Тур: 14. Стадион: АФГ Арена.
4:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолАрнольд Ремо
1:1
20' ГолАколо Чадрак
2:1
22' ГолАколо Чадрак
3:1
29' ГолФон Моос Юлиан
35' Желтая карточкаТуркес Алдин
41' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
45' Желтая карточкаШмидт Исаак
4:1
46' ГолАколо Чадрак
49' Желтая карточкаСтанич Йозо
4:2
51' ГолЛтайеф Сайфалла
68' Желтая карточкаКарлен Грегори
4:2
70' Не забитый пенальтиТуркес Алдин
70' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
86' Желтая карточкаКинтилья Хорди
90' Желтая карточкаФазлии Бетим
90'+6
Ход матча
13'
0:1
20'
1:1
22'
2:1
29'
3:1
31'
35'
41'
45'
46'
4:1
49'
51'
4:2
68'
70'
4:2
70'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
11 Удары в створ 7
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 11
-
7 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
361 Количество передач 413
-
46 Владение мячом, % 54
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Санкт-Галлен
Винтертур
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.3
2
Среднее время на гол
69
45
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.72
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
52
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|5
|0.36
|Жеббель Виллем
|4 (1)
|0.29
|Шуберт Фабиан
|3
|0.21
|Фалльци Альберт
|3
|0.21
|Стеванович Михайло
|2
|0.14
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.07
|Christian Witzig
|1
|0.07
|Кинтилья Хорди
|1
|0.07
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.07
|Nikolaj Moeller
|1
|0.07
|Гёртлер Лукас
|1
|0.07
|Красничи Альбин
|1
|0.07
|Фазлии Бетим
|1
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.07
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0.43
|Ди Джусто Маттео
|5
|0.36
|Samuel Ballet
|4
|0.29
|Туркес Алдин
|4 (1)
|0.29
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.14
|Randy Schneider
|1
|0.07
|Adrian Gantenbein
|1
|0.07
|Стильхарт Базиль
|1
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.07
|Буркарт Нишан
|1
|0.07
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Дзуффи Лука
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|5
|1
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Шмидт Исаак
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|5
|0
|Samuel Ballet
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
10
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Винтертур
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
8
Санкт-Галлен
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Винтертур
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
7
18
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
11%
4
27%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Пропущено
8
23
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
25%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
13%
3
13%
31-45
2
25%
4
17%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
2
25%
8
35%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
26
26
10 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
2
8%
5
19%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
3
12%
4
15%
46-60
6
23%
3
12%
61-75
7
27%
7
27%
76-90
Пропущено
18
34
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
3
17%
6
18%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
5
28%
4
12%
46-60
3
17%
4
12%
61-75
2
11%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1
Винтертур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Блэк Старз - Винтертур 2:6 Ивердон - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1
Цюрих - Винтертур 3:2 Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Винтертур
Точный счет
2:1
4 раза 57%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
5:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
5 раз 36%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
61
16
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
86
104
410
212
311
113
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Санкт-Галлен
|Кинтилья Хорди
|5