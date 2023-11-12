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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Алмере Сити
2:2
Конец матча
Аякс
0'
7' Желтая карточка
Якобс Йоей
15' Желтая карточка
Бробби Брайан
15' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
15' Желтая карточка
Робине Тома
1:0
67' Гол
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
1:1
68' Гол
Акпом Чуба
75' Желтая карточка
Ресинк Стейе
1:2
82' Гол
Тахирович Бенджамин
90' Желтая карточка
Ренсх Девайн
2:2
90' Пенальти
Робине Тома
90' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
90'+6

Ход матча

7'
Якобс Йоей
 
15'
 
Бробби Брайан
15'
Ван Брюген Дамиан
 
15'
Робине Тома
 
46'
 
Тахирович Бенджамин
Соса Борна
46'
 
Гааей Антон
Бергёйс Стивен
46'
 
Боргес Карлос
Микаутадзе Жорж
62'
Дёйвестейн Лансе
Ван ла Парра Райив
 
67'
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
(Дёйвестейн Лансе)
1:0
67'
 
Акпом Чуба
Бергвейн Стевен
68'
1:1
Акпом Чуба
(Бробби Брайан)
75'
Ресинк Стейе
 
76'
Пенья Альваро
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
80'
 
Годс Мика
Хлинссон Кристиан
82'
1:2
Тахирович Бенджамин
(Бробби Брайан)
86'
Маменги Кристофер
Хансен Корнелиус
 
86'
Китала Янн
Ван Брюген Дамиан
 
90'
 
Ренсх Девайн
90'
Робине Тома
2:2
90'
Копмейнерс Пер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 13
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 281 Количество передач 523
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Ван
Брюген
Дамиан
5
Мбе
Со
Лоик
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
23
Ройо
Манел
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
28
Ресинк
Стейе
27
Ван
ла
Парра
Райив
17
Хансен
Корнелиус
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
19
Микаутадзе
Жорж
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
Алмере Сити
5-3-2
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Аякс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 5 (1) 0.42
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.17
Ван ла Парра Райив 1 0.08
Хансен Корнелиус 1 0.08
Пост Данни 1 0.08
Якобс Йоей 1 0.08
Китала Янн 1 0.08
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Катлайн Йоанн 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.64
Бробби Брайан 6 0.55
Акпом Чуба 4 0.36
Бергёйс Стивен 2 0.18
Ван ден Бомен Бранко 2 0.18
Хлинссон Кристиан 2 0.18
Кудус Мохаммед 1 0.09
Тахирович Бенджамин 1 0.09
Классен Дэви 1 0.09
Медич Яков 1 0.09
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 3 1
Копмейнерс Пер 4 0
Ресинк Стейе 3 0
Робине Тома 2 0
Флоранюс Шерел 2 0
Якобс Йоей 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Ройо Манел 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Хансен Корнелиус 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 3 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Аякс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
10
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
10
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
5
42%
3
19%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
50%
5
45%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
6
46%
6
29%
76-90

Пропущено

21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
1
5%
6
25%
31-45
2
10%
7
29%
29%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
7
33%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1
Аякс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2
Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0

Результаты матчей

Алмере Сити
Аякс

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
4:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 12 0 0 45 - 5 36
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 12 9 2 1 39 - 9 29
3.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
3.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
7.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 36%, Аякс: 64%.
  • 96'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 36%, Аякс: 64%.
  • 95'
    Бробби Брайан из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Мбе Со Лоик.
  • 95'
    Пеер Копмейнерс получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити заходит слишком далеко, он валит Акпом Чуба.
  • 95'
    Хато Йоррель из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Алмере Сити начинает контратаку
  • 95'
    Ян Китала ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 93'
    'Г О О О О О Л - Робине Тома из команды Алмере Сити забивает с пенальти! Он пробил правой. Диант Рамаж был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 93'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Алмере Сити пробьет пенальти!
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алмере Сити.
  • 93'
    ПЕНАЛЬТИ - Тахирович Бенджамин из команды Аякс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ресинк Стейе.
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    • 92'
      Алмере Сити пытается что-то создать.
    • 92'
      Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Гааей Антон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Ренсх Девайн получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Ренсх Девайн из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Ян Китала.
    • 91'
      Алмере Сити начинает контратаку
    • 91'
      Аякс пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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