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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Санкт-Галлен
4:2
Конец матча
Винтертур
0'
0:1
13' Гол
Арнольд Ремо
1:1
20' Гол
Аколо Чадрак
2:1
22' Гол
Аколо Чадрак
3:1
29' Гол
Фон Моос Юлиан
35' Желтая карточка
Туркес Алдин
41' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
45' Желтая карточка
Шмидт Исаак
4:1
46' Гол
Аколо Чадрак
49' Желтая карточка
Станич Йозо
4:2
51' Гол
Лтайеф Сайфалла
68' Желтая карточка
Карлен Грегори
4:2
70' Не забитый пенальти
Туркес Алдин
70' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
86' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
90' Желтая карточка
Фазлии Бетим
90'+6
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
13
Карлен
Грегори
8
Кинтилья
Хорди
24
Тома
Бастьен
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
4
Стильхарт
Базиль
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
Санкт-Галлен
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Винтертур

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.3
2

Среднее время на гол

69
45

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.72

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

49
52

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 5 0.36
Жеббель Виллем 4 (1) 0.29
Шуберт Фабиан 3 0.21
Фалльци Альберт 3 0.21
Стеванович Михайло 2 0.14
Фон Моос Юлиан 1 0.07
Christian Witzig 1 0.07
Кинтилья Хорди 1 0.07
Дзанотти Маттиа 1 0.07
Nikolaj Moeller 1 0.07
Гёртлер Лукас 1 0.07
Красничи Альбин 1 0.07
Фазлии Бетим 1 0.07
Шмидт Исаак 1 0.07
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 6 0.43
Ди Джусто Маттео 5 0.36
Samuel Ballet 4 0.29
Туркес Алдин 4 (1) 0.29
Буэсс Роман 2 (1) 0.14
Randy Schneider 1 0.07
Adrian Gantenbein 1 0.07
Стильхарт Базиль 1 0.07
Арнольд Ремо 1 0.07
Буркарт Нишан 1 0.07
Янкевиц Александр 0 0
Дзуффи Лука 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 5 1
Кинтилья Хорди 5 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фалльци Альберт 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Шмидт Исаак 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 5 0
Samuel Ballet 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Буэсс Роман 3 0
Стильхарт Базиль 3 0
Туркес Алдин 3 0
Диаби Сулейман 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
10
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
8
Санкт-Галлен
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Винтертур
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

7
18

Голы по времени матча

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
11%
4
27%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Пропущено

8
23
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
25%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
2
25%
4
17%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
2
25%
8
35%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

26
26
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
2
8%
5
19%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
7
27%
7
27%
76-90

Пропущено

18
34
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
3
17%
6
18%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
5
28%
4
12%
46-60
3
17%
4
12%
61-75
2
11%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1
Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Винтертур

Точный счет

2:1
4 раза 57%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
5:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
2.5
Больше Меньше
1
6
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
1
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
10
4
4
10
2.5
2
12
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
2.
Янг Бойз
 12 7 4 1 25 - 11 25
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 13 6 3 4 19 - 19 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 13 3 2 8 15 - 21 11
11.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
3.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
4.
Янг Бойз
 5 4 1 0 14 - 4 13
5.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
10.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Грасcхоппер
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Люцерн
 6 1 2 3 6 - 10 5
7.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
8.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Санкт-Галлен Кинтилья Хорди 5
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