан
 
72'
Кронбергер Лука
Эртльталер Юлиус
 
72'
Felix Bacher
 
80'
5:1
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Сваровски Тироль
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Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
23
Скрбо
Стефан
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
10
Райтер
Доминик
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Альтах
3-4-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Альтах

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 4 0.29
Кронбергер Лука 3 0.21
Эртльталер Юлиус 2 0.14
Диарра Мамаду 1 0.07
Шульц Кофи 1 0.07
Гугганиг Давид 1 0.07
Зульцбахер Лукас 1 0.07
Скрбо Стефан 1 0.07
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 2 0.14
Фадингер Лукас 2 0.14
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.14
Гебауэр Кристиан 1 0.07
Нухиу Атдхи 1 0.07
Mike-Steven Baehre 1 (1) 0.07
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 5 1
Кронбергер Лука 5 0
Тафернер Маттойс 4 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Felix Bacher 3 0
Зульцбахер Лукас 1 1
Диарра Мамаду 2 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mike-Steven Baehre 6 0
Нухиу Атдхи 4 1
Felix Strauss 4 1
Йегер Лукас 5 0
Штандфест Йоахим 3 0
Гугганиг Лукас 3 0
Фадингер Лукас 3 0
Гебауэр Кристиан 2 0
Бишоф Ной 2 0
Стоянович Деян 1 0
Gustavo VI 1 0
Инголич Сандро 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райтер Доминик 1 0
Райнер Константин 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Альтах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
2
Сваровски Тироль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
3
Сваровски Тироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Альтах
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
5
42%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Пропущено

27
17
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
15%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
8
30%
30%
5
29%
29%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
8
30%
30%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сваровски Тироль - Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Альтах
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Альтах

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
6
7
3
10
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
2.
Штурм Грац
 13 8 3 2 21 - 11 27
3.
ЛАСК
 13 7 4 2 20 - 11 25
4.
Хартберг
 1:0 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 13 5 6 2 19 - 17 21
6.
Вольфсбергер
 3:1 14 5 5 4 22 - 20 20
7.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
8.
Рапид Вена
 0:1 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 13 3 4 6 15 - 26 13
10.
Альтах
 1:5 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 5:1 14 2 2 10 15 - 28 8
12.
Аустрия Лустенау
 1:3 14 0 3 11 6 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Хартберг
 1:0 8 4 2 2 12 - 13 14
4.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
5.
Вольфсбергер
 3:1 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Альтах
 1:5 6 2 1 3 4 - 7 7
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 4 1 6 - 9 7
10.
Рапид Вена
 0:1 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 5:1 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 1:3 8 0 0 8 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 1:0 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Рапид Вена
 0:1 7 3 2 2 13 - 4 11
6.
Вольфсбергер
 3:1 7 2 4 1 11 - 10 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 1:5 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 5:1 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 1:3 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 6
ЛАСК Хорват Саша 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Прелец Ник бьет в цель!
  • 40'
    Г О О О О Л - Гугганиг Давид бьет в цель!
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    Сваровски Тироль
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    Альтах
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    3.55
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