Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Фейеноорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Джастин Бейло держит все под контролем

49' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Пайшао Игор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

46' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновлен

44' Тимбер Квинтен грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

43' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

41' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Ван Боммел Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

38' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Стенгс Келвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Стенгс Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Де Вит Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Фейеноорд

32' Сугавара Юкинари не смог попасть в створ ударом издали

30' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

30' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Фейеноорд

26' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Отличная индивидуальная работа от Тимбер Квинтен , гол забит с изяществом.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

22' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

17' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Класи Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Павлидис Вангелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Инди Мартинс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Садик Ибраим получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Садик Ибраим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

2' Джаханбахш Алиреза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фейеноорд начинает с центра поля