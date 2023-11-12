Тур: 12. Стадион: Крас. Главный судья: Мартенс Ричард
1:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
6'
0:1
13'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Флинт
Джош
17
Твигт
Калвин
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пайн ДеронЗащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Jesse Bal
-
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Спарта Роттердам
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
20 матчей
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.85
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.42
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.25
|Milan de Haan
|2
|0.17
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.17
|Куол Гаранг
|1
|0.08
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.08
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.25
|Версейрен Арно
|2
|0.17
|Саито Коки
|2
|0.17
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.17
|Китолано Джошуа
|2 (1)
|0.17
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.08
|Вриндс Барт
|1
|0.08
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Твигт Калвин
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Мио Бакхаус
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|1
|Бакари Саид
|3
|0
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Волендам
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
3
6
Волендам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Спарта Роттердам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
18%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
41%
5
56%
76-90
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
5
36%
2
17%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
6
25%
3
19%
46-60
1
4%
2
13%
61-75
9
38%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1
Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2
Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3
Результаты матчей
Волендам
Спарта Роттердам
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Волендам
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
47
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|45 - 5
|36
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|25 - 29
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|14 - 18
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4