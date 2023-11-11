Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

47' Команда Гоу Эхед Иглс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Укили Яссин не смог попасть в створ ударом издали

40' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Локеза Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Г О О О О Л - Виллюмссон Виллюм забивает с левой ноги!

29' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Локеза Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Клеонизе Денильо

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Мейерс Арон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Стеванович Филип пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

20' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Крамер Михил нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

11' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Стеванович Филип из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Стеванович Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валвейк начинает с центра поля