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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 6157 Главный судья: Маншот Ероен
Валвейк
0:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
23' Желтая карточка
Мейерс Арон
0:1
30' Гол
Виллюмссон Виллюм
90'+6

Ход матча

23'
Мейерс Арон
 
30'
0:1
Виллюмссон Виллюм
(Ромменс Филипп)
71'
Мин Давид
Локеза Крис
 
71'
Маргарет Рихонелл
Стеванович Филип
 
73'
 
Со Силла
Эдвардсен Виктор
74'
 
Мартинсен Якоб
Адеканье Бобби
74'
Нимейер Рёвен
Румерату Годфрид
 
89'
Баккали Закария
Клеонизе Денильо
 
89'
 
Наубер Геррит
Эдвардсен Оливер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 596 Количество передач 332
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
14
Локеза
Крис
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
29
Крамер
Михил
10
Стеванович
Филип
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Валвейк
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Гоу Эхед Иглс

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ТМК
1:1
ПДПОЗВЭ
4:5
ПДПОЗВЭ
0:0
ПД
1:4
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:2
Э
2:2
Э
1:4
К
3:2
ПД
0:0
ПД
1:3
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
7:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.9

Среднее время на гол

52
47

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.3
1.55

Среднее время на гол

69
58

Всего голов

32
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.71

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

59
52

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 4 0.36
Крамер Михил 4 (2) 0.36
Клеонизе Денильо 1 0.09
Мин Давид 1 0.09
Маргарет Рихонелл 1 0.09
Стеванович Филип 1 0.09
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 5 0.42
Со Силла 4 0.33
Эдвардсен Оливер 4 0.33
Ромменс Филипп 3 (1) 0.25
Кюйперс Бас 3 0.25
Эдвардсен Виктор 2 0.17
Крамер Йорис 1 0.08
Льянсана Энрик 1 0.08
Дейл Матс 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Наубер Геррит 0 0
Мартинсен Якоб 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Румерату Годфрид 3 0
Укили Яссин 3 0
Крамер Михил 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Адевойе Шоун 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Валвейк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
19
Валвейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Гоу Эхед Иглс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
22

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
5
42%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Забито

3
19
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
33%
5
26%
31-45
1
33%
1
5%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
33%
6
32%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

8
23
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
0
0%
2
9%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
3
38%
5
22%
31-45
1
13%
1
4%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
3
38%
7
30%
76-90

Пропущено

20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
4
20%
5
31%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
5
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0

Результаты матчей

Валвейк
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
5:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
Твенте
 3:3 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
11.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
12.
Аякс
 Заявка 10 3 2 5 25 - 29 11
13.
НЕК Неймеген
 3:3 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
14.
Херенвен
 1:1 Заявка 12 3 2 7 15 - 26 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Витесс
 1:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
17.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
18.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 3:3 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 3:3 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Херенвен
 1:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 1:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 3:3 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Витесс
 1:1 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
11.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
12.
Херенвен
 1:1 Заявка 7 1 1 5 7 - 18 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 3:3 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Гоу Эхед Иглс не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6157 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Валвейк: 65%, Гоу Эхед Иглс: 35%.
  • 96'
    Крамер Йорис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Валвейк: 65%, Гоу Эхед Иглс: 35%.
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