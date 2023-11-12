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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

87' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Charles-Andreas Brym нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Charles-Andreas Brym ослабляет давление, выбив мяч.

83' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Волендам

80' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Куол Гаранг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Твигт Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

71' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Milan de Haan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Джонсон Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Джонсон Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Бенамар Бенаисса не смог попасть в створ ударом издали

54' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Хорошую попытку сделал Джевенсио ван дер Куст. Удар в створ, но вратарь начеку

51' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

49' Удар от ворот произведет Волендам

49' Негли Камиель не смог попасть в створ ударом издали

49' Китолано Джошуа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника