Тур: 14. Стадион: Тиволи Ной.
5:1
Второй тайм: 86'
0'
32' Желтая карточкаГебауэр Кристиан
1:0
33' ГолЭртльталер Юлиус
2:0
40' ГолГугганиг Давид
3:0
45' ГолПрелец Ник
58' Желтая карточкаШтандфест Йоахим
4:0
61' ГолСкрбо Стефан
4:1
64' ГолGustavo VI
72' Желтая карточкаFelix Bacher
Ход матча
32'
33'
1:0
40'
2:0
45'
3:0
58'
61'
4:0
62'
64'
4:1
72'
80'
5:1
44
Шульц
Кофи
23
Скрбо
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VI
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|4
|0.29
|Кронбергер Лука
|3
|0.21
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.14
|Диарра Мамаду
|1
|0.07
|Шульц Кофи
|1
|0.07
|Гугганиг Давид
|1
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.07
|Скрбо Стефан
|1
|0.07
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|2
|0.14
|Фадингер Лукас
|2
|0.14
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.14
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.07
|Нухиу Атдхи
|1
|0.07
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.07
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Кронбергер Лука
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Felix Bacher
|3
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|6
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Йегер Лукас
|5
|0
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гугганиг Лукас
|3
|0
|Фадингер Лукас
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Альтах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
2
Сваровски Тироль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
3
Сваровски Тироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Альтах
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
4
27%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 9
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
5
42%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Пропущено
27
17
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
4
15%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
8
30%
30%
5
29%
29%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
8
30%
30%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сваровски Тироль - Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Альтах
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Альтах
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
67
310
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|29 - 8
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|21 - 11
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|20 - 11
|25
|4.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|13
|5
|6
|2
|19 - 17
|21
|6.
|3:1
|14
|5
|5
|4
|22 - 20
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|8.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|27 - 16
|18
|9.
|13
|3
|4
|6
|15 - 26
|13
|10.
|1:5
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|11.
|5:1
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|12.
|1:3
|14
|0
|3
|11
|6 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|5.
|3:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|8.
|1:5
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|6 - 9
|7
|10.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|5:1
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|1:3
|8
|0
|0
|8
|3 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|19 - 6
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|4.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|6.
|3:1
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|10.
|1:5
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|5:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|1:3
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6