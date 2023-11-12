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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Фейеноорд
1:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
24' Гол
Тимбер Квинтен
44' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
86' Желтая карточка
Зерруки Рамиз
88' Желтая карточка
Инди Мартинс
90'+4

Ход матча

24'
Тимбер Квинтен
(Джаханбахш Алиреза)
1:0
44'
Тимбер Квинтен
 
55'
 
Ван Бредероде Мирон
Садик Ибраим
55'
 
Гаудмейн Кензо
Мейнанс Свен
55'
 
Поку Эрнест
Ван Боммел Рубен
66'
Зерруки Рамиз
Пайшао Игор
 
66'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
 
76'
 
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
80'
Иванушец Лука
Джаханбахш Алиреза
 
80'
 
Одгор Йенс
Де Вит Дани
86'
Зерруки Рамиз
 
88'
 
Инди Мартинс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 563 Количество передач 466
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
7
Джаханбахш
Алиреза
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
11
Садик
Ибраим
10
Де
Вит
Дани
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
Фейеноорд
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

34 матча

50%
20.6%
29.4%
17 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:3
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
К
0:3
Э
2:1
Э
0:4
Э
5:2
Э
0:4
К
3:1
Э
4:2
Э
3:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.78
1.94

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.19
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

51
55

Голов в среднем за матч

1.5
1.62

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 (1) 1.25
Пайшао Игор 4 0.33
Стенгс Келвин 3 0.25
Тимбер Квинтен 3 0.25
Гертрейда Лютсхарел 3 0.25
Минте Янкуба 3 0.25
Виффер Матс 2 0.17
Лингр Ондржей 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Сейер Лео 1 0.08
Ниукоп Барт 1 0.08
Уэда Аясэ 1 0.08
Миламбо Антони 1 0.08
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Ганцко Давид 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 15 1.36
Де Вит Дани 4 (1) 0.36
Лахдо Майкель 3 0.27
Класи Йорди 2 0.18
Ван Бредероде Мирон 1 0.09
Ван Боммел Рубен 1 0.09
Данташ Тьягу 1 0.09
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Инди Мартинс 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Садик Ибраим 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Пайшао Игор 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
АЗ Алкмаар
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

15
14
Фейеноорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
АЗ Алкмаар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
20%
1
9%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
4
20%
5
45%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
3
15%
2
18%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
13%
4
29%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

36
25
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
6
17%
5
20%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
19%
8
32%
46-60
5
14%
2
8%
61-75
7
19%
6
24%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1
Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1

Результаты матчей

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

Точный счет

6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

6:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
1
4
2
2.5
3
2
3
3
3.5
2
3
2
4
4.5
1
4
2
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
9
3
1.5
8
3
6
6
2.5
5
6
5
7
3.5
2
9
3
9
4.5
1
10
2
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 12 0 0 45 - 5 36
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 39 - 9 29
3.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 8 2 1 28 - 10 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 3 4 17 - 16 18
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 22 13
12.
Аякс
 Заявка 11 3 3 5 27 - 31 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
17.
Волендам
 Заявка 12 2 2 8 15 - 28 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 5 1 0 20 - 3 16
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
13.
Волендам
 Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
7.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 6 0 3 3 16 - 20 3
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 3
Весь список
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