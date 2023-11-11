Тур: 14. Стадион: АФГ Арена.
3:1
Первый тайм: 43'
0'
0:1
13' ГолАрнольд Ремо
1:1
20' ГолАколо Чадрак
2:1
22' ГолАколо Чадрак
3:1
29' ГолФон Моос Юлиан
35' Желтая карточкаТуркес Алдин
41' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
Ход матча
13'
0:1
20'
1:1
22'
2:1
29'
3:1
31'
35'
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Санкт-Галлен
Винтертур
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
2
Среднее время на гол
69
45
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.72
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
52
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|4 (1)
|0.29
|Аколо Чадрак
|4
|0.29
|Шуберт Фабиан
|3
|0.21
|Фалльци Альберт
|3
|0.21
|Стеванович Михайло
|2
|0.14
|Christian Witzig
|1
|0.07
|Кинтилья Хорди
|1
|0.07
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.07
|Nikolaj Moeller
|1
|0.07
|Гёртлер Лукас
|1
|0.07
|Красничи Альбин
|1
|0.07
|Фазлии Бетим
|1
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.07
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.36
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0.36
|Samuel Ballet
|4
|0.29
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.29
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.14
|Randy Schneider
|1
|0.07
|Adrian Gantenbein
|1
|0.07
|Стильхарт Базиль
|1
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.07
|Буркарт Нишан
|1
|0.07
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|4
|1
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Станич Йозо
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Samuel Ballet
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Туркес Алдин
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
8
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
8
Санкт-Галлен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
14%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Пропущено
6
19
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
17%
4
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
2
33%
8
42%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
22
24
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
9%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
18%
6
25%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
6
27%
3
13%
61-75
7
32%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
30
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
2
13%
6
20%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
4
25%
3
10%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
2
13%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1
Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Винтертур
Точный счет
2:1
4 раза 67%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
5:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
51
16
15
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
94
310
211
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|14
|8
|3
|3
|27 - 15
|27
|2.
|12
|7
|4
|1
|25 - 11
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 12
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|6.
|2:1
|14
|5
|3
|6
|23 - 22
|18
|7.
|12
|5
|1
|6
|21 - 21
|16
|8.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|26 - 32
|16
|9.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|10.
|13
|3
|2
|8
|15 - 21
|11
|11.
|12
|2
|4
|6
|14 - 25
|10
|12.
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|7
|7
|0
|0
|18 - 6
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|6.
|1:2
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|7.
|1:3
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|2:1
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|5.
|7
|2
|0
|5
|11 - 17
|6
|6.
|3:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|8.
|1:3
|7
|1
|2
|4
|15 - 21
|5
|9.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|6 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Ивердон
|Ташар Варол
|5 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|5