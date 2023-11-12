Тур: 12. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Маккили Дэнни
1:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
24'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
299 Количество передач 193
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
16
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
34 матча
50%
20.6%
29.4%
17 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.78
1.94
Среднее время на гол
50
46
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.19
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
51
55
Голов в среднем за матч
1.5
1.62
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (1)
|1.25
|Пайшао Игор
|4
|0.33
|Стенгс Келвин
|3
|0.25
|Тимбер Квинтен
|3
|0.25
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.25
|Минте Янкуба
|3
|0.25
|Виффер Матс
|2
|0.17
|Лингр Ондржей
|1
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.08
|Сейер Лео
|1
|0.08
|Ниукоп Барт
|1
|0.08
|Уэда Аясэ
|1
|0.08
|Миламбо Антони
|1
|0.08
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|15
|1.36
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.36
|Лахдо Майкель
|3
|0.27
|Класи Йорди
|2
|0.18
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.09
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.09
|Данташ Тьягу
|1
|0.09
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Инди Мартинс
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
1
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
15
14
Фейеноорд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
АЗ Алкмаар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
4
21%
1
9%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
4
21%
5
45%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
2
13%
4
29%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
35
25
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
6
17%
5
20%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
20%
8
32%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
7
20%
6
24%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1
Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1
Результаты матчей
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Точный счет
6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
6:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
6
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
41
32
32
23
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
23
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
82
65
55
56
28
38
19
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|45 - 5
|36
|2.
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|39 - 9
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 22
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|27 - 31
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 28
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|5.
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|3.
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|16 - 20
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 3