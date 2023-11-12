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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Фейеноорд
1:0
Второй тайм: 54'
АЗ Алкмаар
0'
1:0
24' Гол
Тимбер Квинтен
44' Желтая карточка
Тимбер Квинтен

Ход матча

24'
Тимбер Квинтен
(Джаханбахш Алиреза)
1:0
44'
Тимбер Квинтен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 299 Количество передач 193
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
АЗ Алкмаар
6.05
6.70
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6.20
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Все Коэффициенты
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
7
Джаханбахш
Алиреза
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
11
Садик
Ибраим
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
Фейеноорд
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

34 матча

50%
20.6%
29.4%
17 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:3
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
К
0:3
Э
2:1
Э
0:4
Э
5:2
Э
0:4
К
3:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.78
1.94

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

51
55

Голов в среднем за матч

1.5
1.62

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 (1) 1.25
Пайшао Игор 4 0.33
Стенгс Келвин 3 0.25
Тимбер Квинтен 3 0.25
Гертрейда Лютсхарел 3 0.25
Минте Янкуба 3 0.25
Виффер Матс 2 0.17
Лингр Ондржей 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Сейер Лео 1 0.08
Ниукоп Барт 1 0.08
Уэда Аясэ 1 0.08
Миламбо Антони 1 0.08
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Ганцко Давид 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 15 1.36
Де Вит Дани 4 (1) 0.36
Лахдо Майкель 3 0.27
Класи Йорди 2 0.18
Ван Бредероде Мирон 1 0.09
Ван Боммел Рубен 1 0.09
Данташ Тьягу 1 0.09
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Инди Мартинс 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Садик Ибраим 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Пайшао Игор 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Базур Рихедли 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Инди Мартинс 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
14
Фейеноорд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
4
21%
1
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
4
21%
5
45%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
13%
4
29%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

35
25
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
6
17%
5
20%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
20%
8
32%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
7
20%
6
24%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1
Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1

Результаты матчей

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

Точный счет

6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

6:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
4
1
2.5
3
2
3
2
3.5
2
3
2
3
4.5
1
4
2
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
4
2.5
2
3
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
1.5
8
2
6
5
2.5
5
5
5
6
3.5
2
8
3
8
4.5
1
9
2
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 12 0 0 45 - 5 36
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 12 9 2 1 39 - 9 29
3.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
5.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
3.
АЗ Алкмаар
 0:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
7.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
Весь список
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    Фейеноорд
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    6.05
    6.70
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    6.20
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