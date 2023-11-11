Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Витесс

48' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Хорошую попытку сделал Ван Бик Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Витесс

44' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

43' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Ольссон Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Пинту Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Херенвен

38' Ван Гинкел Марко нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

37' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Витесс

35' Oliver Braude не смог попасть в створ ударом издали

35' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

33' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Витесс

31' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ороз Алоис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Херенвен

27' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле забивает с правой ноги!

25' Нуннели Че создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Тилеманс Матейс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

21' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Аркус Карлан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Херенвен

16' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Херенвен

14' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

14' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Удар от ворот произведет Витесс

12' Ольссон Симон не смог попасть в створ ударом издали

11' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Витесс

10' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бутра Амин пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

5' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Г О О О О Л - Манхуф Миллион забивает с левой ноги!

4' Ван Гинкел Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

3' Матч приостановлен из-за петард на поле

2' Удар от ворот произведет Витесс

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля