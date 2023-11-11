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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Янг Бойз
6:1
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
6' Гол
Элиа Мешак
2:0
13' Гол
Малес Дариан
2:1
30' Пенальти
Майер Макс
3:1
45' Гол
Элиа Мешак
56' Желтая карточка
Яшари Ардон
65' Желтая карточка
Luca Jaquez
4:1
67' Пенальти
Ганвула Сильвер
5:1
73' Гол
Колли Эбрима
6:1
74' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+3

Ход матча

6'
Элиа Мешак
1:0
13'
Малес Дариан
(Ниассе Шейх)
2:0
30'
2:1
Майер Макс
45'
Элиа Мешак
(Колли Эбрима)
3:1
56'
 
Яшари Ардон
64'
Нсаме Жан-Пьер
Иттен Седрик
 
64'
Ганвула Сильвер
Монтейро Джоэл
 
65'
 
Luca Jaquez
67'
Ганвула Сильвер
4:1
73'
Колли Эбрима
5:1
74'
Нсаме Жан-Пьер
(Ганвула Сильвер)
6:1
76'
Чайва Мигель
Ниассе Шейх
 
76'
Лустенбергер Фабиан
Малес Дариан
 
77'
 
Lars Villiger
Шадер Софьян
77'
 
Клиджэ Тибо
Teddy Okou
80'
Перссон Ноа
Элиа Мешак
 
83'
 
Хаас Николас
Дорн Пиус
83'
 
Кадак Якуб
Майер Макс

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 12
  • 8 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 400
  • 51 Владение мячом, % 49
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
11
Колли
Эбрима
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
20
Дорн
Пиус
7
Майер
Макс
69
Шадер
Софьян
11
Teddy
Okou
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

43 матча

86%
14%
37 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.8%
27.9%
9.3%
27 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.1%
18.6%
16.3%
28 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед

65 матчей

56.9%
24.6%
18.5%
37 побед 16 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.5%
32.3%
26.2%
27 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

43.1%
30.8%
26.1%
28 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

75
60

Голов в среднем за матч

2.42
1.76

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

134
95

Голов в среднем за матч

2.06
1.46

Тотал матчей

2.5
58
Больше 89%
Меньше 11%
7
45
Больше 69%
Меньше 31%
20
30
Больше 46%
Меньше 54%
35
18
Больше 28%
Меньше 72%
47
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
5
Больше 8%
Меньше 92%
60

Среднее время на гол

43
61

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 6 (1) 0.46
Элиа Мешак 4 0.31
Иттен Седрик 4 (1) 0.31
Монтейро Джоэл 4 0.31
Угриниц Филип 3 0.23
Бенито Лорис 2 0.15
Ганвула Сильвер 2 (1) 0.15
Гарсия Улиссес 1 0.08
Колли Эбрима 1 0.08
Малес Дариан 1 0.08
Лакомы Лукаш 1 0.08
Ридер Фабиан 1 0.08
Лустенбергер Фабиан 1 0.08
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Блюм Левин 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.29
Майер Макс 4 (2) 0.29
Шадер Софьян 3 0.21
Яшари Ардон 3 0.21
Кадак Якуб 2 (1) 0.14
Дорн Пиус 1 0.07
Teddy Okou 1 0.07
Severin Ottiger 1 0.07
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 7 0
Угриниц Филип 4 0
Бенито Лорис 2 0
Янко Саиди 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Симани Денис 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Фрыдек Мартин 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Luca Jaquez 2 0
Майер Макс 1 0
Хаас Николас 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Янг Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Люцерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
11
Янг Бойз
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Люцерн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
5
25%
0
0%
1-15
1
5%
1
14%
16-30
5
25%
2
29%
31-45
3
15%
1
14%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
3
15%
2
29%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
8
50%
61-75
2
40%
3
19%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
5
42%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Забито

31
19
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
7
23%
0
0%
1-15
2
6%
6
32%
16-30
7
23%
3
16%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
5
16%
3
16%
61-75
6
19%
4
21%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
6
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
3
25%
10
38%
61-75
4
33%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1
Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1
Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Люцерн

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
5
2
4
2
2.5
1
6
3
3
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
6
8
5
8
2.5
1
13
4
9
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 8 4 1 31 - 12 28
2.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 14 6 3 5 20 - 25 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
9.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Эбрима Колли сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Майер Макс из команды Люцерн забивает с точки!
    • 13'
      Ниассе Шейх сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
    • 6'
      Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 6:1 Люцерн онлайн

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