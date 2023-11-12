Тур: 13. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Гиль Хесус
0'
15' Undefined phrase: football_event_Бельерин Эктор
27' Желтая карточкаГудель Неманья
42' Желтая карточкаМиранда Хуан
Ход матча
15'
27'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
206 Количество передач 158
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
10
Ракитич
Иван
18
Соу
Джибрил
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Бетис
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
21.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
32 матча
56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
12 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
16 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.81
0.94
Среднее время на гол
110
96
Всего голов
46
38
Голов в среднем за матч
1.44
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.33
|Ламела Эрик
|2
|0.17
|Лукебакио Доди
|2
|0.17
|Ракитич Иван
|1
|0.08
|Окампос Лукас
|1
|0.08
|Сусо Хесус
|1
|0.08
|Соу Джибрил
|1
|0.08
|Гудель Неманья
|1
|0.08
|Мир Рафа
|1
|0.08
|Салас Кике
|1
|0.08
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|5
|0.38
|Перес Айосе
|3
|0.23
|Иско Аларкон
|2
|0.15
|Рока Марк
|2
|0.15
|Диао Ассане
|2
|0.15
|Гидо Родригес
|1
|0.08
|Эззалзули Абде
|1
|0.08
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|5
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Ракитич Иван
|3
|0
|Навас Хесус
|3
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Рамос Серхио
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бетис
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
6
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
9
Севилья
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бетис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
20%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
2
13%
4
24%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
5
31%
3
18%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
5
29%
29%
3
21%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
4
29%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2
Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Результаты матчей
Севилья
Бетис
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Севилья
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
102
47
57
29
111
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 16
|34
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|28 - 9
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 13
|30
|4.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|6.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 16
|22
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|16 - 15
|21
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 12
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 21
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 16
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|14 - 24
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|18 - 30
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|15 - 35
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 11
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|10 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 8
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 13
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 14
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 15
|1
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Жирона
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|7 (4)
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|Мората Альваро
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|Осасуна
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|7 (1)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 6
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 5
|Гранада
|Гумбау Херард
|6
|Кадис
|Алькарас Рубен
|6
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Бетис
Исход игры
Севилья
56.6% (64)
Ничья
37.2% (42)
Бетис
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (45)
Меньше
59.46% (66)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (42)
2:1 Севилья
33.6% (38)
1:0 Севилья
15% (17)
2:0 Севилья
4.4% (5)
1:2 Бетис
4.4% (5)
0:1 Бетис
1.8% (2)
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