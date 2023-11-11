Тур: 12. Стадион: Гелредом. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Ход матча
4'
25'
30'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Количество передач 238
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Брамел ТомВратарь
- Вратарь
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Защитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Херенвен
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
37 матчей
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.42
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
31
28
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
62
55
Голов в среднем за матч
1.68
1.49
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
53
60
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.33
|Манхуф Миллион
|3
|0.25
|Ороз Алоис
|1
|0.08
|Тилеманс Матейс
|1
|0.08
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.33
|Брауэрс Люк
|3
|0.25
|Бохневич Павел
|2
|0.17
|Ольссон Симон
|1
|0.08
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.08
|Николаеску Йон
|1
|0.08
|Волемарк Патрик
|1
|0.08
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.08
|Уэбстер Чарли
|1
|0.08
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аркус Карлан
|3
|0
|Ороз Алоис
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Хайе Том
|1
|1
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Витесс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Херенвен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
5
7
Витесс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Херенвен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
3
38%
4
24%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
4
29%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
63%
2
14%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
4
16%
46-60
4
19%
5
20%
61-75
4
19%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1
Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0
Результаты матчей
Витесс
Херенвен
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Витесс
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
29
47
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|3:3 Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|25 - 29
|11
|13.
|3:3 Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|14.
|1:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|3:3 Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|3:3 Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|1:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|3:3 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|1:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|12.
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|3:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4