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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ивердон
1:2
Первый тайм: 43'
Лозанна
0'
1:0
1' Гол
Ташар Варол
17' Желтая карточка
Лусиф Хайтем
23' Желтая карточка
Гуэ Самюэль
24' Желтая карточка
Кустодио Оливье
1:1
33' Гол
Сене Кали
1:2
38' Пенальти
Сене Кали

Ход матча

1'
Ташар Варол
1:0
17'
Лусиф Хайтем
 
23'
Гуэ Самюэль
 
24'
 
Кустодио Оливье
33'
1:1
Сене Кали
(Диабате Фуссейни)
38'
1:2
Сене Кали

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
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Ивердон
Ничья
Лозанна
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Все Коэффициенты
22
Мартин
Кевин
71
Breston
Malula
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
12
Лусиф
Хайтем
5
Сеспедес
Борис
45
Гуэ
Самюэль
6
William
Le
Pogam
27
Ташар
Варол
11
Оморуйи
Кевин
88
Лунгой
Кристофер
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
18
Поати
Морган
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
80
Саншеш
Алвин
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
Ивердон
3-4-3
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Лозанна

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

28
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
144

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.36
Evans Maurin 3 0.21
Махиус Аймен 3 0.21
Лунгой Кристофер 2 0.14
Оморуйи Кевин 2 0.14
Сеспедес Борис 2 (1) 0.14
Lizeiro 1 0.07
Клепач Михаель 1 0.07
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 (3) 0.36
Саншеш Алвин 4 0.29
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.21
Калу Самуэль 2 0.14
Лабо Бригтон 2 0.14
Бальде Алиу 2 0.14
Илие Рареш 1 0.07
Каблан Крис 1 0.07
Dominik Schwizer 1 0.07
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Ташар Варол 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Сотье Антони 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Кустодио Оливье 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Сузуки Тоити 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лозанна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
8
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

4
10
Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Лозанна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
27%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
50%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
21%
1
4%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
5
26%
10
43%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
4%
1
5%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
6
26%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1

Результаты матчей

Ивердон
Лозанна

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
4 раза 67%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
4
3
2
4
2.5
3
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3:1 14 8 3 3 27 - 15 27
2.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Лозанна
 2:1 14 5 3 6 23 - 22 18
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Винтертур
 1:3 14 4 4 6 26 - 32 16
9.
Ивердон
 1:2 14 4 4 6 19 - 26 16
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 3:1 7 7 0 0 18 - 6 21
2.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Лозанна
 2:1 7 3 2 2 13 - 10 11
6.
Ивердон
 1:2 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Винтертур
 1:3 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лозанна
 2:1 7 2 1 4 10 - 12 7
5.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
6.
Санкт-Галлен
 3:1 7 1 3 3 9 - 9 6
7.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
8.
Винтертур
 1:3 7 1 2 4 15 - 21 5
9.
Ивердон
 1:2 7 1 2 4 7 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 6 (2)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Ивердон Ташар Варол 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Винтертур Сидлер Сильван 5
Весь список
  • Судья начинает матч
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