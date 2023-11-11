Тур: 14. Стадион: Стад де Суиз.
0'
1:0
6' ГолЭлиа Мешак
2:0
13' ГолМалес Дариан
2:1
30' ПенальтиМайер Макс
3:1
45' ГолЭлиа Мешак
55' Желтая карточкаЯшари Ардон
4:1
67' ПенальтиГанвула Сильвер
Ход матча
6'
1:0
13'
2:0
30'
2:1
45'
3:1
55'
66'
67'
4:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
11
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
43 матча
86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.8%
27.9%
9.3%
27 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.1%
18.6%
16.3%
28 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед
65 матчей
56.9%
24.6%
18.5%
37 побед 16 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.5%
32.3%
26.2%
27 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
43.1%
30.8%
26.1%
28 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
75
60
Голов в среднем за матч
2.42
1.76
Среднее время на гол
37
51
Всего голов
59
35
Голов в среднем за матч
1.74
1.13
Среднее время на гол
51
79
Всего голов
134
95
Голов в среднем за матч
2.06
1.46
Тотал матчей
2.5
58
Больше 89%
Меньше 11%
7
45
Больше 69%
Меньше 31%
20
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
18
Больше 28%
Меньше 72%
47
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|0.38
|Элиа Мешак
|4
|0.31
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.31
|Монтейро Джоэл
|4
|0.31
|Угриниц Филип
|3
|0.23
|Бенито Лорис
|2
|0.15
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Малес Дариан
|1
|0.08
|Лакомы Лукаш
|1
|0.08
|Ридер Фабиан
|1
|0.08
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.08
|Ганвула Сильвер
|1
|0.08
|Колли Эбрима
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.29
|Майер Макс
|4 (2)
|0.29
|Шадер Софьян
|3
|0.21
|Яшари Ардон
|3
|0.21
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.14
|Дорн Пиус
|1
|0.07
|Teddy Okou
|1
|0.07
|Severin Ottiger
|1
|0.07
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|7
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Бенито Лорис
|2
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Симани Денис
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Янг Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
11
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Люцерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
50%
3
30%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
42%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
5
28%
16-30
6
24%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
6
24%
4
22%
76-90
Пропущено
11
20
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
4
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
7
35%
61-75
4
36%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1
Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Люцерн
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
52
32
16
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
121
66
67
48
112
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|13
|8
|4
|1
|28 - 12
|28
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 12
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|5.
|1:3
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|6.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|12
|5
|1
|6
|21 - 21
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|27 - 33
|16
|10.
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|11.
|12
|2
|4
|6
|14 - 25
|10
|12.
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|3:1
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|1:3
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|3:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|7
|2
|0
|5
|11 - 17
|6
|5.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|16 - 22
|5
|8.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|5