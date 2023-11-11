Тур: 12. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Маншот Ероен
0:1
Второй тайм: 77'
Ход матча
23'
30'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
259 Количество передач 155
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
29
Крамер
Михил
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Гоу Эхед Иглс
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.9
Среднее время на гол
52
47
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.3
1.55
Среднее время на гол
69
58
Всего голов
32
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.71
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
59
52
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|4
|0.36
|Крамер Михил
|4 (2)
|0.36
|Клеонизе Денильо
|1
|0.09
|Мин Давид
|1
|0.09
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.09
|Стеванович Филип
|1
|0.09
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|5
|0.42
|Со Силла
|4
|0.33
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.33
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.25
|Кюйперс Бас
|3
|0.25
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.17
|Крамер Йорис
|1
|0.08
|Льянсана Энрик
|1
|0.08
|Дейл Матс
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Укили Яссин
|3
|0
|Крамер Михил
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Адевойе Шоун
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Валвейк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
19
Валвейк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
22
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
5
42%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
3
19
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
33%
5
26%
31-45
1
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
33%
6
32%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
8
22
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
2
9%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
3
38%
5
23%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
3
38%
7
32%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
5
31%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0
Результаты матчей
Валвейк
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
28
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 8
|27
|3.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|5.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|25 - 29
|11
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|21 - 21
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 25
|10
|15.
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|13.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4