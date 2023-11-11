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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 14793 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Витесс
1:3
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
4' Гол
Манхуф Миллион
1:1
25' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
30' Желтая карточка
Ороз Алоис
50' Желтая карточка
Брауде Оливер
60' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
69' Красная карточка
Ван Гинкел Марко
1:2
78' Пенальти
Тахири Анас
1:3
85' Гол
Николаеску Йон
90'+8

Ход матча

4'
Манхуф Миллион
(Ван Гинкел Марко)
1:0
25'
1:1
Ван Амерсфоорт Пелле
(Нуннели Че)
30'
Ороз Алоис
 
41'
Корнелисс Энцо
Пинту Мика
 
50'
 
Брауде Оливер
60'
Ван Гинкел Марко
 
69'
Ван Гинкел Марко
 
73'
Хамулич Саид
Манхуф Миллион
 
73'
Козловски Кацпер
Бутра Амин
 
78'
1:2
Тахири Анас
79'
 
Николаеску Йон
Ван Амерсфоорт Пелле
79'
 
Карлсбакк Даниэль
Тахири Анас
80'
 
Ван Оттеле Сюб
Брауде Оливер
84'
Де Регт Гиан
Исима-Мирен Николя
 
85'
1:3
Николаеску Йон
(Бохневич Павел)
88'
 
Уэбстер Чарли
Нуннели Че
89'
 
Ван Эе Эспен
Брауэрс Люк

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 359 Количество передач 518
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
2
Аркус
Карлан
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
21
Тилеманс
Матейс
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
42
Манхуф
Миллион
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Витесс
5-3-2
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Херенвен

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.1%
32.4%
32.5%
13 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
1:1
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
ТМС
1:2
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
ЛЕ
5:2
ЛЕ
2:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:1
К
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
7:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.42

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

31
28

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

62
55

Голов в среднем за матч

1.68
1.49

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

53
60

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.33
Манхуф Миллион 3 0.25
Ороз Алоис 1 0.08
Тилеманс Матейс 1 0.08
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Хамулич Саид 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.33
Брауэрс Люк 3 0.25
Бохневич Павел 2 0.17
Николаеску Йон 2 0.17
Ольссон Симон 1 0.08
Тахири Анас 1 (1) 0.08
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.08
Волемарк Патрик 1 0.08
Карлсбакк Даниэль 1 0.08
Уэбстер Чарли 1 0.08
Хайе Том 0 0
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 2 1
Аркус Карлан 3 0
Ороз Алоис 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Бутра Амин 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 3 0
Хайе Том 1 1
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ольссон Симон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Брауде Оливер 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Витесс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Херенвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

5
7
Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Херенвен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
3
27%
3
17%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
2
22%
2
12%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
56%
4
24%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
13%
3
12%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
6
25%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1
Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0

Результаты матчей

Витесс
Херенвен

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Витесс
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
12.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
13.
Аякс
 Заявка 10 3 2 5 25 - 29 11
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 14793 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Витесс: 40%, Херенвен: 60%.
  • 98'
    Карлсбакк Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Судья сигнализирует, что Хамулич Саид из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ван Бик Свен
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