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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Витесс
1:1
Перерыв
Херенвен
0'
1:0
4' Гол
Манхуф Миллион
1:1
25' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
30' Желтая карточка
Ороз Алоис

Ход матча

4'
Манхуф Миллион
(Ван Гинкел Марко)
1:0
25'
1:1
Ван Амерсфоорт Пелле
(Нуннели Че)
30'
Ороз Алоис
 
41'
Корнелисс Энцо
Пинту Мика
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Количество передач 238
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Витесс
Ничья
Херенвен
2.75
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Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
2
Аркус
Карлан
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
21
Тилеманс
Матейс
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
42
Манхуф
Миллион
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Витесс
5-3-2
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Херенвен

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.42

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

62
55

Голов в среднем за матч

1.68
1.49

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

53
60

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.33
Манхуф Миллион 3 0.25
Ороз Алоис 1 0.08
Тилеманс Матейс 1 0.08
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.33
Брауэрс Люк 3 0.25
Бохневич Павел 2 0.17
Ольссон Симон 1 0.08
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.08
Николаеску Йон 1 0.08
Волемарк Патрик 1 0.08
Карлсбакк Даниэль 1 0.08
Уэбстер Чарли 1 0.08
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 3 0
Ороз Алоис 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 3 0
Хайе Том 1 1
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Витесс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Херенвен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

5
7
Витесс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Херенвен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
3
38%
4
24%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
63%
2
14%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
4
16%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
4
19%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1
Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0

Результаты матчей

Витесс
Херенвен

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Витесс
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
Твенте
 3:3 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
11.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
12.
Аякс
 Заявка 10 3 2 5 25 - 29 11
13.
НЕК Неймеген
 3:3 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
14.
Херенвен
 1:1 Заявка 12 3 2 7 15 - 26 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Витесс
 1:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
17.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
18.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 3:3 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 3:3 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Херенвен
 1:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 1:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 3:3 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Витесс
 1:1 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
11.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
12.
Херенвен
 1:1 Заявка 7 1 1 5 7 - 18 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 3:3 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Витесс: 48%, Херенвен: 52%.
  • 50'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 49'
    Витесс контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 48'
    Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 47'
    Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Витесс контролирует мяч.
  • 46'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    Лучшие коэффициенты
    Витесс
    Ничья
    Херенвен
    2.75
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    3.45
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    6.50
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