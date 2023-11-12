Тур: 12. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Нихуйс Бас
2:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЯкобс Йоей
15' Желтая карточкаБробби Брайан
15' Желтая карточкаВан Брюген Дамиан
15' Желтая карточкаРобине Тома
1:0
67' ГолВан Де Камп Йокем Ритмистер
1:1
68' ГолАкпом Чуба
75' Желтая карточкаРесинк Стейе
1:2
82' ГолТахирович Бенджамин
90' Желтая карточкаРенсх Девайн
2:2
90' ПенальтиРобине Тома
90' Желтая карточкаКопмейнерс Пер
90'+6
Ход матча
7'
15'
15'
67'
68'
1:1
75'
82'
90'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 13
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
281 Количество передач 523
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Ройо
Манел
28
Ресинк
Стейе
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Алмере Сити
Аякс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|5 (1)
|0.42
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.17
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.08
|Хансен Корнелиус
|1
|0.08
|Пост Данни
|1
|0.08
|Якобс Йоей
|1
|0.08
|Китала Янн
|1
|0.08
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Мбе Со Лоик
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Катлайн Йоанн
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|7 (4)
|0.64
|Бробби Брайан
|6
|0.55
|Акпом Чуба
|4
|0.36
|Бергёйс Стивен
|2
|0.18
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.18
|Хлинссон Кристиан
|2
|0.18
|Кудус Мохаммед
|1
|0.09
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.09
|Классен Дэви
|1
|0.09
|Медич Яков
|1
|0.09
|Соса Борна
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|3
|1
|Копмейнерс Пер
|4
|0
|Ресинк Стейе
|3
|0
|Робине Тома
|2
|0
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Якобс Йоей
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Хансен Корнелиус
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|3
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Аякс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
10
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
10
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Аякс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
5
42%
3
19%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
50%
5
45%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
15%
5
24%
61-75
6
46%
6
29%
76-90
Пропущено
21
24
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
14%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
1
5%
6
25%
31-45
2
10%
7
29%
29%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
7
33%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Росмален - Алмере Сити 1:8 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1
Аякс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2
Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0
Результаты матчей
Алмере Сити
Аякс
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
4:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
92
39
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|45 - 5
|36
|2.
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|39 - 9
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|27 - 31
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|5.
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|3.
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 3