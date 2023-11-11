  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Янг Бойз
4:1
Второй тайм: 68'
Люцерн
0'
1:0
6' Гол
Элиа Мешак
2:0
13' Гол
Малес Дариан
2:1
30' Пенальти
Майер Макс
3:1
45' Гол
Элиа Мешак
55' Желтая карточка
Яшари Ардон
66' Желтая карточка
4:1
67' Пенальти
Ганвула Сильвер

Ход матча

6'
Элиа Мешак
1:0
13'
Малес Дариан
(Ниассе Шейх)
2:0
30'
2:1
Майер Макс
45'
Элиа Мешак
(Колли Эбрима)
3:1
55'
 
Яшари Ардон
64'
Нсаме Жан-Пьер
Иттен Седрик
 
64'
Ганвула Сильвер
Монтейро Джоэл
 
66'
 
67'
Ганвула Сильвер
4:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
3.75
4.20
Реклама, ligastavok.ru
87.30
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
11
Teddy
Okou
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

43 матча

86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.8%
27.9%
9.3%
27 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.1%
18.6%
16.3%
28 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед

65 матчей

56.9%
24.6%
18.5%
37 побед 16 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.5%
32.3%
26.2%
27 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

43.1%
30.8%
26.1%
28 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

75
60

Голов в среднем за матч

2.42
1.76

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

134
95

Голов в среднем за матч

2.06
1.46

Тотал матчей

2.5
58
Больше 89%
Меньше 11%
7
45
Больше 69%
Меньше 31%
20
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
18
Больше 28%
Меньше 72%
47
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
5
Больше 8%
Меньше 92%
60

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.38
Элиа Мешак 4 0.31
Иттен Седрик 4 (1) 0.31
Монтейро Джоэл 4 0.31
Угриниц Филип 3 0.23
Бенито Лорис 2 0.15
Гарсия Улиссес 1 0.08
Малес Дариан 1 0.08
Лакомы Лукаш 1 0.08
Ридер Фабиан 1 0.08
Лустенбергер Фабиан 1 0.08
Ганвула Сильвер 1 0.08
Колли Эбрима 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Блюм Левин 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.29
Майер Макс 4 (2) 0.29
Шадер Софьян 3 0.21
Яшари Ардон 3 0.21
Кадак Якуб 2 (1) 0.14
Дорн Пиус 1 0.07
Teddy Okou 1 0.07
Severin Ottiger 1 0.07
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 7 0
Угриниц Филип 4 0
Бенито Лорис 2 0
Янко Саиди 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Симани Денис 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Фрыдек Мартин 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Майер Макс 1 0
Хаас Николас 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Luca Jaquez 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Янг Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
11
Янг Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Люцерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
50%
3
30%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
42%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
5
28%
16-30
6
24%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
6
24%
4
22%
76-90

Пропущено

11
20
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
9%
4
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
7
35%
61-75
4
36%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1
Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Люцерн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
5
2
3
2
2.5
1
6
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
6
7
4
8
2.5
1
12
3
9
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:1 13 8 4 1 28 - 12 28
2.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 1:3 14 6 3 5 20 - 22 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Янг Бойз
 3:1 6 5 1 0 17 - 5 16
3.
Люцерн
 1:3 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 3:1 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
8.
Люцерн
 1:3 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Эбрима Колли сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • 30'
    Г О О О О Л - Майер Макс из команды Люцерн забивает с точки!
  • 13'
    Ниассе Шейх сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
  • 6'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Люцерн
3.75
4.20
Реклама, ligastavok.ru
87.30
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 4:1 Люцерн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Янг Бойз
Люцерн
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 