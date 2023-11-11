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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ивердон
2:2
Конец матча
Лозанна
0'
1:0
1' Гол
Ташар Варол
17' Желтая карточка
Лусиф Хайтем
23' Желтая карточка
Гуэ Самюэль
24' Желтая карточка
Кустодио Оливье
1:1
33' Гол
Сене Кали
1:2
39' Пенальти
Сене Кали
2:2
45' Гол
Оморуйи Кевин
77' Желтая карточка
Роше Джейми
90' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
90'+4

Ход матча

1'
Ташар Варол
1:0
17'
Лусиф Хайтем
 
23'
Гуэ Самюэль
 
24'
 
Кустодио Оливье
33'
1:1
Сене Кали
(Диабате Фуссейни)
39'
1:2
Сене Кали
45'
Оморуйи Кевин
(Лусиф Хайтем)
2:2
46'
Сотье Антони
Лусиф Хайтем
 
66'
Корнесс Доминик
Лунгой Кристофер
 
66'
 
Дабанлы Беркай
Дюссенн Ноэ
75'
Гуннарссон Никлас
Гуэ Самюэль
 
77'
Evans Maurin
Ташар Варол
 
77'
 
Роше Джейми
89'
 
Лабо Бригтон
Сене Кали
89'
 
Dominik Schwizer
Диабате Фуссейни
90'
Гуннарссон Никлас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 381 Количество передач 356
  • 51 Владение мячом, % 49
22
Мартин
Кевин
71
Breston
Malula
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
12
Лусиф
Хайтем
5
Сеспедес
Борис
45
Гуэ
Самюэль
6
William
Le
Pogam
27
Ташар
Варол
11
Оморуйи
Кевин
88
Лунгой
Кристофер
25
Летица
Карло
10
Кустодио
Оливье
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
18
Поати
Морган
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
80
Саншеш
Алвин
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
22
Калу
Самуэль
Ивердон
3-4-3
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Лозанна

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
ТМК
2:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:0
ЧЛ
3:2
К
1:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ТМС
2:1
ЧЛ
1:1
ТМС
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

28
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.63

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
144

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 5 0.36
Evans Maurin 3 0.21
Махиус Аймен 3 0.21
Оморуйи Кевин 3 0.21
Лунгой Кристофер 2 0.14
Сеспедес Борис 2 (1) 0.14
Lizeiro 1 0.07
Клепач Михаель 1 0.07
Сотье Антони 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
William Le Pogam 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 7 (4) 0.5
Саншеш Алвин 4 0.29
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.21
Калу Самуэль 2 0.14
Лабо Бригтон 2 0.14
Бальде Алиу 2 0.14
Илие Рареш 1 0.07
Каблан Крис 1 0.07
Dominik Schwizer 1 0.07
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Бернед Антуан 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 4 1
Тижани Мохамед 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Дель Фабро Дарио 3 0
Сеспедес Борис 3 0
Ташар Варол 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Сотье Антони 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Кустодио Оливье 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Роше Джейми 1 0
Сузуки Тоити 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Лозанна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
10
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

4
10
Ивердон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Лозанна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Забито

21
25
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
5
24%
1
4%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
5
24%
10
40%
76-90

Пропущено

25
21
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
6
24%
4
19%
31-45
1
4%
5
24%
46-60
4
16%
4
19%
61-75
6
24%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1
Лозанна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1

Результаты матчей

Ивердон
Лозанна

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:1
4 раза 57%
2:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
2.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
8.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
  • 47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Лусиф Хайтем сделал результативную передачу.
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