Тур: 14. Стадион: Стад де Суиз.
0'
1:0
6' ГолЭлиа Мешак
2:0
13' ГолМалес Дариан
2:1
30' ПенальтиМайер Макс
3:1
45' ГолЭлиа Мешак
56' Желтая карточкаЯшари Ардон
65' Желтая карточкаLuca Jaquez
4:1
67' ПенальтиГанвула Сильвер
5:1
73' ГолКолли Эбрима
6:1
74' ГолНсаме Жан-Пьер
90'+3
Ход матча
6'
1:0
13'
2:0
30'
2:1
45'
3:1
56'
65'
67'
4:1
73'
5:1
74'
83'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
8 Удары в створ 7
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 400
-
51 Владение мячом, % 49
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
11
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
43 матча
86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.8%
27.9%
9.3%
27 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.1%
18.6%
16.3%
28 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед
65 матчей
56.9%
24.6%
18.5%
37 побед 16 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.5%
32.3%
26.2%
27 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
43.1%
30.8%
26.1%
28 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
75
60
Голов в среднем за матч
2.42
1.76
Среднее время на гол
37
51
Всего голов
59
35
Голов в среднем за матч
1.74
1.13
Среднее время на гол
51
79
Всего голов
134
95
Голов в среднем за матч
2.06
1.46
Тотал матчей
2.5
58
Больше 89%
Меньше 11%
7
45
Больше 69%
Меньше 31%
20
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
18
Больше 28%
Меньше 72%
47
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|0.46
|Элиа Мешак
|4
|0.31
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.31
|Монтейро Джоэл
|4
|0.31
|Угриниц Филип
|3
|0.23
|Бенито Лорис
|2
|0.15
|Ганвула Сильвер
|2 (1)
|0.15
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Колли Эбрима
|1
|0.08
|Малес Дариан
|1
|0.08
|Лакомы Лукаш
|1
|0.08
|Ридер Фабиан
|1
|0.08
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.08
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.29
|Майер Макс
|4 (2)
|0.29
|Шадер Софьян
|3
|0.21
|Яшари Ардон
|3
|0.21
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.14
|Дорн Пиус
|1
|0.07
|Teddy Okou
|1
|0.07
|Severin Ottiger
|1
|0.07
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|7
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Бенито Лорис
|2
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Симани Денис
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Luca Jaquez
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Янг Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Люцерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
11
Янг Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Люцерн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
5
25%
2
29%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
3
15%
2
29%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
8
50%
61-75
2
40%
3
19%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
42%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Забито
31
19
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
7
23%
0
0%
1-15
2
6%
6
32%
16-30
7
23%
3
16%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
5
16%
3
16%
61-75
6
19%
4
21%
76-90
Пропущено
12
26
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
6
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
25%
10
38%
61-75
4
33%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1
Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Люцерн
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
52
42
16
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
131
76
68
58
113
49
211
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|5