18' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

16' Робине Тома получил желтую карточку от судьи

15' Матч возобновлен

15' Бробби Брайан получает желтую карточку за неспортивное поведение

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Joey Jacobs выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали

8' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Joey Jacobs получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Joey Jacobs получил желтую карточку от судьи

7' Joey Jacobs на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Безумный фол. Joey Jacobs грубо играет против соперника. Пострадал Шутало Йосип

6' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Аякс

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола