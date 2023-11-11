Тур: 14. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
1:0
1' ГолТашар Варол
17' Желтая карточкаЛусиф Хайтем
23' Желтая карточкаГуэ Самюэль
24' Желтая карточкаКустодио Оливье
1:1
33' ГолСене Кали
1:2
39' ПенальтиСене Кали
2:2
45' ГолОморуйи Кевин
77' Желтая карточкаРоше Джейми
90' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
90'+4
Ход матча
1'
1:0
17'
23'
24'
33'
1:1
39'
1:2
45'
2:2
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 13
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
381 Количество передач 356
-
51 Владение мячом, % 49
22
Мартин
Кевин
12
Лусиф
Хайтем
45
Гуэ
Самюэль
27
Ташар
Варол
25
Летица
Карло
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
- Основной состав
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
70 Evans Maurin
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Калу СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
19 Илие РарешНападающий
-
28 Сузуки ТоитиНападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ивердон
Лозанна
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
28
10
Голов в среднем за матч
1.75
0.63
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
144
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|5
|0.36
|Evans Maurin
|3
|0.21
|Махиус Аймен
|3
|0.21
|Оморуйи Кевин
|3
|0.21
|Лунгой Кристофер
|2
|0.14
|Сеспедес Борис
|2 (1)
|0.14
|Lizeiro
|1
|0.07
|Клепач Михаель
|1
|0.07
|Сотье Антони
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.5
|Саншеш Алвин
|4
|0.29
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.21
|Калу Самуэль
|2
|0.14
|Лабо Бригтон
|2
|0.14
|Бальде Алиу
|2
|0.14
|Илие Рареш
|1
|0.07
|Каблан Крис
|1
|0.07
|Dominik Schwizer
|1
|0.07
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|4
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Дель Фабро Дарио
|3
|0
|Сеспедес Борис
|3
|0
|Ташар Варол
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Сотье Антони
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Кустодио Оливье
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лозанна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
10
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
4
10
Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лозанна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Забито
21
25
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
24%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
5
24%
10
40%
76-90
Пропущено
25
21
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
6
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1
Результаты матчей
Ивердон
Лозанна
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
59
77
212
311
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|5