Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Мбе Со Лоик нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

51' Хорошую попытку сделал Робине Тома . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Аякс

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Пеер Копмейнерс выиграл воздушное противоборство у Соса Борна

43' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Микаутадзе Жорж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Хлинссон Кристиан пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

40' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Аякс

39' Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали

39' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

38' Удар от ворот произведет Аякс

35' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хансен Корнелиус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Joey Jacobs ослабляет давление, выбив мяч.

32' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Аякс

31' Хансен Корнелиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бергёйс Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Бергёйс Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Хлинссон Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Хлинссон Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

24' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хансен Корнелиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Аякс

23' Робине Тома не смог попасть в створ ударом издали

23' Ройо Манел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Joey Jacobs из команды Алмере Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

20' Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

15' Робине Тома получил желтую карточку от судьи

15' Матч возобновлен

15' Бробби Брайан получает желтую карточку за неспортивное поведение

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Joey Jacobs выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали

8' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Joey Jacobs получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Joey Jacobs получил желтую карточку от судьи

7' Joey Jacobs на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Безумный фол. Joey Jacobs грубо играет против соперника. Пострадал Шутало Йосип

6' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Аякс

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола