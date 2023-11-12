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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Волендам
1:1
Первый тайм: 27'
Спарта Роттердам
0'
0:1
6' Гол
Вриндс Барт
1:1
13' Гол
Milan de Haan

Ход матча

6'
0:1
Вриндс Барт
13'
Milan de Haan
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Спарта Роттердам
6.65
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4.86
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3.00
Все Коэффициенты
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
4
Мирани
Деймон
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
36
Milan
de
Haan
38
Джонсон
Дариус
21
Мюрен
Роберт
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Брим
Шарль-Андреас
9
Леуритсен
Тобиас
Волендам
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Волендам
Спарта Роттердам

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

20 матчей

25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Э
2:1
Э
4:0
К
1:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ТМК
4:0
К
1:1
ТМК
1:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:5
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:1
К
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.85
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.42
Бенамар Бенаисса 3 0.25
Milan de Haan 2 0.17
Твигт Калвин 2 (1) 0.17
Куол Гаранг 1 0.08
Ван Мигем Дарил 1 0.08
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.25
Версейрен Арно 2 0.17
Саито Коки 2 0.17
Брим Шарль-Андреас 2 0.17
Китолано Джошуа 2 (1) 0.17
Де Гузман Джонатан 1 0.08
Вриндс Барт 1 0.08
Ван Крой Вито 0 0
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 3 0
Твигт Калвин 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Мио Бакхаус 2 0
Пайн Дерон 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Хуве Квинси 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 1
Бакари Саид 3 0
Де Гузман Джонатан 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1
Волендам
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

3
6
Волендам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
5
56%
76-90

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
6
25%
3
19%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
9
38%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1
Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3

Результаты матчей

Волендам
Спарта Роттердам

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Волендам
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 12 0 0 45 - 5 36
2.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 1:1 Заявка 12 4 4 4 14 - 16 16
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
12.
Аякс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 25 - 29 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Волендам
 1:1 Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 0:0 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Волендам
 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Спарта Роттердам
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
7.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 0:0 Заявка 6 0 3 3 14 - 18 3
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 1:1 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Буур Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Волендам: 64%, Спарта Роттердам: 36%.
    • 20'
      Буур Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Улд-Ших Биляль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 19'
      Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
    • 18'
      Milan de Haan не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Олай Ник из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Спарта Роттердам
    6.65
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    4.86
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    3.00
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