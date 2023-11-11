Тур: 14. Стадион: Тиволи Ной. Зрители: 1950
5:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаГебауэр Кристиан
1:0
33' ГолЭртльталер Юлиус
2:0
39' Гол в свои воротаГугганиг Лукас
3:0
45' ГолПрелец Ник
58' Желтая карточкаШютценауэр Тобиас
4:0
61' ГолСкрбо Стефан
4:1
64' ГолGustavo VI
72' Желтая карточкаFelix Bacher
5:1
80' ГолОгринец Санди
88' Желтая карточкаТомас Зильбербергер
89' Желтая карточкаГугганиг Лукас
90'+6
Ход матча
31'
33'
1:0
39'
2:0
45'
3:0
61'
4:0
61'
64'
4:1
72'
80'
5:1
89'
44
Шульц
Кофи
23
Скрбо
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VI
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Сваровски Тироль
Альтах
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|4
|0.29
|Кронбергер Лука
|3
|0.21
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.14
|Диарра Мамаду
|1
|0.07
|Шульц Кофи
|1
|0.07
|Огринец Санди
|1
|0.07
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.07
|Скрбо Стефан
|1
|0.07
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Букса Александр
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|2
|0.14
|Фадингер Лукас
|2
|0.14
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.14
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.07
|Нухиу Атдхи
|1
|0.07
|Mike-Steven Baehre
|1 (1)
|0.07
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Кронбергер Лука
|5
|0
|Тафернер Маттойс
|4
|0
|Эртльталер Юлиус
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Felix Bacher
|3
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|1
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Стейскал Адам
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|6
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|1
|Felix Strauss
|4
|1
|Йегер Лукас
|5
|0
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Фадингер Лукас
|3
|0
|Штандфест Йоахим
|2
|0
|Гебауэр Кристиан
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Стоянович Деян
|1
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Инголич Сандро
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Альтах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
4
Сваровски Тироль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
3
Сваровски Тироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Альтах
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
24%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
12%
4
27%
31-45
3
18%
4
27%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 10
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
12
6
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
5
42%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
7%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
29
21
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
4
14%
2
10%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
8
28%
5
24%
46-60
4
14%
4
19%
61-75
8
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сваровски Тироль - Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0
Альтах
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Зальцбург - Альтах 3:0 Альтах - Вольфсбергер 0:0
Альтах - Дорнбирн 2:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Хартберг - Альтах 0:0 Саальфельден - Альтах 0:2 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Альтах
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
44
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
77
410
212
212
113
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6